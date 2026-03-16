Paul Thomas Anderson: o clássico americano

O que une um magnata do petróleo isolado no deserto, um líder espiritual rodeado pelos seus discípulos ou um costureiro de alta sociedade que trabalha em silêncio na sua casa-atelier londrina? À primeira vista, pouco ou nada. Quando transportadas para o grande ecrã por Paul Thomas Anderson, estas personagens passam, no entanto, a pertencer a um mesmo universo. São, afinal, indivíduos movidos por ambição, fé ou desejo, quase sempre condenados a uma forma particular de solidão. E se a síntese funciona para as coligir num mesmo imaginário, são também, em larga medida, uma forma de análise à carreira daquele que é um dos grandes nomes do cinema norte-americano contemporâneo, frequentemente comparado a realizadores como Martin Scorsese ou Robert Altman.

Aos 55 anos, Paul Thomas Anderson – cujo mais recente filme, Batalha Atrás de Batalha, recebeu 13 nomeações aos Óscares e venceu 6 (Filme, Realização, Montagem, Ator Secundário, Casting e Argumento Adaptado) – é um dos realizadores mais singulares da sua geração e um reconhecido cronista da história americana, nas suas virtudes e contradições — e no palco do Dolby Theatre disse que fez o filme para os filhos, como “pedido de desculpa” pelo “estado em que o mundo está). No cinema que tem construído, a América raramente surge como um lugar de redenção, mas antes como um território habitado por figuras complexas que atravessam um país em constante transformação, das incipientes cidades petrolíferas do início do século XX até aos grandes centros urbanos da atualidade.

Desde que irrompeu no cinema americano dos anos 1990, este ambicioso cinéfilo criado no Vale de San Fernando transformou o território suburbano de Los Angeles, na Califórnia, num dos cenários mais recorrentes da sua filmografia: um microcosmo onde se cruzam temas como a fé, o poder e a solidão. Em filmes como Magnolia, Haverá Sangue ou O Mentor, o realizador construiu um universo cinematográfico reconhecível pela fluidez da câmara, pela intensidade das interpretações e por narrativas que exploram obsessões profundamente americanas. No seu filme mais recente, Batalha Atrás de Batalha (a produção com maior orçamento da sua carreira até ao momento), voltado para o presente, as tensões sociais do período pós-recessão surgem como uma síntese quase perfeita dessa trajetória, num estilo cada vez mais depurado.