Michael B. Jordan: o bom rapaz

“I ain’t no punk. I’m one of y’all (não sou nenhum punk, sou um de vocês)” foi uma das míticas frases de Wallace na série The Wire. Com cara de criança, uma cabeça cheia de tranças, mas com atitude de gangster (ou gangster wannabe), foi assim que o mundo descobriu Michael B. Jordan, aos 15 anos. Já tinha aparecido aqui e ali — Cosby, Os Sopranos, Hardball —, mas foi o mafioso adolescente que, mesmo com uma participação pequena, se destacou no meio dos grandes (mafiosos e atores).

Um dia, alguém que o ainda jovem intérprete não conhecia de lado de nenhum, olhou para ele e sugeriu: “Devias fazer castings de ator ou modelo”. Algures, essa pessoa anónima acaba de ver que o seu comentário banal resultou numa carreira brilhante que culminou no Óscar de Melhor Ator. Michael B. Jordan recebeu na madrugada desta segunda-feira, 16 de março, o prémio máximo pela interpretação dos gémeos Smoke e Stack em Pecadores.

A vitória não deixa de ser inesperada, já que Timothée Chalamet foi o favorito durante praticamente toda a temporada de prémios, mas o Actor Award que Jordan recebeu no início de março virou as atenções para ele. O Óscar — já tinha sido nomeado para Melhor Ator Secundário em Black Panther (2018) — chega numa altura em que, aos 39 anos, Jordan muda de direção na carreira — mas de forma bem mais calma e ponderada do que as velocidades loucas a que conduz na autoestrada —, focando-se cada vez mais na realização. Está em fase de pós-produção de uma nova versão de The Thomas Crown Affair, um projeto no qual trabalha há mais de uma década, e tem uma data de outros projetos fora do mundo da representação — incluindo um clube de futebol inglês.

Eleito Homem Mais Sexy do Mundo pela revista People, em 2020, está no top 15 da lista dos Melhores Atores do Século XXI elaborada pelo The New York Times, é dono de uma produtora e o símbolo de uma geração de atores afro-americanos (sucessores de Denzel Washington ou Morgan Freeman) com quem toda a gente quer trabalhar. Até agora, está a cumprir-se a “promessa nobre” que os pais desejaram para ele quando lhe chamaram Michael Bakari [que significa precisamente “promessa nobre” em suaíli] Jordan.

Corridas ilegais, droga na rua, mas paz em casa

Nasceu a 9 de fevereiro de 1987 em Santa Ana, na Califórnia. Tem uma irmã mais velha, Jamila, e um irmão mais novo, Khalid. Quando ainda era bebé, a família mudou-se para Newark, em Nova Jérsia, para estar perto da avó materna. Os miúdos estudaram numa escola privada, Chad, onde a mãe, Donna, foi assistente social (apesar de ter estudado artes visuais). O pai, Michael A. Jordan, veterano da marinha, criou um negócio de catering — e acreditava que para os filhos serem alguém na vida tinham de estudar e ter um curso superior. “Esperava-se que lêssemos não só os livros escolares, mas também livros que nos falassem de quem éramos, de onde vínhamos e de como poderíamos fazer a diferença. Sempre que passava pela sala de jantar, encontrava o meu pai absorto noutro livro, a ler sobre questões de justiça, direitos civis e história negra”, recordou Michal B. à revista Guideposts, em 2018.