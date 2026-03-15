Não obstante a reconhecida qualidade do filme de Josh Safdie, este não conseguiu vencer em nenhuma das nove categorias em que concorria — inclusive as importantes e cobiçadas estatuetas de Melhor Filme e Melhor Ator, para Timothée Chalamet.

Safdie não logrou qualquer conquista na sua estreia nos prémios, mas o caso é ainda pior para o ator principal de Marty Supreme: é a terceira vez que concorre ao prémio de Melhor Ator sem sucesso, depois de Call Me by Your Name em 2015 e A Complete Unknown em 2025.

Chalamet, de resto, consegue o feito raro de perder a corrida de Melhor Ator em anos consecutivos. Entre os mais recentes agraciados com a dúbia distinção estão Colman Domingo (Rustin, em 2023, e Sing Sing, em 2024) e Johnny Depp (Piratas das Caraíbas: A Maldição do Pérola Negra, em 2003, e À Procura da Terra do Nunca, em 2004)