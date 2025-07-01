Evil Live. A fórmula vencedora de um festival de peso

Uma lacuna que precisava de ser preenchida

Os festivais de metal já têm um longo historial em Portugal, com eventos como o Mangualde Hard Metal Fest e o SWR Barroselas a serem realizados há 30 e 25 anos, respetivamente. No entanto, no que toca a grandes concentrações para ver concertos destes géneros musicais no século XXI, aquilo que perdurará no imaginário da maioria das pessoas são os dias temáticos dedicados à música pesada que eram realizados em festivais como o Rock in Rio, o Super Bock Super Rock e o NOS Alive. Prática entretanto desaparecida, tinha o condão de atrair vários tipos de fãs devido à força gravitacional dos gigantes do género que muitas vezes só vinham a Portugal no contexto desses eventos.

“Lembro-me de ver Metallica tanto no Alive como no Super Rock — houve um ano que teve Tool, Mastodon, etc…, uma série de bandas desse género. Hoje não se vê nada”, lamenta Nuno, de 52 anos, em conversa ao Observador. Tanto ele quanto o seu amigo Mário, de 43 anos, há muito que são fãs de música pesada e tanto já foram a eventos fora do país como à maioria dos festivais de metal realizados em Portugal. “Vem Nine Inch Nails [ao Alive] este ano? Woo!”, reage com sarcasmo.

É no contexto dessas perdas que surge o Evil Live, que “sem vergonha nenhuma, quer-se assumir e assume-se como o maior festival de rock e metal do país”. Quem o diz é Francisco Gonçalves, membro da produção da Prime Artists, a promotora que organiza o Evil Live, em conversa com o Observador. Para compreender de onde surgiu este certame, há que ter em conta que a Prime Artists começou por ser a responsável pelo famoso Vagos Open Air, festival organizado entre 2009 e 2015 em dois locais distintos no concelho que lhe dava o nome na região de Aveiro e que se tornou ao longo deste período numa referência no país.

No entanto, em 2016, a empresa operou uma mudança surpreendente, trazendo-o para Corroios e alterando-lhe o nome para VOA – Heavy Rock Festival — entretanto, Vagos, tendo perdido o seu festival, começou a trabalhar com outras entidades para criar o Vagos Metal Fest, que dura até hoje e é também um dos maiores eventos do país dedicados à música pesada. No que toca ao VOA, o festival da Prime Artists assim se manteve sob esta denominação até 2023, crescendo de forma continuada mesmo apesar de atravessar situações como parar para reestruturação em 2018, mudar subitamente de local em 2019 para a MEO Arena devido a uma falha de segurança na véspera de acontecer, e a pandemia, que obrigou ao seu adiamento até 2022, acontecendo por fim no Estádio Nacional, no Jamor. No ano seguinte, contudo, renasceria enquanto Evil Live, tendo ocorrido até 2024 na MEO Arena, fazendo finalmente a sua estreia no Restelo este ano.

Para que se entenda o nível a que começou a operar este festival, Nuno sugere um quadro de análise muito útil. “No que toca a festivais, gosto de às vezes fazer um exercício que é pensar se as bandas cá viessem a solo, que salas é que faziam? O Evil Live traz, quase sempre, nomes que tocariam, à vontade, pelo menos, numa MEO Arena ou num Campo Pequeno ou num Coliseu”, afirma. Nos últimos dois anos, passaram pelo festival nomes como Pantera, Megadeth, Avenged Sevenfold, Machine Head, Alter Bridge e Kerry King, o ex-guitarrista dos Slayer. Em comparação, a concorrência traz bandas para salas como “o RCA ou o Lisboa ao Vivo, talvez no máximo, a Sala Tejo”. “Portanto, aí vê-se logo as dimensões”, atenta.

“A nossa ideia foi sempre trazê-lo para o ar livre, passar para três dias, crescer e quem sabe um dia até conseguimos fazer uma coisa maior como existe noutros países. Toda a gente sabe que os nossos principais concertos são na área do rock e do metal, é a que queremos dinamizar e que achamos que não está morta nem de longe”, defende o membro da produção. No entanto, houve outra mudança quando o festival se tornou Evil Live. “Não é segredo que o VOA acabou e nasceu o Evil Live, e uma das grandes diferenças é que o primeiro era um festival assumidamente de metal e nós aqui queremos ir a todos os espectros do rock. Tanto que o cartaz deste ano é um exemplo. Tentamos ir a todas as áreas”, afirma Francisco.

Tal foi visível ao longo dos dias do cartaz, que foi desde o thrash metal feroz dos Municipal Waste e dos Death Angel ao rock and roll bem disposto dos Eagles of Death Metal, passando pelo heavy metal tradicional dos Judas Priest, o rock industrial de Till Lindemann e dos Bizarra Locomotiva, o nu metal irado dos Korn e dos Slipknot, o metalcore cheio de groove dos Jinjer e dos Seven Hours After Violet ou as formas de metal mais extremado e de difícil catalogação dos Opeth, dos Triptykon e dos Gaerea.