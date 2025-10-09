O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta quinta-feira que Israel “está prestes a alcançar” o objetivo recuperar os reféns mantidos pelo Hamas, depois de dois anos de conflito. As declarações foram feitas durante a reunião do Conselho de Ministros convocada para votar a aprovação do acordo de paz para Gaza.

“Lutámos durante estes dois anos para alcançar os nossos objetivos de guerra”, disse Netanyahu ao lado dos norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner.

“Um dos principais objetivos desta guerra é o regresso dos reféns, todos os reféns, vivos e mortos. E estamos prestes a alcançar esse objetivo”, sublinhou.

וידאו: דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה לאישור מתווה שחרור החטופים, יחד עם השליח המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו של נשיא ארה״ב ג׳ארד קושנר. pic.twitter.com/OFz7xy0iZe — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 9, 2025

O líder israelita sublinhou, também, que o sucesso não teria sido possível sem o apoio de Donald Trump e da sua equipa: “Não poderíamos tê-lo alcançado sem a ajuda extraordinária do Presidente Trump e da sua equipa, Steve Witkoff e Jared Kushner”.

“Isto, aliado à coragem dos nossos soldados ao entrarem em Gaza e à combinação da pressão militar e diplomática que isolou o Hamas, penso que nos trouxe até este ponto”, acrescentou.

Netanyahu agradeceu, ainda, o empenho dos dois norte-americanos pelo trabalho de “longas horas a fio”: “Acredito que colocaram o vosso cérebro e o vosso coração neste processo”.

Netanyahu referiu que o esforço conjunto tem como objetivo “o bem de Israel e dos Estados Unidos, o bem das pessoas decentes em todo o mundo, e o bem das famílias que finalmente poderão estar de novo com os seus entes queridos”.