Irão diz que esperar uma conclusão rápida para o conflito com os EUA "não parece muito realista"

O Governo dos EUA solicitou a várias empresas tecnológicas que respondam a perguntas sobre como pode a Casa Branca se proteger contra ataques cibernéticos potenciados por inteligência artificial (IA).

Segundo o Politico, que cita quatro fontes próximas do processo, o gabinete do diretor nacional de cibersegurança foi o responsável pelas perguntas, que se focam na identificação de formas concretas de colaboração para usar a própria IA como escudo defensivo.