Conan O'Brien e os apresentadores dos Óscares: sem alarmes, sem surpresas, com (alguma) graça e (pouca) política

Vamos a um factóide, para abrir as hostilidades. Sabiam que o nome oficial do troféu mais desejado da indústria do cinema é Prémio de Mérito da Academia e que o apelido de Óscar só foi adotado em em 1939? Reza a lenda que Margaret Herrick, a bibliotecária da Academia (que viria a ser diretora executiva), olhou para o troféu e disse que lhe fazia lembrar um tio dela chamado Óscar. Cá para mim ela devia andar a tomar os anti-histamínicos para combater a alergia aos ácaros dos livros, porque olhar para aquela amálgama dourada e ver um parente, só pode ser o Zirtec a bater. Feito o introito, vamos ao que interessa e ao que me traz aqui. Os Óscares são um espectáculo televisivo e é sobre isso que esta croma da caixinha mágica vai escrever hoje, nomeadamente no que diz respeito à peça que define substancialmente o tom da noite: o apresentador. Fora um bitaite ou outro que não vou conseguir guardar para mim, não falarei sobre os filmes propriamente ditos. Deixo essa avaliação para frequentadores assíduos da Cinemateca, críticos que correm a medíocre tudo o que não é uma reposição de Fellini, e para o Mário Augusto.

Os dirigentes máximos da Academia de Hollywood resolveram dar-nos um bis. Descreveram-no como o “anfitrião perfeito”, tendo conduzido a gala do ano passado “com destreza, humor, calor e reverência”. Não podia concordar mais. A vírgula capilar laranja mais genial da comédia está de volta. Depois do brilharete do ano passado, Conan O’Brien, O Absurdamente Alto, Ruivo e Absurdo, é o apresentador da 98.ª edição dos Óscares. As minhas expectativas são tão altas como ele e espero ser servida com um buffet de comédia, despautério e desconchavo, como só Coco sabe servir. Numa entrevista à Hollywood Reporter, O’Brien assumiu que se preparou fisicamente, graças a aparelhos de ginástica do início do século XX, alguns deles encontrados nos destroços do Titanic. Partilhou que aprendeu muito com a cerimónia anterior, nomeadamente que o protocolo de segurança das estatuetas é fraco, pelo que tem neste momento em casa um Óscar para Melhor Curta de Animação e outro de Melhor Atriz Secundária. Por último, diz que o melhor de apresentar esta cerimónia é ver pessoas a ser premiadas pelo trabalho árduo e poder ser testemunha, na primeira fila, de um dos momentos mais felizes da vida dessas pessoas. Se este homem não é a mistura perfeita de tolice, empatia e graça, não sei o que é. Vamos a isto, então?

A abertura da cerimónia foi um sketch inspirado em Hora do Desaparecimento (curiosamente, o filme que vi hoje à tarde e ainda estou a processar se gostei, odiei ou sei lá, menina). Conan usa o look da macabra Gladys, que para quem não sabe consiste numa peruca ruiva com uma micro-franja, uma base muito branca, uma boca muito vermelha, ou como bem descreveu o próprio Conan, “I look like Betty Davis with lupus”. O apresentador vai “invadindo” cenas de alguns dos filmes nomeados, enquanto é perseguido por crianças possuídas pelo demo. Uma bela intro. Gostei especialmente do momento de Valor Sentimental, com Conan a falar em norueguês ou lá o que é com o patriarca Skarsgård. Segue-se o monólogo, em que Conan se anuncia como o último apresentador humano dos Óscares. Brinca, brinca… Ele lembra que no ano passado Los Angeles estava em chamas, mas este ano… está tudo espectacular, o que provoca uma reação cruzada na plateia, entre risos, assobios e palmas constrangidas. A comparação entre o parto na floresta de Hamnet e os cuidados de saúde nos Estados Unidos teve direito ao mesmo tratamento. E ele ainda estava só a aquecer os motores. “É a primeira vez, desde 2012, que não temos britânicos nomeados para melhor ator ou atriz. Um porta-voz britânico respondeu ‘Pelo menos, nós prendemos os nossos pedófilos’.” E a casa veio abaixo. Conan tira um minuto para falar a sério, reconhecendo o panorama atual não está propriamente famoso e como esta noite pode ser um momento de otimismo e esperança. Corta para um sketch sobre como Conan reagiria se ganhasse um Óscar, o que inclui um manto, uma coroa de louros, Josh Groban a cantar-lhe uma ode e um mocho empalhado a entregar-lhe o prémio. Coco deluxe. Vamos às estatuetas, avisando já que vos vou poupar à descrição de tudo e mais alguma coisinha, vou só relatar os melhores apresentadores, os discursos que se destacarem por melhores ou piores motivos e o Conan, claro.

Amy Madigan ganhou o primeiro Óscar da noite, de Melhor Atriz Secundária, mandou uma gargalhada sincera e partilhou que ontem à noite, por esta hora, estava a rapar as pernas. E nem era preciso, porque decidiu usar calças. Identifiquei-me.

Projetando como será este certame a partir de 2029, altura em que os Óscares passarão a ser transmitidos exclusivamente no YouTube, Conan é interrompido por sucessivos anúncios protagonizados pela hilária Jane Lynch (a coach Sue de “Glee”) em que faz propaganda a uma lanterna tão incrível que foi “usada na captura do Bin Laden”.

O momento musical da noite foi de Miles Canton, reproduzindo a cena icónica de Pecadores que homenageia os vários géneros musicais de matriz africana. Miles partiu a louça toda, mas a realização ficou aquém, sendo que a comparação com aquilo que Ryan Coogler fez no filme seria sempre ingrata.