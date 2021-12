Steven Spielberg e "West Side Story": “Cantei fora de tom e dancei com o elenco como se tivesse três pés esquerdos”

“Num dos ensaios, o Ansel estava tão empolgado que deu um pontapé fora do sítio e enfiou o pé numa parede”, recorda Mike Faist, que interpreta Riff. Os dois são os melhores amigos na história — pelo menos até certo ponto — e passaram meses sempre juntos. “Tínhamos de nos conhecer, saber tudo um do outro e criar uma verdadeira empatia que depois se visse no ecrã.”

O empenho dos atores é inegável, confirma-se, tal como o dos dançarinos. Juntos enfrentaram temperaturas de quase 40 graus para filmarem uma das sequências míticas de “West Side Story”, o tema “America”. Porém, num dos dias em que se previa uma onda extrema de calor, Steven Spielberg resolveu dar folga a toda a equipa e cobriu os custos de um dia perdido.

“West Side Story” marca a estreia de Spielberg na realização de um musical. Tem mensagens claras e detalhes subtis. Tem duas horas e 36 minutos de planos de cortar a respiração, cor, canções que ficam no ouvido e uma jovem atriz cujo nome (Rachel Zegler) é melhor decorar. Antes da estreia, Steven Spielberg, Tony Kushner e Rita Moreno reuniram-se com jornalistas de vários cantos do mundo para explicar as motivações por detrás do projeto.

[o trailer da nova versão de “West Side Story”, realizada por Steven Spielberg:]

Stephen Sondheim, que compôs os temas para o musical com apenas 24 anos, morreu há uns dias, a 26 de novembro. Que envolvimento teve ele no filme?

Steven Spielberg (SS): O Stephen foi a primeira pessoa com quem me encontrei quando estava a querer adquirir os direitos para a adaptação. Estive em casa dele, em Nova Iorque, com ele com os cães dele, claro. Já nos tínhamos cruzado antes porque a minha produtora tinha feito o “Sweeney Todd: O Terrível Barbeiro de Fleet Street”. Encontrámo-nos na estreia, depois estivemos juntos na Casa Branca quando recebemos a Medalha da Liberdade, juntamente com a Barbra Streisand, e queria dizer ao Steve: tenho este desejo desesperado de fazer uma versão de “West Side Story”. Mas não conseguia que as palavras saíssem da minha boca. Falava de tudo menos disso, até que finalmente ganhei coragem e encontrei-me com ele e com os outros herdeiros [dos direitos da obra]. Ele esteve muito envolvido, o Tony [Kushner, argumentista] teve um diálogo muito aberto com ele sobre o argumento, mas onde ele esteve realmente presente foi nas pré-gravações com os artistas. Gravámos os temas antes das filmagens e o Steve esteve lá durante três semanas, cinco dias por semana, sentado ao meu lado no estúdio.

Tony, como é que foi escrever este argumento?

Tony Kushner (TK): Quando o Steven falou comigo, eu estava em casa e disse ao meu marido: “O Steven pediu-me para fazer uma coisa completamente louca, como é que saio disto?” Pensei que era uma tarefa impossível. Adorei o filme dos anos 60, tal como toda a gente. A primeira reação do Mark [Harris, jornalista e autor norte-americano] foi: “Devias fazê-lo mas tens de te livrar da personagem Doc. Devias ter a viúva do Doc, torná-la porto-riquenha e convidar a Rita Moreno para o papel.” Liguei ao Steven, ele adorou a ideia, mas acho que esperamos até ter o argumento completo para falar com a Rita. Ela aceitou quando lhe garantimos que não era…

Rita Moreno (RM): Uma participação especial.

TK: Exato. Que não era uma participação especial e que não tínhamos usado o horrível tradutor da Google para o espanhol.

SS: Eu nem posso dizer “buenos dias” sem a Rita responder “não voltes a falar comigo”.

Nas partes do filme faladas em espanhol não há legendas. Foi intencional?

SS: Sim, foi. A Anita passa o tempo a corrigir toda a gente, dizendo que agora estão em Nova Iorque e que têm de falar inglês se querem ser americanos. O filme começa com o tenente Schrank a dizer “[falem] em inglês”, não quer ouvir falar espanhol. Foi por respeito que não usamos legendas nas partes faladas em espanhol. A língua tinha de existir em proporções iguais, ao lado do inglês. Também quero que os espectadores americanos [ou que falam inglês] sentados no cinema comecem, de repente, a ouvir risos vindos de certos pontos da sala, das pessoas que falam espanhol.

TK: Porque somos um país bilingue.