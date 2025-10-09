Momentos-chave
- Israel aprova plano. O que deve acontecer agora?
- Governo israelita aprovou o acordo de cessar-fogo em Gaza
- Estados Unidos coordenam envio de 200 soldados para Gaza com o objetivo de apoiar cessar-fogo
- Israel está "prestes a alcançar" o objetivo de recuperar todos os reféns, diz Netanyahu ao lado de Witkoff e Kushner
- Hamas rejeita proposta de Trump que coloca Blair à frente da administração provisória de Gaza
- Presidente do parlamento israelita convida Trump a "proferir um discurso formal à nação perante o Knesset"
- Estados Unidos, Egipto, Qatar e Turquia irão liderar a implementação do plano para Gaza, confirma MNE turco
- "Ninguém será forçado a sair da Faixa de Gaza", garante Trump
- Enviado especial dos EUA e genro de Trump participam na reunião do Governo israelita para votar cessar-fogo
- Trump confirma que viaja para o Médio Oriente no domingo
- Começou reunião do governo israelita para votar resolução de cessar-fogo
- Netanyahu reuniu-se com Witkoff e Kushner antes da reunião com o governo israelita
- IDF dizem que lançaram ataque à Cidade de Gaza para atingir terroristas
- Ataque israelita na Cidade de Gaza deixou 40 palestinianos presos debaixo de escombros
- Hamas diz ter garantias que a guerra em Gaza "terminou definitivamente"
- Cerca de 170 mil toneladas de ajuda prontas para entrar em Gaza – ONU
- Principal negociador do Hamas vai falar publicamente em breve
- Parlamento israelita está iluminado com as cores da bandeira dos EUA
- Solução de dois Estados? "Não tenho uma opinião", diz Trump
- Para além de Trump, "não há outro líder no mundo que pudesse ter conseguido" um acordo para Gaza, diz Marco Rubio
- "Pressão militar das IDF criou as condições para que os reféns fossem devolvidos", diz chefe do exército israelita
- Netanyahu interrompe reunião do gabinete de segurança para falar ao telefone com primeiro-ministro da Índia
- Presidente do Egipto falou com Trump ao telefone e disse-lhe que este "merece o Prémio Nobel da Paz"
- Após troca de reféns e prisioneiros, tropas israelitas irão recuar, diz porta-voz do Governo de Israel
- "Gaza vai ser reconstruída", diz Trump, que confirma viagem ao Egipto para assinatura "oficial" do acordo
- "Acabámos com a guerra em Gaza", garante Donald Trump
- Reféns vivos na posse do Hamas serão libertados "na segunda ou na terça-feira", diz Trump
- Reunião do gabinete de segurança de Israel começou com 90 minutos de atraso
- Macron saúda "acordo histórico", mas alerta que "próximas horas serão decisivas"
- Reunião do Governo israelita para votar acordo de cessar-fogo adiada para as 18h00 (hora de Lisboa)
- Líderes internacionais já estão reunidos em Paris para discutir plano de pós-guerra
- Negociações sobre listas de prisioneiros a libertar ainda estão em curso, diz fonte do Hamas
- Hamas apela a Trump e aos mediadores para que Israel cumpra integralmente o plano de cessar-fogo
- Presidente israelita cancela agenda e deverá receber Trump no domingo
- Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita diz que Telavive não tenciona retomar ofensiva
- Assinada versão final da primeira fase do plano de paz para Gaza
- "Deem a Trump o Prémio Nobel da Paz — ele merece!", diz Netanyahu
- "Para transformar o cessar-fogo em progresso, é preciso mais do que silenciar as armas", declara Guterres
- Porta-voz do Governo israelita garante que cessar-fogo só entra em vigor 24 horas depois da aprovação
- Embaixador norte-americano indica que vai haver uma "força internacional" para "policiar" a região de Gaza
- Embaixador dos EUA em Israel diz que os reféns israelitas devem ser libertados "no domingo ou na segunda"
- Zelensky saúda acordo sobre Gaza e espera o mesmo para a Ucrânia
- Equipas da UNRWA são "cruciais para a implementação do acordo", alerta comissário-geral da agência da ONU
- Hamas diz ter “garantias” dos mediadores de que Israel parará guerra
- Equipa internacional vai trabalhar para localizar corpos dos reféns em Gaza
- Líderes internacionais em Paris para discutir futuro de Gaza
- Televisão egípcia diz que acordo já entrou em vigor, Israel diz que precisa de ser ratificado pelo Governo
- Equipas da ONU prontas para entrar em Gaza e levar ajuda
- Organização Mundial de Saúde pronta para "expandir operação" na Faixa de Gaza
- "Com o cessar-fogo, renasce a esperança". Montenegro saúda "libertação dos reféns"
- Enviados norte-americanos Witkoff e Kushner chegam a Israel ainda hoje
- Marcelo "saúda primeira fase do acordo" e defende que deve conduzir a "paz justa e duradoura"
- Abbas deixa elogios a Trump e vê acordo como "prelúdio" para "o fim da ocupação israelita do Estado da Palestina"
- Reféns israelitas podem começar a regressar a casa já no sábado, avança Reuters
- Partido de extrema-direita que suporta coligação de governo não vai votar a favor de acordo, anuncia Smotrich
- Von der Leyen saúda acordo de paz e disponibiliza apoio da UE nas várias fases
- Jihad Islâmica assinala "sacrifícios enormes do povo palestiniano", mas reconhece importância da mediação internacional
- Exército israelita começa "preparativos para a implementação do acordo"
- Festejos nas ruas após acordo entre Israel e Hamas
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- O governo israelita aprovou um acordo de cessar-fogo com o Hamas para a Faixa de Gaza, que inclui a retirada das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a libertação de todos os reféns. Na sequência deste acordo, serão libertados 250 prisioneiros palestinianos que cumprem penas perpétuas e 1.700 habitantes de Gaza detidos após 7 de outubro. A ajuda humanitária que chega a Gaza deverá aumentar para até 600 camiões por dia.
- O principal negociador do Hamas afirmou, citado pela Reuters, que o grupo recebeu garantias dos EUA, dos mediadores árabes e da Turquia de que a guerra em Gaza terminou definitivamente.
- Os Estados Unidos coordenaram o envio de 200 soldados egípcios e qataris para Gaza com o objetivo de ajudar a garantir a implementação segura do cessar-fogo. O comando desses soldados ajudará a facilitar o fluxo de ajuda humanitária, prestando assistência logística e de segurança na região.
- Mahmoud Abbas expressou esperança numa solução política duradoura e líderes da Jihad Islâmica reafirmaram que os resultados alcançados não são um presente de ninguém, mas uma conquista do povo palestiniano. Internamente, o acordo encontrou oposição em Israel, com o partido de extrema-direita de Bezalel Smotrich declarando que não apoiará o acordo, refletindo divisões no governo de Netanyahu.
[Há um novo candidato a Belém. Soares fica em choque com o anúncio do amigo que considera irmão. Freitas elege Zenha como principal adversário. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui.]
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Fica por aqui a cobertura do conflito israelo-palestiniano desta quinta-feira, dia em que o governo israelita aprovou politicamente o cessar-fogo na Faixa de Gaza.
Pode continuar a acompanhar tudo neste novo liveblog.
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Israel aprova plano. O que deve acontecer agora?
- As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) retiram-se para as linhas acordadas dentro de 24 horas;
- No prazo de 72 horas após a retirada das IDF, todos os reféns, vivos e mortos, serão libertados pelo Hamas;
- Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 prisioneiros palestinianos que cumprem penas perpétuas e 1.700 habitantes de Gaza detidos após 7 de outubro;
- A ajuda humanitária que entra em Gaza aumentará para até 600 camiões por dia.
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Governo israelita aprovou o acordo de cessar-fogo em Gaza
O Governo israelita aprovou o acordo de cessar-fogo para a Faixa de Gaza.
“O Governo aprovou agora o esboço para a libertação de todos os reféns — vivos e mortos”, anunciou o gabinete do primeiro-ministro israelita na rede social X.
The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025
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Estados Unidos coordenam envio de 200 soldados para Gaza com o objetivo de apoiar cessar-fogo
Os Estados Unidos vão coordenar o envio de 200 soldados para Gaza para ajudar e apoiar o acordo de cessar-fogo, avança a agência Reuters.
De acordo com a mesma fonte, os soldados são do Egipto e do Qatar. Não existirão tropas norte-americanas no terreno.
Este comando ajudará a facilitar o fluxo de ajuda humanitária, bem como a assistência logística e de segurança em Gaza.
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Israel está "prestes a alcançar" o objetivo de recuperar todos os reféns, diz Netanyahu ao lado de Witkoff e Kushner
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta quinta-feira que Israel “está prestes a alcançar” o objetivo recuperar os reféns mantidos pelo Hamas, depois de dois anos de conflito. As declarações foram feitas durante a reunião do Conselho de Ministros convocada para votar a aprovação do acordo de paz para Gaza.
“Lutámos durante estes dois anos para alcançar os nossos objetivos de guerra”, disse Netanyahu ao lado dos norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner.
“Um dos principais objetivos desta guerra é o regresso dos reféns, todos os reféns, vivos e mortos. E estamos prestes a alcançar esse objetivo”, sublinhou.
וידאו: דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה לאישור מתווה שחרור החטופים, יחד עם השליח המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו של נשיא ארה״ב ג׳ארד קושנר. pic.twitter.com/OFz7xy0iZe
— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 9, 2025
O líder israelita sublinhou, também, que o sucesso não teria sido possível sem o apoio de Donald Trump e da sua equipa: “Não poderíamos tê-lo alcançado sem a ajuda extraordinária do Presidente Trump e da sua equipa, Steve Witkoff e Jared Kushner”.
“Isto, aliado à coragem dos nossos soldados ao entrarem em Gaza e à combinação da pressão militar e diplomática que isolou o Hamas, penso que nos trouxe até este ponto”, acrescentou.
Netanyahu agradeceu, ainda, o empenho dos dois norte-americanos pelo trabalho de “longas horas a fio”: “Acredito que colocaram o vosso cérebro e o vosso coração neste processo”.
Netanyahu referiu que o esforço conjunto tem como objetivo “o bem de Israel e dos Estados Unidos, o bem das pessoas decentes em todo o mundo, e o bem das famílias que finalmente poderão estar de novo com os seus entes queridos”.
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Hamas rejeita proposta de Trump que coloca Blair à frente da administração provisória de Gaza
O Hamas rejeitou a proposta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a criação de um “Conselho de Paz” que supervisionaria a administração de Gaza após o fim da guerra, anunciou Osama Hamdan, dirigente do grupo palestiniano, citado pelo The Telegraph.
O plano de Trump prevê que o próprio Presidente norte-americano e o antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, liderem o órgão de transição.
Tony Blair regressa à cena internacional como possível líder de uma administração provisória em Gaza após o fim do conflito
De acordo com Hamdan, “nenhuma fação palestiniana aceitará tal plano”, incluindo a Autoridade Palestiniana.
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Presidente do parlamento israelita convida Trump a "proferir um discurso formal à nação perante o Knesset"
O presidente do parlamento israelita (Knesset) convidou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a discursar formalmente perante os deputados de Israel.
“[Trump] demonstrou que, sob a sua liderança, a América não é apenas uma superpotência militar, mas também uma superpotência moral — e que a paz vem através da força”, afirmou Amir Ohana numa carta dirigida a Trump.
It is my profound honor and privilege to officially invite the greatest friend and ally of the Jewish people in modern history, @POTUS @realDonaldTrump, to deliver a formal address to the nation before the Knesset.
Israel awaits The Peace President. pic.twitter.com/gJl2rqSgTj
— Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) October 9, 2025
“O povo de Israel considera-o como o maior amigo e aliado da nação judaica na história moderna. É, portanto, minha profunda honra e privilégio convidá-lo oficialmente a proferir um discurso formal à nação perante o Knesset”, escreveu Ohana.
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Estados Unidos, Egipto, Qatar e Turquia irão liderar a implementação do plano para Gaza, confirma MNE turco
O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco confirmou esta quinta-feira que um conjunto de quatro países irá discutir a implementação do plano de paz com os dois lados: o palestiniano e o israelita.
“Uma equipa composta pelos Estados Unidos, Egipto, Turquia e Qatar discutirá as questões com ambos os lados, o palestiniano e o israelita”, afirmou o MNE turco, Hakan Fidan, citado pela Reuters.
De acordo com o chefe da diplomacia turca, “não há tarefas pré-definidas neste momento. À medida que o acordo entrar em vigor, certamente surgirão problemas. Esta equipa entrará em ação quando chegar a hora de encontrar soluções práticas para esses problemas”.
Fidan disse, ainda, que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não terá qualquer motivo justificável para atacar ou reiniciar a guerra após a libertação dos reféns, mas acrescentou que há sempre a possibilidade de Telavive tentar regressar aos combates.
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"Ninguém será forçado a sair da Faixa de Gaza", garante Trump
Esta quinta-feira, Donald Trump disse que “ninguém será obrigado a sair” de Gaza. O Presidente dos EUA sugeriu antes que tinha planos para deslocar à força os residentes de Gaza, chegando a sugerir a transformação de Gaza numa “Riviera”.
Hoje afirmou que ao abrigo da atual estrutura, cuja primeira fase foi acordada por Israel e pelo Hamas, nenhum palestiniano será forçado a abandonar a Faixa de Gaza.
“Ninguém será forçado a sair da Faixa de Gaza”, disse durante um encontro com o presidente da Finlândia na Casa Branca.
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Enviado especial dos EUA e genro de Trump participam na reunião do Governo israelita para votar cessar-fogo
O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, estão a participar na reunião do governo israelita sobre a aprovação do acordo de Gaza, avança o Haaretz.
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Trump confirma que viaja para o Médio Oriente no domingo
O Presidente dos EUA, Donald Trump, acaba de confirmar que planeia partir para o Médio Oriente no domingo, avança a Reuters.
Ao início da tarde, o Presidente israelita, Isaac Herzog, anunciou o cancelamento de um evento público de celebração do feriado do Sukkot agendado para domingo, dia 12. A decisão já era justificada devido à necessidade de receber Donald Trump.
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Começou reunião do governo israelita para votar resolução de cessar-fogo
O governo de Israel deu início a uma reunião em que os ministros irão votar uma resolução sobre o cessar-fogo, avança a CNN Internacional.
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Netanyahu reuniu-se com Witkoff e Kushner antes da reunião com o governo israelita
O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro de Donald Trump, aterraram em Israel e já se reuniram com o Presidente Isaac Herzog na sua residência em Jerusalém, noticia o Haaretz.
Logo depois, os norte-americanos estiveram reunidos com Benjamin Netanyahu, antes da reunião do governo israelita sobre o plano de cessar-fogo em Gaza, disse um funcionário israelita à CNN Internacional.
Terá sido este o motivo do atraso para a reunião de Netanyahu com os restantes membros do governo.
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IDF dizem que lançaram ataque à Cidade de Gaza para atingir terroristas
Entretanto, uma fonte das IDF, citada pelo Haaretz, indicou que o ataque israelita à Cidade de Gaza desta quinta-feira — que deixou cerca de 40 palestinianos debaixo dos escombros de um edifício — visava terroristas que planeavam disparar contra soldados israelitas.
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Ataque israelita na Cidade de Gaza deixou 40 palestinianos presos debaixo de escombros
Um ataque israelita na Cidade de Gaza deixou cerca de 40 pessoas presas debaixo dos escombros de um edifício, avançou a Al Jazeera e noticiou também o Times of Israel.
Duas mulheres foram resgatadas após o ataque e os esforços para salvar as pessoas presas decorrem em “em condições extremamente difíceis e perigosas”, dizem as equipas de socorro no local.
O Times of Israel nota que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) ainda não se pronunciaram sobre o ataque.
Também ainda não estão contabilizados as vítimas mortais e os feridos.
Mais cedo esta quinta-feira, uma porta-voz do Governo de Israel garantiu à Reuters que o cessar-fogo na Faixa de Gaza só entra em vigor 24 horas depois da sua aprovação pelo governo israelita — o período definido para as IDF recuarem no enclave palestiniano.
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Hamas diz ter garantias que a guerra em Gaza "terminou definitivamente"
Khalil Al-Hayya, o principal negociador do Hamas, afirmou esta quinta-feira, numa entrevista televisiva citada pela Reuters, que o grupo recebeu garantias dos EUA, dos mediadores árabes e da Turquia de que a guerra em Gaza terminou definitivamente.
Assim, declarou o fim da guerra e o início de um cessar-fogo permanente. Anunciou ainda que o acordo inclui a abertura da passagem de Rafah em ambas as direções, bem como prevê a libertação por parte de Israel de todas as mulheres e crianças palestinianas detidas.
As duas concessões fazem parte do plano para Gaza divulgado pela Casa Branca em 20 pontos.
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Mortágua saúda acordo de paz em Gaza mas diz que é preciso punir Israel
A coordenadora do Bloco de Esquerda manifestou hoje alívio pelo anúncio do acordo de paz em Gaza, mas sublinhou que é preciso que esse acordo preveja o direito do povo palestiniano às suas fronteiras e a punição de Israel.
Em declarações aos jornalistas em Barcelos, distrito de Braga, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas de domingo, Mariana Mortágua disse não confiar no Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para mediar um acordo de paz.
“Estamos a falar de um homem que disse que queria fazer de Gaza um projeto imobiliário, uma Riviera, uma cidade destruída e que está sob escombros”, referiu.
O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que viaja “em breve” para o Egito para assinar oficialmente o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, sem avançar uma data concreta.
“É, obviamente, motivo de celebração que, retirando um ou outro anúncio ainda de bombardeamentos e de vítimas, o povo de Gaza possa ter tido uma noite de paz e em descanso, sem ter que olhar para o céu a pensar de onde vem a próxima bomba, de onde vem o próximo drone. E acho que é sempre de celebrar essa paz, ainda que ela seja temporária. E por isso a minha primeira nota é obviamente de alívio e é obviamente de celebração”, disse a líder bloquista.
Mortágua acrescentou que o “genocídio” começou há dois anos, “mas a violência de Israel sobre os palestinianos não começou há dois anos”.
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Cerca de 170 mil toneladas de ajuda prontas para entrar em Gaza – ONU
O líder de assuntos humanitários da ONU, Tom Fletcher, indicou hoje que cerca de 170 mil toneladas de ajuda estão prontas para entrar na Faixa de Gaza, acrescentando que não deve haver retrocesso no acordo alcançado.
Numa conferência de imprensa em Nova Iorque, na qual participou por videoconferência, Fletcher apresentou detalhes do plano que a ONU tem delineado para entregar auxílio aos palestinianos de Gaza e indicou que serão necessárias mais rotas abertas e garantias de segurança para que essa ajuda seja entregue na escala necessária.
“Devemos aproveitar este momento com vontade coletiva, determinação e generosidade. Não deve haver retrocesso nos acordos celebrados. Haverá quem tente impedir a implementação do plano do Presidente [dos Estados Unidos, Donald Trump], e tal não deve ser permitido”, defendeu.
A ONU tem planos de entregar alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais durante os primeiros 60 dias do cessar-fogo, com o objetivo de aumentar os mantimentos que entram em Gaza para “centenas de camiões todos os dias”, disse Fletcher.
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Principal negociador do Hamas vai falar publicamente em breve
O principal negociador do Hamas, Khalil al-Hayya, vai fazer um discurso em breve, informou o grupo palestiniano, citado pela Al Jazeera.