Jessie Buckley e o sonho de uma noite em Hollywood

Tanto Jessie como Freddie gostam de cozinhar, mas ele tem mais jeito, garante a atriz, que não come carne. “Um dos meus pratos favoritos é massa com anchovas, é o Freddie que a faz”, disse no podcast Table Manners. “Sou péssima a prepará-la… É uma receita do The New York Times, mas só leva alcaparras, malaguetas, cerca de meio litro de azeite, salsa e alho.”

Na mansão que vão recuperando aos poucos não há televisão — a atriz também não tem redes sociais — e o centro das atenções é a bebé, primeira filha do casal, que nasceu em outubro de 2025. É frequente andar ao colo da mãe, ou agarrada a ela num pano, quando esta tenta jardinar. E, para já, tem sido mesmo só tentar. “Só consegui cultivar uma courgette flácida desde que me mudei”, confessou à Vogue em janeiro deste ano.

Por toda a propriedade há vestígios que denunciam as superstições e os costumes de uma era da qual nenhum de nós é contemporâneo, como os “w” cravados por cima das lareiras para impedir que as bruxas (“w” de witches) descessem pela chaminé ou as paredes pintadas com sangue de porco. Os tetos são baixos, a casa de banho antiga e a roupa de Jessie Buckley é comida pelas traças, mas é exatamente de tudo isso que ela precisa. “Aquela casa ajuda-me realmente em todos os trabalhos porque regresso a algo muito simples. […] Todos têm algum tipo de método, eu gosto de me dedicar a isso, mas também ser humana e estar com o meu marido, estar com a minha filha, cozinhar, sem me preocupar. Acho que não conseguiria manter o rumo que gosto de seguir no meu trabalho se não tivesse um lugar para onde voltar e ser absolutamente humana”, explicou ao site Deadline.

O jardim salta à vista com canteiros de alecrim e manjerona, marmeleiros, roseiras e madressilvas — um espaço inspirado na casa de infância da esposa de Shakespeare, na zona rural de Warwickshire. No espaço de estilo elisabetano instalou um banco de madeira de abeto que trouxe das filmagens de Hamnet — e que foi construído para a recriação do teatro The Globe — e é ali que ganha fôlego para todos os projetos que lhe exigem concentração máxima.

Em A Filha Perdida (2021) conheceu Olivia Colman — foi ela que sugeriu o nome de Buckley para interpretar uma versão mais jovem da sua personagem. “Não faço ideia do que a Olivia viu em mim. Tivemos uma noite muito divertida num festival no verão anterior e cantámos Adele e Amy Winehouse numa Airstream [uma caravana] até às sete da manhã. Talvez tenha sido o meu karaoke que a fez pensar que eu era a pessoa certa para o papel”, disse à Vanity Fair em março de 2022.

Nas filmagens, as duas desenvolveram uma ligação muito para lá do trabalho. Juntavam-se para beber rosé e fumar cigarros no terraço de Colman. Agora juntam-se de vez em quando em Norfolk para “caminhadas e comida”.

Pelo papel foi nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária. Jack Farthing, que já era amigo dela e trabalhou nesse filme disse, em fevereiro de 2022, ao The Guardian: “Podia escrever um livro de coisas bonitas sobre ela. […] É uma atriz extraordinária. Instintiva, autêntica e livre: do tipo que eleva imediatamente o nosso trabalho e desperta a mesma abertura e vulnerabilidade que ela traz.”

Nos últimos anos mudou inúmeras vezes de cor e corte de cabelo — de sotaque também. Na minissérie Chernobyl (2019), por exemplo, loira e com caracóis, deu uma dimensão dramática e esmagadora à personagem Lyudmila Ignatenko, mulher de um dos primeiros bombeiros a chegar ao local da explosão. “O cabelo é a forma de me esconder”, confidenciou à Vogue.

Uma vontade profunda de ser mãe depois de Hamnet

Na sequência do Óscar de Melhor Realizadora com Nomadland — Sobreviver na América (2020), Chloé Zhao comprou os direitos do livro Hamnet, de Maggie O’Farrell, e só tinha um nome em mente para interpretar Agnes, a mulher de Shakespeare e protagonista do filme que pretendia realizar. Ainda assim, só viria a conhecer Buckley meses depois no Festival de Cinema de Telluride, onde a atriz irlandesa estava a promover A Voz das Mulheres (2022). Durante uma foto de grupo, Chloé Zhao acenou à atriz irlandesa do outro lado da sala. Uma semana depois estavam a tomar o pequeno-almoço juntas. “Eu ainda não sabia nada sobre Hamnet e conversámos sobre maternidade e morte, apenas abordando o assunto de forma superficial. Então, quando saí, o meu agente disse: ‘Na verdade, tem a ver com um livro chamado Hamnet’. Comprei o livro e li-o numa noite. Não consegui dormir até terminar”, recordou ao site Deadline.

Na história, Agnes (Jessie Buckley) e William Shakespeare (Paul Mescal) perdem Hamnet, um dos filhos e único rapaz, e navegam de formas muito distintas o processo de luto. Por coincidência, os dois atores, que fazem de marido e mulher no filme, estavam a gravar diferentes projetos em Nova Iorque antes de começar a produção de Hamnet e, para se sentirem à vontade, começaram a ir juntos ao bar Joyface, em East Village, onde dançavam Abba.

Sobre a sua personagem, disse o seguinte na estreia do filme no Festival de Cinema de Londres, em outubro: “O que descobri através dela foi uma ternura que eu não sabia que precisava de aprender e viver. E essa ternura mudou-me”.

Todo o processo foi tão intenso que a maternidade passou a ser um dos desejos mais profundos da atriz. Poucos dias depois de terminarem as filmagens soube que estava grávida.