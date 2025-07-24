Hamas surpreendido com declarações de Witkoff sobre falta de interesse do grupo em alcançar um cessar-fogo

O Hamas afirmou esta quinta-feira que ficou surpreendido com as declarações do enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que sugerem que o grupo não mostrou interesse em alcançar um cessar-fogo em Gaza.

“O movimento afirma o seu empenho em continuar as negociações e envolver-se nelas de forma a ultrapassar obstáculos e chegar a um acordo de cessar-fogo permanente”, afirmou o Hamas em comunicado, citado pelo Haaretz.