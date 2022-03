"Não vou alimentar telenovelas: não faz sentido ser candidato a líder do PSD"

“A ambiguidade em relação ao Chega custou votos ao PSD”

Os eleitores do PSD conseguem entender que o próximo líder, sendo entronizado em julho, só esteja verdadeiramente em funções setembro, depois do verão? Não dá a sensação de que o partido fechou para obras?

É verdade que é problemático para a afirmação e presença do partido.

Sobretudo no início da maioria absoluta do PS.

Por outro lado, também acho que dois meses é pouco tempo para a reflexão que o partido deve fazer sobre os desafios que tem pela frente. Diz-se muito que o partido não consegue ir captar pessoas, mas quanto mais curtos os prazos mais difícil é que essas pessoas tenham possibilidade de entrar no partido e ter um papel mais ativo. Na política não pode ser tudo determinado pela velocidade. Temos de pensar em quais são os principais desafios e um deles é reformar internamente — não para olhar para o umbigo, mas porque é fundamental para abrir o partido ao país e ganhar credibilidade. O segundo é o nosso posicionamento político num contexto em que o eleitorado tradicional do centro tem uma composição muito diferente, com linhas de fronteiras ideológicas muito diferentes, e em que existe dificuldade acrescida com o aparecimento de forças políticas à nossa direita em crescimento.

Defende um partido sem ambiguidades para com o Chega, capaz de marcar diferenças em relação à Iniciativa Liberal e, sobretudo, em relação ao PS. Não andará muito longe do que a maioria do partido pensa. Mas a pergunta é: como é que isso se consegue?

O PSD não pode abrir a porta a qualquer acordo com o Chega. Deve assumir isso muito claramente, sem margem para ambiguidades. Isto não quer dizer ignorar as preocupações de parte do eleitorado do Chega. Um dos aspetos de uma agenda prioritária para o país, e que o PSD devia assumir e que o diferenciaria claramente do PS, é o combate à corrupção. Muito do eleitorado que hoje escolhe essas opções populistas fá-lo por frustração com a classe política atual. Existe a perceção de que o Estado está partidarizado e não é isento. Essa partidarização do Estado e ausência de isenção não é má só por significar que quem está nos cargos de topo do Estado está por razões políticas e não necessariamente de mérito. É muito pior.

O Chega é a maior ameaça ao PSD neste momento?

Não é a maior, o PSD não deve definir um posicionamento político por contraposição a um partido como o Chega. Sempre critiquei o facto de António Costa ter feito uma coligação com dois partidos radicais da esquerda. E uma das razões é que as diferenças são tão grandes que governar na dependência deles só serve para manter e gerir o poder. Não servirá para fazer nenhuma reforma. E o mesmo se aplicaria ao PSD se estivesse dependente do Chega. Só para ir para o poder, não vale a pena. E é mau do ponto de vista estratégico: como se viu nestas eleições, essa ambiguidade custou votos ao PSD. Mas agora o PSD também tem de afirmar uma mensagem política positiva, diferenciadora do PS.