Ventura rejeita comentar críticas de Mithá Ribeiro, mas atira: “Política não pode ser uma luta por tachos”

O líder do Chega considerou hoje que a política não pode ser uma “disputa de lugares”, mas recusou-se a comentar as críticas do ex-deputado Mithá Ribeiro, que deixou o partido por ter ficado de fora do “governo-sombra”.

Em declarações aos jornalistas em Lisboa, antes de entrar numa conferência organizada pelos Patriotas pela Europa (família política europeia do Chega), André Ventura foi questionado sobre o artigo de opinião assinado por Gabriel Mithá Ribeiro no Observador, no qual acusa o líder de ser um “predador psicológico” com comportamentos narcísicos e autoritários.

André Ventura escusou-se a comentar estas críticas, dizendo estar ali na qualidade de candidato presidencial.

“Eu só não quero alimentar muito isto, nem fazer grandes comentários, eu fico só triste. Eu vejo a política como um serviço e não como uma disputa de lugares. Quando as pessoas dizem que ficaram muito chateadas ou muito tristes porque não tiveram um determinado lugar, é completamente ao contrário do que eu vejo a política”, afirmou, considerando que “a política não pode ser um exercício de querer lugares, seja no governo-sombra, seja noutro qualquer”.

O presidente do Chega salientou que “a política não pode ser uma luta por tachos, nem por lugares, tem que ser uma luta para exercer um serviço em prol da causa pública e um serviço pelas pessoas”.

André Ventura não quis esclarecer se o ex-deputado chegou a ser considerado para este grupo do Chega e recusou a existência de racismo dentro do partido.