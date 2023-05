Quem entra na cidade à espera de ouvir “Dream of para-para-paradise” sabe bem ao que vai, porque publicidade nem vê-la. Nas ruas de Coimbra não se avistam cartazes a anunciar os concertos de Coldplay, nem outdoors, nem movimentação que denuncie quem fez esgotar quatro datas dos concertos (17, 18, 20 e 21 de maio) em poucas horas.

“Todos os espetáculos têm um plano de marketing, que funciona para vender bilhetes. A partir do momento em que os bilhetes estão vendidos, suspende-se o plano de divulgação”, responde Álvaro Covões, da Everything is New, promotora responsável pelos concertos da banda britânica em Coimbra quando questionado pelo Observador sobre a ausência de menções aos concertos offline. “Haverá, sim, sinalética de acessibilidade aos parques, à rede de transportes que foi criada, as quatro linhas que vão servir a cidade”, adianta. Enquanto se pratica o verbo no futuro, falemos do presente: na baixa da cidade dos estudantes os únicos condicionamentos prendem-se, por enquanto, com as obras de implementação do sistema de Metrobus (Metro Mondego) ou com as longas filas para comprar o traje de última hora – a Queima das Fitas de Coimbra arranca a 19 de maio.

O fluxo dos fiéis a Coldplay pode parecer discreto, mas está a acontecer. António Pinto, 51 anos, motorista de TVDE, desde segunda-feira transporta fãs da banda britânica. “Pessoal mais novo, que tem cá colegas a estudar, aproveita e vem mais cedo”, conta ao Observador. A procura tem aumentado e a expectativa é grande. “Esperamos que se faça mais [dinheiro] do que nos dias normais. Muito provavelmente vai entrar em [tarifa] dinâmica porque vai haver muitos pedidos e não vai haver TVDE suficiente para atender tantos pedidos”, diz. “Conheço alguns colegas de trabalho que vêm para cá estes dias, de Aveiro, de Lisboa”, relata, tirando partido do facto de, ao contrário do que acontece com os táxis, não existir limitação de distrito para os motoristas deste tipo de veículos. “Ainda”, lança.

