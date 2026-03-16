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Batalha Atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, é o Melhor Filme do ano e o grande vencedor da cerimónia dos Óscares, que aconteceu este domingo no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. O filme venceu seis estatuetas pelas categorias de Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Ator Secundário, Melhor Argumento Adaptado, Melhor Casting e Melhor Montagem. No palco, o autor do épico de quase três horas disse ter escrito o filme “para os filhos como pedido de desculpa por estarmos a deixar o mundo neste estado”. Foi o primeiro Óscar para o realizador de filmes como Boogie Nights, Haverá Sangue ou Linha Fantasma.
Com quatro Óscares ficou Pecadores, de Ryan Coogler, que assegurou o prémio em categorias como Melhor Argumento Adaptado, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Fotografia e Melhor Ator. Ainda assim, ficou longe das 16 nomeações record com que chegou à cerimónia. O Frankenstein de Guillermo del Toro arrecadou três Óscares: Melhor Guarda-Roupa, Melhor Caracterização e Melhor Design de Produção.
De resto, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas acabou por distribuir os galardões por vários filmes. Sem surpresas, a atriz Jessie Buckley conquistou o único prémio para Hamnet, enquanto protagonista da película de Chloé Zhao. Michael B. Jordan contribuiu para a matemática feliz de Pecadores e roubou o Óscar a Timothée Chalamet que, tal como o filme Marty Supreme, sai desta noite como um dos grandes derrotados. A vitória de Jordan é um feito raro: venceu o Óscar de Melhor Ator sem vencer quer o BAFTA quer um Globo de Ouro pelo mesmo papel. A última vez que isso aconteceu foi com Sean Penn, por Mystic River, em 2003. Por outro lado, era a terceira nomeação de Chalamet, depois de Call Me by Your Name, em 2015, e A Complete Unknown, em 2025.
Nas restantes principais categorias, Amy Madigan obteve o reconhecimento como Melhor Atriz Secundária por Hora do Desaparecimento e Sean Penn como Melhor Ator Secundário em Batalha Atrás de Batalha. O ator não pôs os pés em Los Angeles para receber o prémio, escreve o New York Times, por estar na Europa a preparar-se para visitar a Ucrânia.
No que toca ao Melhor Filme Internacional, foi uma noite afortunada para Joachim Trier, que subiu a palco por Valor Sentimental. “Sou apenas um realizador da Noruega”, disse, com aparente surpresa. Nomeado nessa categoria estava Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que saiu de mãos a abanar de Los Angeles, sem ter sucesso também nas categorias de Melhor Filme e Melhor Casting, esta última em estreia nesta edição.
A cerimónia, transmitida em Portugal na RTP1 e no streaming na Disney +, foi conduzida pelo comediante Conan O’Brian sem grandes sobressaltos. Tal como no ano passado, a política esteve praticamente ausente — excepto quando Jimmy Kimmel subiu a palco. “Há países que não apoiam a liberdade de expressão. Não estou autorizado a dizer quais. Vamos deixar isso para a Coreia do Norte e a CBS”, atirou o apresentador que teve o seu talkshow suspenso em setembro de 2025 na sequência de um monólogo sobre a morte de Charlie Kirk. Ao apontar a mira à CBS, Kimmel fazia uma alusão direta à estação de televisão que cancelou um outro talkshow onde o Presidente dos EUA Donald Trump é habitualmente visado: The Late Show with Stephen Colbert.
Terá sido a piada mais acutilante de uma noite morna, sem a política internacional a ocupar os discursos. Além do episódio protagonizado por Kimmel, apenas outros dois breves momentos fizeram menção às guerras em curso. O ator Javier Bardem subiu a palco para apresentar um prémio e disse “Não à guerra e Palestina livre”, com uma nota na lapela do blazer que envergava (“No a la guerra”). Já o realizador de Mr. Nobody Against Putin (que venceu Melhor Documentário – longa-metragem), Pavel Talankin, pediu: “Em nome do nosso futuro, em nome das nossas crianças, parem com todas as guerras agora”. Sobre a guerra dos Estados Unidos com o Irão nem uma palavra.
Tal como nos Globos de Ouro, o fenómeno as Guerreiras do K-Pop venceu duas estatuetas: Melhor Canção e Melhor Filme de Animação. F1 conseguiu um Óscar singelo por Melhor Som e Avatar: Fogo e Cinzas por Melhores Efeitos Visuais.
No campeonato das vitórias históricas, a diretora de fotografia de Pecadores, Autumn Durald Arkapaw, fez história ao tornar-se a primeira mulher a ganhar o Óscar de Melhor Fotografia. Na história da categoria, apenas três mulheres foram nomeadas: Rachel Morrison em 2018 por Mudbound, Ari Wegner em 2021 por O Poder do Cão e Mandy Walker em 2022 por Elvis.
Histórico também foi o empate. “Como assim um empate?”, perguntaram alguns. Mas o que é certo é que a Academia resolveu atribuir o Óscar de Melhor curta-metragem a dois dos nomeados: The Singers e Two People Exchanging Saliva. É apenas a sétima vez que há Óscares ex aequo.
Veja aqui a lista completa de vencedores à 98.ª edição dos Óscares:
Melhor Atriz Secundária
Vencedor: Amy Madigan, Hora do Desaparecimento
Restantes nomeados:
Teyana Taylor — Batalha Atrás de Batalha
Elle Fanning — Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas — Valor Sentimental
Wunmi Mosaku — Pecadores
Melhor Filme de Animação
Vencedor: Guerreiras do K-Pop
Restantes nomeados:
Arco
Elio
A Little Amélie or the Character of Rain
Zootrópolis 2
Melhor Curta-Metragem de Animação
Vencedor: The Girl Who Cried Pearls
Restantes nomeados:
Butterfly
Forevergreen
Retirement Plan
The Three Sisters
Melhor Guarda-Roupa
Vencedor: Frankenstein
Restantes nomeados:
Hamnet
Pecadores
Avatar
Marty Supreme
Melhor Caracterização
Vencedor: Frankenstein
Restantes nomeados:
Pecadores
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Kokhuo
Melhor Casting
Vencedor: Batalha Atrás de Batalha
Restantes nomeados:
Marty Supreme
O Agente Secreto
Pecadores
Hamnet
Melhor curta-metragem
Vencedores: The Singers e Two People Exchanging Saliva
Restantes nomeados:
Butcher’s stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Melhor Ator Secundário
Vencedor: Sean Penn — Batalha Atrás de Batalha
Restantes nomeados:
Stellan Skarsgård — Valor Sentimental
Benicio Del Toro — Batalha Atrás de Batalha
Jacob Elordi — Frankenstein
Delroy Lindo — Pecadores
Melhor Argumento Adaptado
Vencedor: Batalha Atrás de Batalha
Restantes nomeados:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Train Dreams
Melhor Argumento Original
Vencedor: Pecadores
Restantes nomeados:
Blue Moon
Marty Supreme
Valor Sentimental
Foi Só um Acidente
Melhor Design de Produção
Vencedor: Frankenstein
Restantes nomeados:
Hamnet
Marty Supreme
Pecadores
Batalha Atrás de Batalha
Melhores Efeitos Visuais
Vencedor: Avatar: Fogo e Cinzas
Restantes nomeados:
F1
Jurassic World
The Lost Bus
Pecadores
Melhor Documentário – curta-metragem
Vencedor: All the Empty Rooms
Restantes nomeados:
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More
The Devil is Busy
Melhor Documentário – longa-metragem
Vencedor: Mr Nobody Against Putin
Restantes nomeados:
Cutting Through Rocks
The Perfect Neighbor
The Alabama Solution
Come See Me In Good Light
Melhor Banda Sonora Original
Vencedor: Pecadores — Ludwig Göransson
Restantes nomeados:
Bugonia — Jerskin Fendrix
Frankenstein — Alexandre Desplat
Hamnet — Max Richter
Pecadores — Ludwig Göransson
Batalha Atrás de Batalha — Jonny Greenwood
Melhor Som
Vencedor: F1
Restantes nomeados:
Frankenstein
Batalha Atrás de Batalha
Pecadores
Sirât
Melhor Montagem
Vencedor: Batalha Atrás de Batalha
Restantes nomeados:
F1
Marty Supreme
Sentimental Value
Pecadores
Melhor Fotografia
Vencedor: Pecadores
Restantes nomeados:
Frankenstein
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
Train Dreams
Melhor Filme Internacional
Vencedor: Valor Sentimental
Restantes nomeados:
O Agente Secreto
Foi Só Um Acidente
Sirât
The Voice of Hind Rajab
Melhor Canção Original
Vencedor: “KPop Demon Hunters”; “Golden” — Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
Restantes nomeados:
“Diane Warren: Relentless”; “Dear Me” — Diane Warren
“Pecadores”; “I Lied to You” — Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
“Viva Verdi”, “Sweet Dreams of Joy” — Nicholas Pike
Melhor Realização
Vencedor: Paul Thomas Anderson — Batalha Atrás de Batalha
Restantes nomeados:
Chloe Zhao — Hamnet
Josh Safdie — Marty Supreme
Joachim Trier — Valor Sentimental
Ryan Coogler — Pecadores
Melhor Ator Principal
Vencedor: Michael B Jordan — Pecadores
Restantes nomeados:
Timothée Chalamet — Marty Supreme
Leonardo DiCaprio — Batalha Atrás de Batalha
Ethan Hawke — Blue Moon
Wagner Moura — O Agente Secreto
Melhor Atriz Principal
Vencedor: Jessie Buckley — Hamnet
Restantes nomeados:
Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson — Song Sung Blue
Renate Reinsve — Valor Sentimental
Emma Stone — Bugonia
Melhor Filme
Vencedor: Batalha Atrás de Batalha
Restantes nomeados:
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Train Dreams