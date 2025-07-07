Iron Maiden na Meo Arena: ao fim de 50 anos, a dama de ferro não esconde a idade, mas continua imparável

De todos os grandes dilemas que a última década nos trouxe, um que tem afetado especialmente os fãs de música é este: quando é que uma banda ou um músico deve parar? E será que deve de todo? Após as explosões do rock e do metal nos anos 50, 60 e 70, as suas principais figuras ou já partiram, ou já entraram na velhice, mas não há uma resposta definitiva. A recente e assumida despedida dos palcos dos Black Sabbath e de Ozzy Osbourne não é habitual. E há nomes como os Judas Priest, que voltaram atrás com a decisão de aceitar a reforma, como mostraram na semana passada no festival Evil Live. Os Iron Maiden mantêm-se na estrada e neste domingo à noite na Meo Arena foi fácil perceber porquê.

Há uma razão para tanto Judas Priest como Iron Maiden terem faltado a esse enorme evento de despedida de Ozzy e companhia decorrido este fim de semana em Birmingham — ambas as bandas estão em digressões mundiais. No caso dos segundos, a tour — batizada com o nome Run For Your Lives — reveste-se de particular significância, já que assinalam 50 anos de existência no dia 25 de dezembro, naquele que foi possivelmente um dos melhores presentes de Natal da história da música. Foi nesse espírito de celebração que voltaram a Portugal pela 18.ª vez, para um concerto onde demonstraram uma vitalidade impressionante.

Façam-se alguns pontos prévios antes de falar-se da atuação propriamente dita. Em primeiro lugar, estes não são os mesmos Iron Maiden que estiveram entre nós em 2022. O baterista Nicko McBrain, apesar de não abandonar a banda, deixou de tocar ao vivo devido a um AVC sofrido em 2023, sendo substituído em digressão por Simon Dawson, ele próprio um intérprete com décadas de experiência e homem de confiança do baixista e patrão Steve Harris por tocar no seu projeto paralelo de hard rock, os British Lion.

No entanto, é preciso reforçar que não existem apenas “uns Iron Maiden”: desde que a banda foi formada por Harris, não só este foi único elemento constante ao longo de meio século, como apenas ele e Dave Murray tocaram em todos os discos. Mesmo descontando a porta giratória que foram os primeiros anos, o grupo passou por várias fases com vários intérpretes — a mais crítica das quais após a saída de Bruce Dickinson em 1993, meses após um concerto na discoteca Kadoc, no Algarve, com o vocalista a regressar apenas em 1999.