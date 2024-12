Libuse fez-se fotógrafa para fugir da repressão checa e do desamparo. Klára filmou-lhe a história e a obra

Eu Não Sou Tudo o Quero Ser: num tempo em que se fala tanto de uma “elevação do Eu”, de superação e de como o sucesso e a realização pessoal dependem do indivíduo e das respetivas aspirações, este título que Klára Tasovská escolheu para o filme sobre a fotógrafa checa Libuse Jarcovjakova é inspirador. Porque questiona muitos conceitos, entre eles um óbvio: até que ponto nos é permitido ser o que realmente desejamos? O filme estreou-se no Festival de Berlim deste ano, passou por outros palcos internacionais e teve honras de abertura na última edição do IndieLisboa. Chega agora às salas portuguesas.

Libuse, a fotógrafa, nasceu num regime de repressão na antiga Checoslováquia. Ainda adolescente, começou a tirar fotografias, sobretudo autorretratos (muitos, mesmo muitos) que serviam de ferramenta para se situar naquele presente. Ao mesmo tempo, procurava perceber a própria identidade, quais os bloqueios que tornavam esse entendimento distante e como poderia ultrapassar tudo isso. O trabalho de Libuse só foi descoberto – verdadeiramente – e reconhecido há muito pouco tempo. Esta forma de fotografar-se acontece sem que a própria tivesse noção de que era algo que outras fotógrafas procuravam. Ou seja, há uma certa inocência no ato, mas é uma inocência carregada de companhia: as fotografias e, em paralelo, os diários eram a companhia amiga que a ajudava a encontrar respostas e, sobretudo, a saltar por cima das limitações que encontrava na sociedade. Algumas eram limitações óbvias, outras era bloqueios que surgiam pela procura de experiência — por exemplo, quase se casa e pensa que no casamento pode encontrar a resolução de vários problemas, para cedo descobrir que afinal se tratava apenas de mais um coisa que não queria na sua vida.

Klára, a realizadora, pegou no extenso arquivo fotográfico e diarístico da fotógrafa e fez um filme. Pôs Libuse a ler os diários e a contar uma história de vida através dos sítios onde viveu até chegar a Berlim, nos anos 1980, quando fica mais perto do objetivo: descobre o que quer ser, percebe que pode vencer a sociedade patriarcal e libertar-se de condicionalismos — externos e auto-impostos.

Libuse estava à frente do seu tempo. E podemos sentir isso através da forma como descreve a sua vida – as experiências, a emancipação sexual, a forma como fala do seu corpo (e da questão do aborto) e da saúde mental – e, sobretudo, por aquilo que as suas fotografias nos dizem, sejam os autorretratos como as fotografias do quotidiano, entre casa, trabalho, bares, festas. As fotografias em Praga, sobretudo as do primeiro capítulo do filme, são exímias a mostrarem o ambiente de repressão, a necessidade de libertação e a derradeira resposta no álcool. Real e emotivo, navegamos através daqueles tempos sempre conscientes de que o filme é sobre a vida de Libuse, enquanto ficamos a conhecê-la, a ela e ao trabalho que fez. Conversámos com ambas, a realizadora do filme e a fotógrafa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[o trailer de “Eu Não Sou Tudo o que Quero Ser”:]

Como e quando é que descobriu que havia aqui um filme, uma história para contar no cinema?

Klára Tasovská (KT) — A ideia veio de uma produtora de televisão checa. Convidaram-me para fazer um pequeno documentário sobre a Libuse, em volta da exposição dela no festival de fotografia de Arles, que foi uma grande exposição que ela fez em 2019. Conheci-a pouco depois e fiquei cativada de imediato pela personalidade dela. Daí a conhecer o seu extenso arquivo foi um passo. Nessa altura, percebi que tinha de fazer algo maior e que tinha de ser um documentário para lá daquilo que me foi proposto. Depois, tanto eu como ela não queríamos fazer um documentário com pessoas a falar do trabalho dela, não queríamos algo cheio de “cabeças falantes”.

Libuse Jarcovjakova (LJ) — Sempre fui muito cética em relação às abordagens de documentários sobre mim. Mas com a Klára houve um clique, temos as mesmas vibrações. Senti que podia confiar nela. E abri-lhe a porta, sem filtro, sem censura. Estou muito feliz por ter tomado essa decisão.

KT — Agradava-me esta ideia de criar uma experiência imersiva à volta da vida dela, com os diários e as fotos, sem imagens minhas. O filme não deveria ser sobre a minha história e a minha visão, a história contada do ponto de vista da Libuse.

Para isso precisou de navegar pelos diários de Libuse. Como foi esse processo?

KT — Li-os todos… comecei por aí. Ela escreveu a vida inteira nesses diários. E a partir deles construí a estrutura, percebi que queria mostrar a história dela cronologicamente e dividi-la em capítulos. E quis ilustrar as palavras com fotografias delas, muitos autorretratos, mas também as fotografias que mostram o movimento na sua vida. O filme começa quando ela tem 16 anos, quando fez o primeiro autorretrato.

A quantidade de autorretratos é impressionante. O que procurava com essas fotografias?

LJ — Inicialmente, tudo começou como um ato inconsciente. No início não tinha muita noção de que estava a fazê-lo ou por que razão o estava a fazer. Mas à medida que fui tirando mais fotografias e que as fui revelando, apercebi-me que era uma necessidade que eu tinha para perceber onde estava, qual era o meu lugar no mundo. Esperava encontrar algum sentido para a vida com aqueles autorretratos. Era por isso que tirava tantos, achava que poderia ter uma resposta através deles.

Tirou mesmo muitos…

LJ — Sim, porque era um processo de pesquisa, de análise sobre a minha vida. Isso tanto acontecia com as fotos como com os diários. Com as outras fotografias que tirava procurava outra coisa, estava focada nesta ou naquela situação concreta, neste ou naquele momento e não em algo que procurasse, uma estética ou um ideal de beleza.