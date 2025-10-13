Quando Ganavya canta, a música é oração 

Na língua milenar tâmil, “Nilam” significa “Terra”. Na língua de Ganavya Doraiswamy, “Terra” significa algo muito maior do que “as nossas vidas e desejos egoístas”: “Para mim, Terra representa o potencial infinito que este mundo tem para amar, nutrir e regenerar e, simultaneamente, o modo como uma espécie tão pequena como a nossa pode matar de forma tão irresponsável e irrefletida”. Nilam é, assim, um desabafo milenar da própria Terra, um álbum muito maior do que nós.

O disco, produzido por Nils Frahm nos Funkhaus Studio, em Berlim, sucede a Daughter of a Temple, considerado um dos dez melhores álbuns de 2024 pelo The Guardian. Tanto um como outro foram apontados para a lista dos Grammy do próximo ano, nas categorias de Melhor Álbum New Age e Melhor Álbum Jazz, respetivamente, e serão centrais nos concertos de dia 15 de outubro, na Casa da Música, no Porto, e de dia 16, no B.Leza, em Lisboa.

[Ganavya Doraiswamy ao vivo nos estúdios da rádio americana KEXP:]

É a primeira vez que Ganavya, que em 2020 se tornou na primeira artista a cantar em tâmil a vencer um Grammy Latino, pelo tema Tocororo, do pianista cubano Alfredo Rodríguez, pisa palcos portugueses. Será um presságio de algo maior? “Ainda não é oficial, mas talvez eu e o meu marido nos mudemos para Portugal”, partilha com o Observador, a partir da casa dos pais, na Flórida, nos Estados Unidos.

Ela, cujo nome significa aquela que nasceu para espalhar música, saltou para os holofotes em 2023. Ao interpretar o hit Ever So Lonely das Monsoon, no concerto dos Sault, em Londres, a artista indo-americana assombrou o público e a crítica que, desde então, têm prestado atenção a cada movimentação sua. “A minha vida depende de cantar. De outra forma, o mundo torna-se demasiado pesado para aguentar”. O encanto de Ganavya Doraiswamy está, precisamente, em cantar como quem respira: é essa a sua forma de não desistir da Terra, dos Homens e do Amor, mesmo sabendo que a condição humana, matéria imperfeita de que todos somos feitos, pode ser cruel e destrutiva.

“Tudo o que é bem feito é uma oração”

Para entender a obra de Ganavya, é preciso olhar para as suas raízes. Nascida em Queens, em Nova Iorque, a artista de 34 anos mudou-se ainda em criança para o estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. Aí, foi educada segundo a tradição do harikatha, um modo de contar histórias através da poesia, da música, do teatro, da dança e da filosofia, muito associada à transmissão oral de conhecimento. Com a família, aprendeu também as bases da música carnática, uma vertente clássica da música indiana, bem como a entoar abhangs, poemas-mantras originários do século XIII que acompanham os peregrinos hindus durante a grande peregrinação anual até Pandharpur, no estado de Maharashtra.