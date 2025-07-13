Maria do Céu Guerra: "Não há arte sem liberdade. Como é que os artistas a usam? Como eles quiserem"

Fossem mais tolerantes nos cortes.

São aqueles enganos, não é? São aqueles enganos. Algumas seriam esposas, a mim tanto me fazia, se eram namoradas ou esposas. O que me interessava é que iam com pessoas que não tinham o direito de estar ali. Depois saíam dali e iam para o Hotel Baía, em Cascais, discutir a peça.

Entre eles.

Entre eles. A gente é que sabia que iam e íamos lá bisbilhotar, ver se aquilo demorava, se não demorava, passar por outra porta, aquelas coisas que se faz. Fizeram isso quatro ou cinco vezes. Foi sempre proibido. E nós sempre a pedirmos um recurso para irem lá outra vez. A peça acabou proibida. Foi uma das primeiras peças a ser logo representada, a seguir ao 25 de Abril. E não foi por nós. Já na revista, fiz três espectáculos e tive sempre problemas com a censura. As coisas melhores eram cortadas. Houve uma cena muito bonita do João Perry sobre a guerra do Vietname. Só lhe deixaram ficar a cantiga que ele cantava. Não pôde dizer nada, não pôde exprimir nenhuma ideia, nenhuma lógica, porque é que aquela personagem estava ali a cantar aquela cantiga. Eu tive um número inteiro cortado. Fizemos recurso, repuseram metade, mas disseram que aquela metade só podia ser vista em Lisboa. Foram muitas coisas, durante esses nove anos, que nos iam magoando. Nós éramos muito jovens, estávamos a sair das universidades.

“Camões chega onde nós não conseguimos chegar”

Quando surgiu a ideia d’A Barraca?

Comecei a pensar fazer A Barraca ainda antes do 25 de Abril. Era uma coisa que eu sonhava. Lembro-me que comecei a trabalhar n’As Troianas do Sartre, que é uma adaptação d’As Troianas do Eurípedes. Era sobre a guerra colonial na Argélia. Aquilo era a voz das mulheres sobre a situação de guerra e sobre os que morreram. Mandei a peça para a censura e eles cortaram tudo o que dizia respeito à guerra. Não se percebia nada. Naquela altura, lembro-me de pensar para mim mesma, e disse-o várias vezes: “Nunca serei capaz de ser diretora de uma companhia enquanto houver censura”. Era de tal maneira violento relativamente àquilo que desejávamos fazer…

E o que é que desejavam fazer, em termos de programação, n’A Barraca?

Fazer aquilo que fizemos. Quando comecei a pensar que sim, que queríamos fazer A Barraca, foi para levar peças de grande qualidade a cena, temas que interessassem as pessoas, em que a cultura portuguesa pudesse ser falada com verdade e não com aquele panegírico que fazemos, de que somos sempre os heróis e sempre extraordinários. Foi perceber realmente o que é que durante aqueles nove anos me magoou tanto não fazer.

O José Cardoso Pires era sempre proibido. O Render dos Heróis foi proibido. Porque é que a verdade sobre a nossa gente e o nosso povo e a nossa história tem de ser escamoteada, tem de ser mentida? Ganha-se o quê com a mentira? Foi muito isso que nos interessou desconstruir, desde o Gil Vicente até aos autores do nosso tempo. Foi por isso que fizemos o Fernão Mendes Pinto. A Peregrinação é um desmascarar das intenções e das práticas dos descobrimentos e do colonialismo. A guerra colonial foi uma coisa que magoou muito Portugal e não se podia falar disso. Os nossos irmãos, os nossos namorados, os filhos das nossas mães, iam para a guerra, estavam lá. E, portanto, nós precisávamos, o teatro precisava, de sentir-se útil, de dizer a verdade. Foi o que fez A Barraca andar.

Sentir-se útil a dizer o que diz hoje em palco, difere daquela altura?

Nada. Por exemplo, o que nós estudámos para fazer este Camões [o espectáculo Amor É Fogo que Arde Sem Se Ver] tem a ver com todos os camonianos que escreveram depois da censura ter caído. Ou seja, até essa altura era muito complicado dizer a verdade sobre Camões. Porque a verdade sobre Camões é uma coisa que os governos e a censura portuguesa não quiseram saber. Quiseram mascarar Camões.

Quiseram usar Camões?

É isso mesmo, usar Camões. Camões foi um revolucionário. Dentro da escrita épica em que só se falava dos heróis, dos heróis, dos heróis, Camões mostra que as descobertas tiveram muitos pecados e acabaram com o pecado mortal de D. João III de dar menos importância à navegação, à sabedoria do mar, do que deram os reis anteriores e que, por isso, tinham conseguido chegar longe. Com D. João III, aquilo foi transformado numa coisa de amigos, de parentes, ao ponto de, a seguir a’Os Lusíadas, termos uma coisa chamada História Trágico-Marítima. O que havia para contar eram desgraças. E isso o fascismo português nunca permitiu que fosse visto dessa maneira. De um ano para o outro, o mar ficou mais perigoso. Camões não era grande fã de Vasco da Gama. Ele grande fã da sabedoria náutica. A meio d’Os Lusíadas, ele deixou de falar de Vasco da Gama. E o que, para ele, passou a ser importante foi a língua portuguesa. O que ele fez para se criar uma língua portuguesa com uma gramática, com uma sabedoria própria, nada de cópias, nada ao acaso… Os Lusíadas passaram a ser o grande livro da língua portuguesa. E ele, Camões, considera-se o herói da fixação de uma língua portuguesa grandiosa. Luís de Camões faz uma coisa interessantíssima que nós nunca aprendemos na escola. N’Os Lusíadas, as últimas estrofes de cada um dos 10 cantos – às vezes 3 ou 4, às vezes 4 ou 5, às vezes 2 estrofes – eram críticas. Chamavam a atenção para coisas que não estavam bem, que ele dizia serem conselhos ao jovem rei. Aliás, o Fernando Lopes-Graça fez um concerto só com essas partes cantadas. Um concerto ético interessantíssimo. Já o fim d’Os Lusíadas é o Camões a falar de si próprio. É uma mistura maravilhosa, entre um grande poema épico e um grande poema lírico. Porque só os líricos é que falam de si próprios. Quando se diz que Camões era um poema, era isto. “Ah e tal, era isto e aquilo, era namoradeiro, era bêbedo…”