Trump promete "ações muito fortes" caso o Irão comece a executar manifestantes

A missão do Irão junto das Nações Unidas juntou-se ao coro de vozes do regime iraniano que condenaram as ameaças de uma intervenção norte-americana no Irão deixadas pelo Presidente Donald Trump. Através de um comunicado deixado nas redes sociais, o Irão insta os membros do Conselho de Segurança da ONU a condenar “o incitamento à violência, ameaças de utilização da força e interferência nos assuntos internos do Irão”.

“As fantasias dos EUA e as políticas face ao Irão estão baseadas numa mudança de regime, com sanções, ameaças, desordem provocada e caos a servir como modus operandi para fabricar um pretexto para uma intervenção militar. Este guião já falhou antes. O povo iraniano vai defender o seu país — e, garantidamente, vai falhar novamente”, pode ler-se na mensagem deixada pela missão iraniana.