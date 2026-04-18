"Tarab": que todos se percam para a dança

Nadim Bahsoun, intérprete natural do Líbano, onde a família continua a enfrentar a guerra, vive em Marselha, no sul de França. “Ainda faz parte do Mediterrâneo, por isso, é uma maneira de estar ligado ao meu país, à distância; e é uma maneira de encontrar consolo quando o teu país está a ser destruído e ocupado”, comenta. Vai conseguindo contactar os mais próximos graças à internet, para saber “onde é que estão a dormir, quantas vezes se mudaram”. “Estão a salvo, fisicamente, mas muito traumatizados”, conclui. Para Nadim, esta performance permite estar com artistas de outros países árabes, partilhar dores e, ao mesmo tempo, celebrar a sua música, a sua dança, os seus corpos (“com o que eles carregam de legado, herança, tradição, cultura”). Isso significa pô-los no centro, dar-lhes espaço, prestar-lhes tributo.

Não é a primeira vez que Éric Minh Cuong Castaing, fundador da Compagnie Shōnen e artista visual, trabalha com elementos da comunidade. Por exemplo, no Japão, o coreógrafo francês abordou o fenómeno hikikomori, alusivo às pessoas que se trancam em casa durante longos períodos de tempo. Mas o seu primeiro projeto envolvendo a comunidade árabe, Phoenix, data de 2018, altura em que usou a tecnologia para se ligar, em tempo real, a bailarinos residentes em Gaza. Assim fez de uma sala de estar, naquela zona de guerra, uma extensão do teatro onde um público ocidental assistia à atuação, apesar dos drones e das armas.

O espetáculo Tarab tem entrada livre. Desengane-se, porém, quem espera encontrar lugares sentados, um espaço de contemplação: o objetivo é contagiar o público, envolvê-lo na dança, puxar pelos sentidos. A peça de encerramento do DDD vive, aliás, das cores emprestadas pelas luzes, cada uma delas representando uma qualidade de movimento. Duas pistas: azul é código para dança de contacto, vermelho para gritar em jeito de catarse, como num concerto. Para saber mais, é preciso ir — de corpo inteiro.

Donya Mossayebi, iraniana, 33 anos: “Não sei se os meus familiares estão vivos ou mortos”

Sorridente, nos seus longos cabelos negros, Donya Mossayebi apresenta-se: tem 32 anos e está há quase dois a viver sozinha em Portugal, para onde veio trabalhar como engenheira de software. Mal vê a hora de ter consigo a família, de trazê-la, pelo menos o marido, mas o processo tem sido vagaroso e difícil – aguarda há meses resposta da AIMA (Agência para a Integração Migrações e Asilo). Mostra-se feliz por estar no Porto, adora francesinhas e ainda mais pastéis de nata, come todos os dias um. A conversa fluida e o olhar vivo não denunciam o quanto chora por nada saber dos entes queridos que ficaram na capital do Irão, sujeitos à guerra. Não há comunicações, o blackout dura há semanas.