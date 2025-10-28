A relatora especial da ONU para a Palestina, Francesca Albanese, acusou hoje vários países “influentes” de “fornecerem apoio diplomático, militar, económico e ideológico a Israel”, defendendo que o “genocídio” em Gaza integra um sistema internacional de cumplicidade.

“O meu relatório expõe como Estados influentes, com a aquiescência de muitos outros, prestaram apoio diplomático, militar, económico e ideológico a Israel, consolidando, em vez de desmantelar, o ‘apartheid’ colonial israelita, que nos últimos dois anos se tornou genocida”, afirmou Albanese em conferência de imprensa.

A relatora falou aos jornalistas por videoconferência a partir da África do Sul, uma vez que as sanções impostas pelos Estados Unidos no verão passado a impediram de apresentar presencialmente o seu último relatório na sede da ONU, em Nova Iorque.

“Creio que nenhum Estado pode alegar, com credibilidade, que defende o direito internacional enquanto arma, apoia e protege um regime genocida”, frisou.

A relatora italiana, frequentemente atacada por Israel e pelos Estados Unidos, defendeu que a cooperação militar é a mais significativa forma de cumplicidade, uma vez que, através do comércio de armas e da partilha de informações, alguns Estados alimentaram a máquina de guerra israelita.

De acordo com Albanese, os Estados Unidos e a Alemanha, sozinhos, são responsáveis por fornecer 90% das importações de armas de Israel. Mas, pelo menos 26 Estados, incluindo Itália, forneceram ou facilitaram a transferência de componentes de armas para Telavive, enquanto muitos outros continuam a comprar armas que “foram testadas em palestinianos”. Apenas alguns Estados ocidentais, como Espanha e Eslovénia, cancelaram contratos e impuseram embargos, segundo o relatório.