Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Turquia acusa Israel de cometer "violação flagrante do cessar-fogo" em Gaza
- Hamas recupera corpos de mais dois reféns israelitas em Gaza
- Cruz Vermelha Internacional critica Hamas e diz que "recuperação falsa" do corpo é "inaceitável"
- EUA só foram informados de ataques aéreos em Gaza depois de Netanyahu ter dado a ordem ao exército
- “Haverá pequenas escaramuças aqui e ali". JD Vance acredita que cessar-fogo se vai manter apesar de nova ofensiva israelita
- Pelo menos dois mortos após ataques israelitas na Cidade de Gaza
- Defesa Civil de Gaza confirma pelo menos três ataques no enclave. Um dos ataques terá atingido imediações do maior hospital em Gaza
- "Série" de ataques aéreos israelitas atingem Cidade de Gaza
- Hamas vai pagar "preço muito elevado" por violar acordo, garante ministro da Defesa de Israel
- Netanyahu quer expansão da área controlada pelas IDF na Faixa de Gaza, avança imprensa israelita
- Hamas ameaça atrasar entrega de restos mortais de refém em caso de "escalada" de Israel
- Netanyahu ordena “ataques imediatos e poderosos” na Faixa de Gaza após desentendimento com Hamas
- Hamas acusa Israel de "fabricar falsos pretextos" para justificar novas ofensivas em Gaza
- Hamas confirma que os três homens mortos em ação israelita em Jenin eram seus militantes
- Jornais israelitas noticia confrontos diretos entre as IDF e membros do Hamas no sul de Gaza
- Hamas promete que vai devolver o corpo de um refém a Israel ainda esta terça-feira
- Drone israelita terá gravado operacionais do Hamas a encenar a recuperação de corpo
- Israel está "farto" das "mentiras" do Hamas. Netanyahu reúne ministros e conselheiros em reunião de emergência
- Líder da oposição de Israel rejeita regresso a combates com Hamas
- Israel diz que restos mortais entregues esta segunda-feira pertencem a Ofir Tzarfati, refém cujo corpo foi recuperado em dezembro de 2023
- Netanyahu convoca reunião de emergência para avaliar resposta israelita a violações do Hamas ao cessar-fogo
- Israel suspeita que restos mortais entregues pelo Hamas sejam de refém que já tinha sido devolvido
- Israel confirma ter matado três militantes palestinianos em raid na Cisjordânia
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- O recente aumento de tensões entre Israel e o Hamas surgiu após uma série de ataques aéreos israelitas na Cidade de Gaza, em resposta a alegadas violações do cessar-fogo por parte do Hamas. Israel justificou os ataques como retaliação à devolução inadequada dos corpos de reféns israelitas e a supostos ataques do Hamas contra militares israelitas.
- Em resposta às ações do Hamas, Benjamin Netanyahu aprovou uma política de resposta firme, com a possibilidade de expansão do território controlado pelas Forças de Defesa de Israel na Faixa de Gaza. As relações entre ambos os lados mantêm-se tensas, com Israel a enviar um aviso claro de que não tolerará futuras violações do cessar-fogo.
- JD Vance, vice-Presidente dos Estados Unidos, expressou confiança na continuidade do cessar-fogo, apesar das recentes escaladas de violência. Reconheceu que pequenos conflitos são inevitáveis, mas mantém a esperança de que o acordo de paz persista, reflectindo o papel mediador dos EUA na região.
- Um dos temas de destaque envolve uma operação da Cruz Vermelha Internacional, que criticou o Hamas por encenar uma recuperação de corpos de reféns, destacando que tal ação é inaceitável.
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Bom dia, obrigada por ter estado connosco ao longo do dia de ontem. Continuamos a seguir a guerra na Ucrânia neste novo artigo em direto.
Netanyahu diz que ataques israelitas em Gaza são parte da “responsabilidade de garantir a segurança” do país
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Turquia acusa Israel de cometer "violação flagrante do cessar-fogo" em Gaza
O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia acusou Israel de cometer uma “violação flagrante do cessar-fogo” ao atacar a Faixa de Gaza esta terça-feira.
“Estamos profundamente preocupados com as notícias de que civis perderam a vida como resultado dos ataques”, lê-se num comunicado publicado no site.
Ancara apelou ainda ao “cumprimento integral do cessar-fogo”, considerando-o “de vital importância para preservar a perspetiva de uma paz duradoura e garantir a segurança regional”
“A Turquia continuará a manifestar a sua solidariedade para com o povo palestiniano e a apoiar os esforços para alcançar uma paz justa, duradoura e abrangente na região”, acrescentam.
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Sobe para 18 o número de mortos após nova ofensiva israelita em Gaza
Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas na sequência da “série” de ataques levados a cabo por Israel esta tarde na Faixa de Gaza. Os números foram atualizados pelas autoridades de Saúde do enclave, citadas pela Al Jazeera.
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Hamas recupera corpos de mais dois reféns israelitas em Gaza
O braço armado do Hamas anunciou esta terça-feira ter recuperado os corpos de outros dois reféns israelitas na sequência de novas operações de busca realizadas esta noite. Numa nota publicada no Telegram, citada pela Al Jazeera, o grupo palestiniano diz que os dois israelitas são Amiram Cooper e Sahar Baruch.
Referem, também, que existem ainda 13 corpos de reféns na Faixa de Gaza. As forças do Hamas encontraram um terceiro corpo durante a manhã, mas o processo de devolução dos respetivos restos mortais foi adiado na sequência da escalada das hostilidades do lado de Israel.
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Albanese acusa membros da comunidade internacional de cumplicidade com Israel
A relatora especial da ONU para a Palestina, Francesca Albanese, acusou hoje vários países “influentes” de “fornecerem apoio diplomático, militar, económico e ideológico a Israel”, defendendo que o “genocídio” em Gaza integra um sistema internacional de cumplicidade.
“O meu relatório expõe como Estados influentes, com a aquiescência de muitos outros, prestaram apoio diplomático, militar, económico e ideológico a Israel, consolidando, em vez de desmantelar, o ‘apartheid’ colonial israelita, que nos últimos dois anos se tornou genocida”, afirmou Albanese em conferência de imprensa.
A relatora falou aos jornalistas por videoconferência a partir da África do Sul, uma vez que as sanções impostas pelos Estados Unidos no verão passado a impediram de apresentar presencialmente o seu último relatório na sede da ONU, em Nova Iorque.
“Creio que nenhum Estado pode alegar, com credibilidade, que defende o direito internacional enquanto arma, apoia e protege um regime genocida”, frisou.
A relatora italiana, frequentemente atacada por Israel e pelos Estados Unidos, defendeu que a cooperação militar é a mais significativa forma de cumplicidade, uma vez que, através do comércio de armas e da partilha de informações, alguns Estados alimentaram a máquina de guerra israelita.
De acordo com Albanese, os Estados Unidos e a Alemanha, sozinhos, são responsáveis por fornecer 90% das importações de armas de Israel. Mas, pelo menos 26 Estados, incluindo Itália, forneceram ou facilitaram a transferência de componentes de armas para Telavive, enquanto muitos outros continuam a comprar armas que “foram testadas em palestinianos”. Apenas alguns Estados ocidentais, como Espanha e Eslovénia, cancelaram contratos e impuseram embargos, segundo o relatório.
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Cruz Vermelha Internacional critica Hamas e diz que "recuperação falsa" do corpo é "inaceitável"
O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) publicou um comunicado a criticar o Hamas, após acusações de terem encenado uma recuperação de um corpo que seria de um refém, noticiou a BBC.
O CICV, citado pela televisão britânica, disse que o seu pessoal “não sabia que uma pessoa morta tinha sido colocada ali antes da sua chegada, como se pode ver nas imagens”.
“O nosso papel como intermediários neutros não inclui a descoberta dos corpos dos falecidos. A nossa equipa apenas observou o que parecia ser a recuperação dos restos mortais, sem conhecimento prévio das circunstâncias que levaram a isso, acrescentaram.
“É inaceitável que tenha sido encenada uma falsa recuperação, quando tanto depende da manutenção deste acordo e quando tantas famílias ainda aguardam ansiosamente notícias dos seus entes queridos”, disse ainda o comité, garantindo que está a apresentar “as suas preocupações” com ambas as partes.
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Hamas nega ataque contra tropas israelitas e reitera cessar-fogo
O grupo islamita palestiniano Hamas negou a autoria de um ataque contra militares israelitas na Faixa de Gaza e reiterou o compromisso com o cessar-fogo no território, que hoje foi bombardeado por Israel.
Num comunicado publicado na rede social Telegram, o Hamas considerou a resposta militar de Israel a um alegado ataque contra as suas forças em Rafah, no sul do enclave palestiniano, como uma “violação flagrante” do acordo de cessar-fogo, em vigor desde 10 de outubro.
“O Hamas afirma não ter qualquer ligação com o tiroteio em Rafah e reafirma o seu compromisso com o acordo de cessar-fogo”, declarou o grupo que controla as autoridades na Faixa de Gaza.
Em resposta ao suposto ataque, as forças israelitas lançaram ataques na região de Rafah, sob a mesma acusação de que a trégua tinha sido quebrada, a segunda no mesmo dia dirigida por Telavive contra o Hamas, após um incidente relacionado com a entrega do corpo de um refém na segunda-feira à noite.
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EUA só foram informados de ataques aéreos em Gaza depois de Netanyahu ter dado a ordem ao exército
Os Estados Unidos da América foram informados dos ataques aéreos levados a cabo por Israel esta tarde contra a Cidade de Gaza. Contudo, segundo declarações do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao The Times of Israel, Washington só recebeu a informação depois de estes terem sido lançados por Telavive.
“O primeiro-ministro tomou a decisão de levar a cabo os ataques, deu a ordem ao exército para os executar e só depois informou os EUA”, escrevem na nota enviada ao jornal israelita.
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"A guerra ainda não acabou". Chefe das IDF garante que "não se vai manter em silêncio" com violações de acordo
O chefe do Estado-maior do exército israelita garante que Israel “não se vai manter em silêncio” com as violações do cessar-fogo do Hamas. O tentente-general Eyal Zamir, citado pelo The Times of Israel, diz que o Hamas está a violar o seu compromisso de fazer regressar os corpos dos reféns que foram mortos em cativeiro e que, tendo em conta a “natureza da organização”, vão continuar a “insistir” no regresso de todos os restos mortais para as respetivas cerimónias fúnebres em solo israelita.
“Se o Hamas não cumprir os seus compromissos, arcará com a responsabilidade e pagará um preço elevado. Ainda temos muitos desafios pela frente. A guerra ainda não acabou”, afirma o responsável pelas IDF.
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“Haverá pequenas escaramuças aqui e ali". JD Vance acredita que cessar-fogo se vai manter apesar de nova ofensiva israelita
O vice-presidente dos Estados Unidos da América acredita que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas se vai manter firme, apesar da nova ofensiva lançada por Telavive esta noite e a troca mútua de acusações de “violações” do acordo.
“Haverá pequenas escaramuças aqui e ali. Sabemos que o Hamas atacou um soldado das IDF. Estávamos à espera que os israelitas respondessem”, afirmou JD Vance, citado pelo The Times of Israel.
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Pelo menos dois mortos após ataques israelitas na Cidade de Gaza
Pelo menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas na sequência dos ataques israelitas na Cidade de Gaza esta tarde. As vítimas foram atingidas no bairro de Sabra, na região sul da cidade, de acordo com a defesa civil do enclave, citada pela agência Reuters.
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Defesa Civil de Gaza confirma pelo menos três ataques no enclave. Um dos ataques terá atingido imediações do maior hospital em Gaza
A agência de defesa civil de Gaza confirmou pelo menos três ataques aéreos vindos de Israel na Cidade de Gaza, garante o porta-voz em declarações à agência France Presse. De acordo com o responsável pela comunicação desta agência sob comando do Hamas, um dos ataques atingiu as imediações do maior hospital do enclave.
Ainda não foram partilhados dados relativos a vítimas desta nova ofensiva israelita na Faixa de Gaza.
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"Série" de ataques aéreos israelitas atingem Cidade de Gaza
Uma “série” de ataques israelitas já atingiram a Cidade de Gaza, poucas momentos depois de Benjamin Netanyahu ter exigido uma resposta “imediata e poderosa” a alegadas violações do acordo de troca de reféns, avança a imprensa palestiniana, citada pelo The Times of Israel.
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Hamas vai pagar "preço muito elevado" por violar acordo, garante ministro da Defesa de Israel
O Hamas vai pagar um “preço muito elevado” por ter atacado soldados das IDF esta manhã e depois de alegadas violações do acordo de devolução de corpos de reféns, garante o ministro da Defesa Israel Katz, citado pelo The Times of Israel.
“O ataque perpetrado hoje contra soldados das Forças de Defesa de Israel em Gaza pela organização terrorista Hamas ultrapassa um limite inaceitável, ao qual as Forças de Defesa de Israel responderão com grande força”, afirma Katz. “O Hamas pagará um preço muito elevado por atacar os soldados e violar o acordo de devolver os reféns mortos”, acrescenta.
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Netanyahu quer expansão da área controlada pelas IDF na Faixa de Gaza, avança imprensa israelita
Após a reunião de emergência do Conselho de Segurança, Benjamin Netanyahu terá também coordenado a expansão do território controlado pelas IDF na Faixa de Gaza, avança a imprensa israelita. De acordo com a emissora estatal Kan, esta decisão está a ser articulada com o governo dos EUA, perante supostas violações do cessar-fogo do lado do Hamas.
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Hamas ameaça atrasar entrega de restos mortais de refém em caso de "escalada" de Israel
O Hamas ameaçou atrasar a devolução do corpo do refém prometido para esta noite, caso Israel avance com os ataques indicados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. De acordo com um comunicado do grupo palestiniano, citado pelo jornal Haaretz, “qualquer escalada sionista irá dificultar as operações de busca, escavação e recuperação dos corpos, o que levará a um atraso na recuperação dos corpos dos mortos da ocupação”.
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Netanyahu ordena “ataques imediatos e poderosos” na Faixa de Gaza após desentendimento com Hamas
Depois de ter reunido com o Conselho de Segurança de emergência, Benjamin Netanyahu emitiu a ordem para lançar “ataques imediatos e poderosos” na Faixa de Gaza, avança o jornal Haaretz.
A imprensa israelita não esclarece exatamente em que medida ou quando Telvavive irá avançar com esta nova ofensiva, sublinhando apenas a magnitude destes futuros ataques que vão atingir o enclave palestiniano.
A decisão do primeiro-ministro de Israel surgiu depois de ter acusado o Hamas de violar sucessivamente o acordo de cessar-fogo desde que este foi implementado e de ter dito que a paciência de Israel estar prestes a esgotar-se. O episódio em torno da devolução dos restos mortais do último refém israelita deverá ter sido o principal impulsionador da mudança de atitude de Telavive, escreve o Haaretz.
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Hamas acusa Israel de "fabricar falsos pretextos" para justificar novas ofensivas em Gaza
Desde que o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi assinado no início do mês de outubro, o grupo palestiniano tem vindo a entregar os restos mortais dos reféns que estiveram em cativeiro na faixa de Gaza desde 2023. Ao longo deste processo, Israel tem acusado o Hamas de ser “lento” a devolver os corpos dos israelitas defuntos. Num comunicado citado pela Al Jazeera, o grupo que governa o enclave rejeita estas alegações de Telavive e diz que estas não passam de tentativas “infundadas” para “enganar a opinião pública”.
O Hamas acusa Israel de “obstruir os esforços de recuperação dos corpos” dos israelitas mortos durante o conflito, referindo a questão do bloqueio da entrada de “maquinaria pesada” para recuperar os cadáveres que estão presos por debaixo de destroços. Para o grupo palestiniano, Israel está a tentar “fabricar falsos pretextos” para justificar novas ofensivas em Gaza — uma “violação óbvia do acordo de cessar-fogo”.
“À luz disso, apelamos aos mediadores e às partes garantes para que assumam as suas responsabilidades e confrontem estas graves obstruções”, escrevem.
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Hamas confirma que os três homens mortos em ação israelita em Jenin eram seus militantes
A informação está a ser adiantada pela Al-Jazeera, que cita uma mensagem oficial difundida pelo Hamas no Telegram.
“Isto ocorreu depois de eles se envolverem num confronto armado com as forças de ocupação na aldeia de Kafr Qud, a oeste de Jenin, na Cisjordânia ocupada”, afirmou o grupo militante.
Entretanto, a Autoridade Geral Palestiniana para os Assuntos Civis divulgou as identidades dos três homens mortos como sendo o comandante Abdullah Muhammad Omar Jalamna e dois combatentes, Qais Ibrahim Muhammad Beitawi e Ahmed Azmi Arif Nashrati.