Quando foi revelada, a notícia correu o mundo. Marina Abramović é a primeira mulher a expor na Royal Academy of Arts, em Londres, em 255 anos de história. Agendada inicialmente para 2020, mas adiada devido à pandemia de covid-19, a exposição que abre portas este sábado, dia 23 de setembro, assinala os 50 anos de carreira da artista, sendo igualmente a primeira grande mostra do seu trabalho individual no Reino Unido. O olhar expositivo irá recair sobre o impacto significativo de Abramović na evolução da arte performática, mas não só. Com curadoria da própria, a exposição promete uma exploração aprofundada da sua prática artística através de vários meios, como a fotografia, o vídeo, objetos, instalações e reinterpretações ao vivo das suas performances seminais.

Chegados a 2023, é difícil descrever a influência de Marina Abramović na arte contemporânea – e na forma como a própria transitou de uma prática singularmente experimental para um lado mainstream e reconhecível por todos da sua persona artística e dos seus processos de criação. Desde que estabeleceu a sua reputação na década de 1970, a artista sérvia tem vindo a redefinir a natureza da arte performativa, conferindo-lhe um interesse global que renovadamente incentiva muitos outros artistas surgidos nas décadas seguintes. Depois da exposição adiada, também a própria Royal Academy of Arts quis refletir sobre a importância da mostra. “Aproveitámos os anos que passaram para recomeçar do zero”, afirmou à imprensa a diretora das exposições da instituição londrina, Andrea Tarsia. “A Marina foi generosa ao desenvolver não uma, mas duas exposições connosco”.

Tendo começado como pintora, a estudar em Belas-Artes, em Belgrado, Marina Abramović fez a transição para a arte performativa no início dos anos 70, adotando uma abordagem única que se centrava na exploração de ações quotidianas, ultrapassando os respetivos limites físicos e mentais e aprofundando temas complexos como o trauma, o silêncio e a presença, bem como os horrores que marcam a história recente no mundo. Considerada como a “avó da performance art”, Abramović nasceu em 1946, na antiga Jugoslávia, durante o regime paternal do ditador Tito. Teve uma infância dura, com pouco afeto parental e num regime marcado também ela por diversas privações à liberdade. O seu trabalho, que explora as relações entre o artista e a plateia, os limites do corpo e as possibilidades da mente, começou a ser reconhecido – em especial na Europa – devido à série de performances a que chamou “Rhythms”.

