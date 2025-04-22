Várias vídeos partilhados no Facebook e no Instagram mostram o que parece ser um navio cruzeiro a despejar no mar toneladas de material poluente. “O gigante poluidor infesta as águas do mundo”, pode-ler numa das publicações, que depois descreve o que diz ser o impacto ambiental causado pela atividade destes navios.

“Cada navio consome até 300 mil litros de combustível por dia. 218 navios operando na Europa equivalem à poluição de 1 bilião de carros. O impacto ambiental gerado é devastador. 1 milhão de toneladas de lixo ano”, nota a publicação.

A indústria das viagens de cruzeiros tem crescido a um ritmo consistente nos últimos anos. Em 2023, mais de 31 milhões de pessoas fizeram viagens neste tipo de navios, um número que deverá ter sido largamente ultrapassado em 2024, ainda que não existam dados finais. O número de navios a circular tem também acompanhado o aumento da procura: em 2023, havia cerca de 360 navios em atividade, prevendo-se que a construção de novos navios continue a acelerar.

A pegada ambiental é elevada. Um grande navio de cruzeiro pode consumir até 305 mil litros de combustível por dia, segundo uma análise da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Uma viagem de cruzeiro emite, em média, o dobro das emissões de CO2 de uma viagem de aviação para a mesma distância percorrida, segundo uma investigação da emissora pública dinamarquesa.

O maior escrutínio (tanto dos responsáveis políticos como da própria população) quanto à pegada ambiental dos cruzeiros tem levado algumas cidades europeias — como Veneza, Amesterdão e Barcelona — a proibir a entrada de cruzeiros.

Mas será que, para além da própria queima de combustíveis fósseis (que gera elevadas emissões de CO2), os próprios navios despejam para o mar detritos e outro material poluente? A resposta é sim. Apesar de tal ações serem proibidas pelo Direito Marítimo Internacional, há registo de que várias empresas o fazem. Em 2019, por exemplo, a Royal Caribbean foi multada em 20 milhões de dólares por despejar plástico no oceano. A Carnival Cruise Lines já foi também condenada por fazer o mesmo. Investigadores da área do clima estimam que cerca de mil milhões de galões com excrementos humanos e restos de comida sejam despejados nos oceanos todos os anos.

No entanto, o vídeo partilhado nas publicações de Instagram e Facebook não é real, tendo sido gerado com recurso a Inteligência Artificial, como pode ser verificado através de ferramentas, disponíveis online, de verificação da autenticidade de vídeos possivelmente fabricados.

Conclusão

O vídeo partilhado nas redes sociais não mostra um navio de cruzeiro a despejar no mar toneladas de material poluente. Apesar de haver registo de que a indústria dos cruzeiros atira ao mar plásticos ou restos de comida, o vídeo em causa não é real, uma vez que foi gerado por Inteligência Artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.