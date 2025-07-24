Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Hamas surpreendido com declarações de Witkoff sobre falta de interesse do grupo em alcançar um cessar-fogo
- Decisão de Macron de reconhecer Estado da Palestina "premeia o terror", diz Netanyahu
- Israel acusa França de “instigar o terrorismo” ao reconhecer Estado da Palestina
- "Colaborador do mal". Presidente do parlamento israelita condena decisão de Macron de reconhecer Estado da Palestina
- França vai reconhecer Estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro
- Agências humanitárias denunciam que alimentos para Gaza apodrecem sem distribuição enquanto fome alastra
- Primeiro-ministro britânico anuncia reunião de emergência com França e Alemanha para discutir situação em Gaza
- Protestos contra ofensiva em Gaza juntam milhares em Gaza. Polícia detém duas pessoas em Telavive e 24 em Haifa
- EUA interrompem negociações para um cessar-fogo em Gaza
- Número de palestinianos mortos pelas forças israelitas esta quinta-feira sobe para 62
- Marques Mendes considera arrepiante a situação em Gaza
- Netanyahu diz que Hamas interpretou disponibilidade de Israel como "fraqueza" — mas que se enganou
- Mediadores norte-americanos abandonam Doha devido a posição "egoísta" do Hamas
- Netanyahu chama equipa de negociação para cessar-fogo de volta a Israel
- Pessoas em Gaza são "cadáveres andantes", denuncia comissário-geral da UNRWA
- Ataques israelitas em Gaza matam 89 pessoas e causam 453 feridos nas últimas 24 horas
- Banda britânica Kneecap proibida de entrar na Hungria por "discursos antissemitas que apoiam terrorismo"
- Mais de 120 personalidades pedem a Portugal papel ativo na defesa dos Direitos Humanos
- "Jornalistas em Gaza estão cada vez mais incapazes de se alimentar". Associated Press, AFP, BBC News e Reuters fazem apelo conjunto a Israel
- Oito feridos em atropelamento no centro de Israel. Testemunhas dizem que condutor acelerou em direção a paragem de autocarro
- Duas pessoas morreram de fome em Gaza nas últimas 24 horas, elevando a contagem para 113
- Israel revê resposta do Hamas a proposta de trégua em Gaza
- Ataques israelitas em Gaza fizeram 17 mortos na manhã desta quinta-feira
- Prevista a entrada de camiões em Gaza com material médico. Autoridades em Gaza pedem passagem segura
- Hamas responde a proposta de trégua e quer mudanças na ajuda humanitária
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Bom dia.
Este liveblog está a ser encerrado. Pode continuar a acompanhar as notícias sobre o conflito entre Israel e o Hamas nesta ligação, um dia depois dos EUA anunciarem que vão deixar as negociações de cessar-fogo e rejeitarem a decisão de Macron de reconhecer o Estado da Palestina.
Marco Rubio considera “irresponsável” a decisão de Emmanuel Macron de reconhecer o Estado da Palestina
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O que se passou até agora
- O Hamas expressou surpresa diante das declarações de Steve Witkoff, enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, que indicou uma falta de interesse por parte do grupo islâmico em alcançar um cessar-fogo em Gaza. O movimento reafirmou o seu compromisso em continuar as negociações para remover obstáculos e chegar a um acordo de cessar-fogo permanente.
- Israel criticou severamente a decisão do Presidente francês, Emmanuel Macron, de reconhecer o Estado da Palestina. O Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, condenou a ação como um incentivo ao terrorismo, argumentando que um Estado palestiniano nessas condições seria uma ameaça à existência de Israel em vez de promover a paz. A decisão de Macron foi também denunciada por outras figuras do governo israelita, que a consideraram uma instigação ao terrorismo.
- De acordo com agências humanitárias e fontes locais, ajuda humanitária em Gaza, incluindo alimentos, encontra-se a apodrecer sem distribuição eficaz. Isto intensificou a crise, com centenas de mortes e crianças a sofrerem de desnutrição enquanto a ajuda permaneceu inacessível devido a bloqueios e restrições.
- Manifestantes em Israel, tanto em Telavive como em Haifa, têm protestado contra a continuação da guerra em Gaza, exigindo um cessar-fogo. Em Telavive, a multidão foi descrita como tão densa que afetou os serviços de telemóvel, enquanto em Haifa, a polícia deteve 24 pessoas numa manifestação não autorizada organizada por árabes israelitas.
[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]
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Hamas surpreendido com declarações de Witkoff sobre falta de interesse do grupo em alcançar um cessar-fogo
O Hamas afirmou esta quinta-feira que ficou surpreendido com as declarações do enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que sugerem que o grupo não mostrou interesse em alcançar um cessar-fogo em Gaza.
“O movimento afirma o seu empenho em continuar as negociações e envolver-se nelas de forma a ultrapassar obstáculos e chegar a um acordo de cessar-fogo permanente”, afirmou o Hamas em comunicado, citado pelo Haaretz.
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Decisão de Macron de reconhecer Estado da Palestina "premeia o terror", diz Netanyahu
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel “condena veementemente a decisão do Presidente Macron de reconhecer um Estado palestiniano após o massacre de 7 de outubro”, relata o Haaretz.
Netanyahu sublinhou que “tal medida premeia o terror”. “Um Estado palestiniano nestas condições seria uma rampa de lançamento para aniquilar Israel e não para viver em paz”.
O primeiro-ministro alegou, ainda, que os “palestinianos não procuram um Estado ao lado de Israel, procuram um Estado em vez de Israel”.
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Israel acusa França de “instigar o terrorismo” ao reconhecer Estado da Palestina
O vice-primeiro-ministro israelita, Yariv Levin, reagiu hoje à decisão francesa de reconhecer o Estado da Palestina considerando-a uma “instigação direta ao terrorismo”, enquanto a Organização para a Libertação da Palestina a saudou.
Levin, que é também ministro da Justiça, afirmou que a “decisão vergonhosa” anunciada pelo Presidente Emmanuel Macron é “uma mancha negra na história francesa e uma instigação direta ao terrorismo” e significa que agora é “tempo de aplicar a soberania israelita” na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967.
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"Novos níveis de desespero". Bloqueio de Israel à Faixa de Gaza afeta milhares de pessoas e já matou mais de uma centena à fome
“As bombas, é uma questão de sorte. Morrer à fome? É para todos”, conta fotojornalista da AFP ao Observador. As imagens dos últimos dias podem ferir a sensibilidade de alguns leitores.
“Novos níveis de desespero”. Bloqueio de Israel à Faixa de Gaza afeta milhares de pessoas e já matou mais de uma centena à fome
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"Colaborador do mal". Presidente do parlamento israelita condena decisão de Macron de reconhecer Estado da Palestina
O presidente do parlamento de Israel, Amir Ohana, condenou a decisão de Emmanuel Macron de reconhecer o Estado da Palestina.
Na rede social X, Ohana afirmou que “este ato vergonhoso é nada mais do que uma traição por parte de um dos chamados “líderes” do mundo livre”, acrescentando que a decisão de Macron “envia uma mensagem assustadora: o terrorismo compensa”.
Macron just awarded Hamas a prize for committing the October 7 massacre.
This shameful act is nothing less than a betrayal by one of the so-called “leaders” of the free world. It sends a chilling message: terrorism pays off.@EmmanuelMacron will be remembered as a collaborator…
— Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) July 24, 2025O presidente do parlamento disse ainda que “Emmanuel Macron será lembrado como um colaborador do mal — do lado errado da história”. “Tenho vergonha de ter conhecido este homem. França merece uma liderança mais corajosa”, concluiu.
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França vai reconhecer Estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro
Emmanuel Macron anunciou hoje que França vai mesmo avançar com o reconhecimento do Estado da Palestina. O reconhecimento vai ser formalizado durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro.
Num longo comunicado publicado nas redes sociais, o Presidente francês escreveu que a “paz é possível” e que “não há outra alternativa”. “A necessidade urgente hoje é que a guerra em Gaza termine e que a população civil esteja em segurança”, escreveu na publicação.
A carta endereçada a Mahmoud Abbas termina com uma pequena mensagem escrita à mão por Emmanuel Macron, em que o chefe de Estado expressa o seu “compromisso com a paz e a segurança”.
Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.
J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025
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Agências humanitárias denunciam que alimentos para Gaza apodrecem sem distribuição enquanto fome alastra
Caixotes de ajuda humanitária suficientes para encher 1.000 camiões estão a apodrecer junto a Gaza, por falta de distribuição, enquanto, segundo agências humanitárias, a fome está a alastrar entre a população do enclave.
“Temos aqui aproximadamente mil camiões de ajuda humanitária, que entraram pelo lado de Gaza, à espera de serem recolhidos e distribuídos pela comunidade internacional”, disse à EFE na fronteira israelita o coronel Abdullah Halabi, chefe da Administração de Coordenação e Ligação a Gaza.
“Israel, através das Forças de Defesa de Israel (IDF), facilita a passagem da fronteira e o envio de ajuda de fora de Gaza, e auxilia as Nações Unidas e a organização a transportar ajuda para Gaza”, adiantou o coronel.
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Primeiro-ministro britânico anuncia reunião de emergência com França e Alemanha para discutir situação em Gaza
O primeiro-ministro britânico anunciou a realização de uma reunião de emergência, na sexta-feira, com os líderes de França e Alemanha para discutir a situação em Gaza, que considerou “uma catástrofe humanitária”.
“O sofrimento e a fome que se vivem em Gaza são indescritíveis e indefensáveis” e a situação, que já era grave, “atingiu novos níveis e continua a piorar”, afirmou Keir Starmer, em comunicado.
“Estamos a assistir a uma catástrofe humanitária”, lamentou.
O governante britânico afirmou que vai fazer uma “chamada de emergência com os parceiros do E3” [grupo formado pelo Reino Unido, Alemanha e França], para debater o que pode ser feito “com urgência para parar as mortes e levar às pessoas os alimentos de que precisam desesperadamente”, ao mesmo tempo que serão reunidas “todas as medidas necessárias para construir uma paz duradoura”.
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Protestos contra ofensiva em Gaza juntam milhares em Gaza. Polícia detém duas pessoas em Telavive e 24 em Haifa
Milhares de pessoas protestam a esta hora em Telavive contra “o fim da guerra e o regresso a casa dos reféns”. Os manifestantes, críticos de Benjamin Netanyahu, exigem ao governo que assine um acordo de cessar-fogo. O Times of Israel descreve “uma multidão tão densa que o serviço de telemóvel está lento”. Já o Haaretz noticia que duas pessoas foram detidas.
Mais a norte, em Haifa, uma comunidade de árabes israelitas organizou um protesto regular também contra o governo de Netanyahu. A polícia declarou que a manifestação não foi autorizada e deteve 24 pessoas. No mesmo local, verificou-se uma contra-manifestação organizada por grupos da direita israelita que declararam que “Haifa nunca será uma cidade palestiniana”.
המשטרה מפזרת הפגנה נגד המלחמה בחיפה ומבצעת מעצרים, היום.
צילום: עדי חשמונאי pic.twitter.com/NI1EceyJff
— הארץ חדשות (@haaretznewsvid) July 24, 2025
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EUA interrompem negociações para um cessar-fogo em Gaza
O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, disse hoje que Washington vai interromper as conversações para um cessar-fogo em Gaza, depois de a última resposta do Hamas “mostrar uma falta de desejo de alcançar” uma trégua.
“Embora os mediadores tenham feito um grande esforço, o Hamas não parece estar coordenado ou a agir de boa-fé”, disse Witkoff, anunciando o regresso da equipa de negociadores de Doha, Qatar, para consultas.
“Vamos agora considerar opções alternativas para trazer os reféns para casa e tentar criar um ambiente mais estável para o povo de Gaza”, adiantou.
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Número de palestinianos mortos pelas forças israelitas esta quinta-feira sobe para 62
As forças israelitas mataram, desde a manhã desta segunda-feira, 62 palestinianos por toda a Faixa de Gaza, incluindo as 19 pessoas que foram mortas perto dos pontos de distribuição de ajuda humanitária. Os números foram avançados por fontes hospitalares, citadas pela Al Jazeera.
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Última aldeia cristã da Cisjordânia atacada repetidamente por israelitas. Colonos tentaram incendiar igreja do século V
Colonos incendiaram monte onde se encontra Igreja cristã do século V e tentaram incendiá-la com sopradores de folhas. Israelitas já anexaram 14% do território da Cisjordânia, desde o final de 2022.
Última aldeia cristã da Cisjordânia atacada repetidamente por israelitas. Colonos tentaram incendiar igreja do século V
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Marques Mendes considera arrepiante a situação em Gaza
O candidato a Presidente da República Luís Marques Mendes considerou hoje a situação em Gaza preocupante e arrepiante do ponto de vista humanitário e condenou o silêncio do Ocidente.
“Estou a ver a situação vivida em Gaza com enorme preocupação. Em primeiro lugar é arrepiante do ponto de vista humanitário. Só nos últimos três morrem 100 pessoas, sendo que 21 são crianças por fome. Isto é arrepiante”, disse o candidato a Presidente da República.
Luís Marques Mendes acrescentou que “o silêncio do Ocidente, sobretudo da Europa, é absolutamente inaceitável”.
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Forças israelitas atacaram instalações de armazenamento de armas no sul do Líbano
O Exército israelita anunciou ter atacado “instalações de armazenamento de armas e lançadores de rockets” do Hezbollah, no sul do Líbano. Em comunicado, as forças israelitas acusam o grupo libanês de ter “violado o entendimento entre Israel e o Líbano”.
????The IDF eliminated a Hezbollah terrorist and struck Hezbollah weapons storage facilities & a rocket launcher in southern Lebanon.
The presence of these weapons and the activity of Hezbollah in the area constitute a violation of the understandings between Israel and Lebanon. pic.twitter.com/9Bqj0GbaTZ
— Israel Defense Forces (@IDF) July 24, 2025
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Netanyahu diz que Hamas interpretou disponibilidade de Israel como "fraqueza" — mas que se enganou
O primeiro-ministro israelita insistiu hoje que Telavive continua determinada em “alcançar todos os objetivos da guerra”, durante um discurso numa cerimónia de Estado, citado pelo Times of Israel.
“Se o Hamas interpretou a nossa disponibilidade para alcançar um acordo como fraqueza, como uma oportunidade para ditar os termos de uma rendição que vai pôr Israel em perigo, está muito enganado”, declarou Benjamin Netanyahu.
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Mediadores norte-americanos abandonam Doha devido a posição "egoísta" do Hamas
O enviado norte-americano Steve Witkoff anunciou hoje que a sua equipa, que estava em Doha no âmbito das negociações para o cessar-fogo, vai regressar a Washington devido à resposta do Hamas à proposta de cessar-fogo, resposta que diz “mostrar uma falta de vontade para um cessar-fogo em Gaza”.
“Vamos considerar opções alternativas para trazer os reféns de volta para casa e tentar criar um ambiente mais estável para o povo de Gaza. É uma pena que o Hamas tenha agido desta forma egoísta”, escreveu Witkoff nas suas redes sociais.
We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. While the mediators have made a great effort, Hamas does not appear to be coordinated or acting in good…
— Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) July 24, 2025
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Netanyahu chama equipa de negociação para cessar-fogo de volta a Israel
Benjamin Netanyahu anunciou que convocou a equipa de negociação israelita, que se encontra no Qatar, para regressar a Israel de forma a “continuar as consultas”. “Apreciamos os esforços dos mediadores Qatar e Egito e os esforços de Witkoff para alcançar um avanço nos diálogos”, pode ler-se no comunicado do gabinete do primeiro-ministro, citado pelo Times of Israel.
Num entanto, ao jornal Haaretz, uma fonte palestiniana mostrou-se otimista que esta mudança não significa um bloqueio nas negociações e revelou que o Qatar já tinha sido informado que a equipa israelita ia regressa a Telavive.
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Gaza. "Precisamos de um cessar-fogo para salvar vidas"
Para o especialista Miguel Baumgartner, a necessidade de cessar-fogo em Gaza vai além da política. Já na guerra entre Rússia e Ucrânia, as negociações “não avançam um milímetro”.
Ouça aqui o novo episódio do “Gabinete de Guerra” da Rádio Observador.