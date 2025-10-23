Momentos-chave
- O que aconteceu até agora
- Pelo menos quatro mortos em novos ataques israelitas no Líbano
- "Israel não fará nada com a Cisjordânia", garante Donald Trump
- Autoridade Palestiniana elogia declarações de Trump sobre possível anexação da Cisjordânia por parte de Israel
- EUA estão a estudar substituição da Fundação Humanitária para Gaza por "cinturão" de centros de entrega
- EUA insistem em “consequências severas” caso Hamas não avance com desarmamento
- JD Vance diz que voto sobre anexação da Cisjordânia foi "insulto" e "manobra política muito estúpida"
- Fonte sénior na Casa Branca diz que Trump vai "f***r" Netanyahu se estragar o acordo
- IDF anunciaram que mataram quatro membros do Hamas responsáveis por raptar três dos reféns
- Reconstrução do sistema de saúde de Gaza custará 6.000 milhões de euros
- Netanyahu diz que a votação sobre anexação da Cisjordânia foi "provocação política deliberada da oposição"
- Trump sobre Netanyahu: "Eu parei-o, porque senão ele teria continuado [com o conflito em Gaza]. E poderia ter continuado durante anos"
- Trump diz que Israel perderá "todo o apoio" dos EUA se tentar anexar a Cisjordânia. Netanyahu impede avanço do diploma
- Ministro da Defesa de Israel garante compromisso de "desarmar o Hamas e assegurar melhor futuro para a região" em reunião com JD Vance
- Marco Rubio avisa para a importância de preservar o cessar-fogo antes de viagem para Israel
- JD Vance vai reunir-se com ministro da Defesa israelita no quartel-general militar de Kirya
- EUA alertam que projeto israelita de anexação da Cisjordânia ameaça trégua em Gaza
- Autoridade israelita diz que UNRWA "não voltará a pisar em Gaza"
Histórico de atualizações
-
O que aconteceu até agora
- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que Israel não irá anexar a Cisjordânia, destacando que tal ação resultaria na perda de todo o apoio norte-americano. Esta posição levou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a impedir temporariamente o avanço do projeto de lei no parlamento israelita que visava a anexação. A Autoridade Palestiniana saudou as declarações de Trump, instando-o a continuar os esforços em prol da segurança e estabilidade no Médio Oriente.
- Os Estados Unidos estão a ponderar a substituição da Fundação Humanitária para Gaza por um “Cinturão Humanitário”, composto por vários centros de entrega de ajuda. Esta iniciativa tem como objetivo facilitar a reconciliação e o desarmamento dos combatentes na região, oferecendo amnistias em troca da entrega de armas. Esta ação surge no seguimento do cessar-fogo alcançado com a mediação norte-americana na região de Gaza.
- Foram registados ataques militares israelitas tanto no Líbano como no sul de Gaza. No Líbano, os ataques aéreos resultaram em pelo menos quatro mortos, enquanto no sul de Gaza foram reportadas explosões na área de Khan Yunis, apesar do cessar-fogo em vigor.
- O secretário de Estado, Marco Rubio, e o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, visitaram Israel como parte dos esforços diplomáticos para apoiar a implementação do plano de paz para Gaza. Rubio destacou a importância do cessar-fogo, enquanto Vance classificou a votação do parlamento israelita para a anexação da Cisjordânia como uma “manobra política muito estúpida”. Ambos enfatizaram o compromisso da Casa Branca em trabalhar com Israel para desarmar o Hamas e melhorar a segurança na região.
[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]
-
-
Bom dia. Terminamos aqui a cobertura do conflito no Médio Oriente.
Pode acompanhar todos os desenvolvimentos no liveblog que agora iniciamos. Obrigada por estar connosco.
Israel diz que Hamas consegue devolver 10 dos 13 corpos de reféns que ainda estão por recuperar
-
Pelo menos quatro mortos em novos ataques israelitas no Líbano
Pelo menos quatro pessoas morreram esta quinta-feira em ataques aéreos israelitas no leste e sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês, citado pela Al Jazeera.
De acordo com o comunicado, os ataques em áreas montanhosas do leste causaram inicialmente duas mortes. Mais tarde, o ministério confirmou outras duas vítimas mortais num outro ataque na região de Nabatieh, no sul do país.
A Agência Nacional de Notícias (NNA, na sigla inglesa) noticiou, também, que “caças israelitas lançaram uma série de ataques violentos na cordilheira oriental” da região de Bekaa, perto da fronteira com a Síria, e que outros dois bombardeamentos atingiram a cordilheira de Hermel, no nordeste do Líbano.
-
-
"Israel não fará nada com a Cisjordânia", garante Donald Trump
O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu esta quinta-feira que Telavive não irá anexar a Cisjordânia.
“Não se preocupem com a Cisjordânia. Israel não fará nada com a Cisjordânia”, disse em resposta aos jornalistas presentes na Casa Branca.
????TRUMP: "Don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank." pic.twitter.com/yyfKupPA9O
— Off The Press (@OffThePress1) October 23, 2025
Trump já tinha alertado que Israel perderia todo o apoio da Casa Branca se avançasse com a proposta de anexação da Cisjordânia, o que levou o Benjamin Netanyahu a impedir temporariamente o avanço do projeto de lei no parlamento.
-
-
Autoridade Palestiniana elogia declarações de Trump sobre possível anexação da Cisjordânia por parte de Israel
A Autoridade Palestiniana saudou as mais recentes declarações de Donald Trump, que advertiu Israel de que perderia todo o apoio dos Estados Unidos caso avançasse com os planos para anexar a Cisjordânia.
Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do Presidente palestiniano Mahmoud Abbas, elogiou a posição do líder norte-americano e apelou para que “continue a fazer esforços significativos que possam garantir a segurança e a estabilidade no Médio Oriente”, segundo um comunicado citado pela Al Jazeera.
-
-
EUA estão a estudar substituição da Fundação Humanitária para Gaza por "cinturão" de centros de entrega
Os Estados Unidos estão a ponderar substituir a Fundação Humanitária para Gaza por uma série de 12 a 16 centros de entrega de ajuda ao longo da chamada linha amarela, para onde as IDF se retiraram dentro do enclave palestiniano, avança a Reuters.
Este conjunto formaria o “Cinturão Humanitário de Gaza”, onde se formariam ainda “instalações de reconciliação voluntária” — locais onde combatentes poderiam entregar as suas armas e receberem, em troca, uma amnistia.
A Fundação em si, lê-se, seria absorvida pela Cruz Vermelha dos Emirados Árabes Unidos ou de Marrocos ou pela organização de entrega de ajuda humanitária cristã evangélica Samaritan’s Purse, sediada nos EUA.
-
Marco Rubio e Benjamin Netanyahu deram conferência de imprensa conjunta. E estão ambos "positivos"
Após a chegada a Israel, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio deu uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, citada pelo Times of Israel.
O norte-americano disse que, apesar de ainda haver “muito trabalho pela frente”, os EUA estão “muito otimistas” face aos bons progressos verificados.
Rubio afiança que Gaza é uma prioridade para Trump e que o cessar-fogo foi “uma conquista muito importante”
“Mas há mais trabalho a ser feito e conquistas maiores pela frente”, acrescentou.
Já Netanyahu garantiu que Israel quer “avançar a paz”, mas que ainda há “desafios de segurança” que podem ser trabalhados “em conjunto”. “Enfrentamos dias de destino”, continuou.
-
EUA insistem em “consequências severas” caso Hamas não avance com desarmamento
Os Estados Unidos (EUA) avisaram hoje o Hamas que haverá “consequências severas” caso não deponha completamente as armas e insistiu para que o grupo islamita palestiniano devolva imediatamente os corpos dos restantes 13 reféns.
Num debate do Conselho de Segurança da ONU focado na questão palestiniana, o embaixador dos EUA junto da ONU, Mike Waltz, defendeu que, apesar do “sucesso histórico” do cessar-fogo em Gaza, este não pode ser um momento de “complacência”.
“O trabalho não está concluído. E, nesse sentido, o Hamas deve devolver imediatamente os corpos dos restantes 13 reféns (…) como prometido no acordo”, instou Waltz.
“E o Hamas também deve cumprir o seu compromisso de desarmar. O Presidente [norte-americano, Donald Trump] não está a brincar. Em termos simples: o Hamas está acabado em Gaza e não tem futuro lá. E se não cumprir, estará a violar o cessar-fogo e enfrentará consequências severas”, avisou.
-
-
JD Vance diz que voto sobre anexação da Cisjordânia foi "insulto" e "manobra política muito estúpida"
Antes de partir de Israel para regressar aos EUA, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, considerou que a votação do parlamento israelita que abre caminho a uma eventual anexação da Cisjordânia foi “um insulto” e que, se foi uma “manobra política”, então foi “muito estúpida”.
“A política da administração Trump é que a Cisjordânia não será anexada por Israel”, acrescentou o líder.
JD Vance on the Judea and Samaria sovereignty vote in the Knesset yesterday:
“It was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it… The West Bank is not gonna be annexed by Israel.” pic.twitter.com/hyWxm9z2EL
— Amit Segal (@AmitSegal) October 23, 2025
-
Fonte sénior na Casa Branca diz que Trump vai "f***r" Netanyahu se estragar o acordo
Uma fonte sénior na administração Trump citada pelo Channel 12 israelita avisou que os avanços no parlamento israelita com vista à anexação da Cisjordânia estão a “aumentar a preocupação” na Casa Branca de que isto leve “ao colapso do acordo na Faixa de Gaza”.
“Netanyahu está a caminhar numa linha ténue com o presidente Trump. Se continuar assim, vai f***r o acordo com Gaza. E se f**e o acordo, Donald Trump vai f***-lo a ele”, acrescentou.
-
-
IDF anunciaram que mataram quatro membros do Hamas responsáveis por raptar três dos reféns
As Forças de Defesa de Israel anunciaram que mataram os quatro membros do Hamas que raptaram Noa Argamani, Avinatan Or e Eitan Mor, que estavam no Festival Nova.
No site das IDF, lê-se que os quatro homens foram mortos entre março e agosto deste ano. Para além destes, as forças identificaram também outros quatro membros do grupo que fizeram parte do ataque.
????The IDF eliminated the terrorists responsible for the abduction of Noa Argamani, Avinatan Or, and Eitan Mor from the Nova music festival.
It can now be revealed that eight terrorists who infiltrated Israeli territory and took part in the brutal October 7th Massacre, among them… pic.twitter.com/5DRAr3ATdL
— Israel Defense Forces (@IDF) October 23, 2025
-
Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, já chegou a Israel
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chegou a Israel esta tarde, informou a conta da embaixada norte-americana no país na rede social X.
“O secretário Rubio chegou à região para apoiar a implementação com sucesso do Plano Abrangente do Presidente dos EUA para acabar com o conflito em Gaza”, lê-se.
.@SecRubio has arrived in the region to support the successful implementation of @POTUS’s Comprehensive Plan to end the conflict in Gaza. pic.twitter.com/WHlmH2YDzH
— U.S. Embassy Jerusalem – Palestinian Audiences (@USEmbassyJLMPal) October 23, 2025
-
-
Reconstrução do sistema de saúde de Gaza custará 6.000 milhões de euros
A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou hoje que a reconstrução do sistema de saúde de Gaza custará mais de 6.000 milhões de euros, sublinhando que a situação de fome não melhorou depois do cessar-fogo.
“Não há hospitais em pleno funcionamento em Gaza e apenas 14 dos 36 estão em funcionamento. Há uma grave escassez de medicamentos essenciais, equipamentos e profissionais de saúde”, avançou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aos jornalistas, alertando que “o custo total da reconstrução do sistema de saúde de Gaza será de pelo menos 7 mil milhões de dólares” (cerca de 6 mil milhões de euros).
-
Netanyahu diz que a votação sobre anexação da Cisjordânia foi "provocação política deliberada da oposição"
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, considerou que a votação do parlamento do país sobre a anexação da Cisjordânia foi “uma provocação política deliberada da oposição para semear discórdia” durante a visita de JD Vance, vice-presidente dos EUA, a Israel.
“O partido Likud [partido de Netanyahu] e os partidos religiosos (os principais membros da coligação) não votaram a favor destes projetos de lei, com exceção de um membro descontente do Likud que foi recentemente demitido da presidência de uma comissão do Knesset”, continuou o primeiro-ministro, acrescentando que, sem o apoio da sua fação, “é improvável que estes projetos de lei sejam aprovados”.
The Likud party and the religious parties (the principal coalition members) did not vote for these bills, except for one disgruntled Likud member who was recently fired from the chairmanship of a Knesset committee. Without Likud support these bills are unlikely to go anywhere.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 23, 2025
-
O que se passou até agora
- O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que interveio diretamente para convencer o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a parar o conflito em Gaza, sublinhando que poderia ter continuado durante anos sem a sua intervenção.
- Trump alertou ainda que Israel perderia todo o apoio dos Estados Unidos caso avançasse com a proposta de anexação da Cisjordânia, o que levou o primeiro-ministro israelita a impedir temporariamente o avanço do projeto de lei no parlamento do país, o Knesset.
- O vice-presidente dos EUA, JD Vance, esteve em visita a Israel, onde se reuniu com o ministro da Defesa israelita, Israel Katz. O ministro reafirmou o compromisso de Israel em desarmar o Hamas e melhorar a situação na região, destacando a aliança com os Estados Unidos.
- Marco Rubio, Secretário de Estado norte-americano, sublinhou a importância de preservar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, alertando que movimentos relacionados com a anexação da Cisjordânia poderiam ameaçar a trégua alcançada na região de Gaza.
-
Trump sobre Netanyahu: "Eu parei-o, porque senão ele teria continuado [com o conflito em Gaza]. E poderia ter continuado durante anos"
“Eu disse ao Bibi [Netanyahu]: Bibi, não podes lutar contra o mundo. Podes travar batalhas individuais, mas o mundo está contra ti”. Em entrevista à revista Time, citada pelo The Times of Israel, Donald Trump recorda as conversas que teve com o primeiro-ministro de Israel antes de terem assinado o acordo de cessar-fogo em Gaza.
“Eu parei-o, porque senão ele teria continuado. E poderia ter continuado durante anos. E eu parei-o, e toda a gente juntou-se quando eu parei [o conflito], e foi espetacular”, afirma Donald Trump.Questionado sobre o ataque israelita no centro de Doha, no Qatar, o Presidente dos EUA diz que foi um “erro tático” “terrível” de Netanyahu, mas que serviu para unir os três países para intensificar os esforços de paz na região.”
-
-
Trump diz que Israel perderá "todo o apoio" dos EUA se tentar anexar a Cisjordânia. Netanyahu impede avanço do diploma
O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, diz que caso a proposta de anexação da Cisjordânia avance no parlamento israelita, Israel perderá “todo o apoio” dos norte-americanos. Numa entrevista à revista Time, o Chefe de Estado garante que esta anexação territorial “não vai acontecer”, porque deu a sua garantia aos países árabes.
Benjamin Netanyahu, horas depois da publicação desta entrevista, terá impedido o avanço do projeto-lei para anexar parcial ou totalmente a Cisjordânia, de acordo com o jornal Haaretz. Esta quarta-feira, o parlamento aprovou a medida numa votação preliminar.
-
Ministro da Defesa de Israel garante compromisso de "desarmar o Hamas e assegurar melhor futuro para a região" em reunião com JD Vance
Na reta final da sua visita a Israel, o vice-presidente dos Estados Unidos da América esteve reunido com o ministro da Defesa israelita, que garantiu o compromisso de Telavive de “trazer os corpos dos reféns mortos, desarmar o Hamas e assegurar um melhor futuro para a região”.
A reunião entre JD Vance e Israel Katz não teve conferência de imprensa, mas o governante israelita escreveu nas redes sociais que o norte-americano é um “verdadeiro amigo” do Estado de Israel, que “contribuiu bastante para a segurança de Israel” e a aliança entre os dois países.
No encontro esteve também o responsável pelas forças de defesa de Israel.
Glad to host U.S. Vice President @JDVance and his wife Usha @SLOTUS at the Ministry of Defense.
Vice President Vance is a true friend of the State of Israel who, under President Trump’s leadership, has greatly contributed to Israel’s security, to regional stability, and to the… pic.twitter.com/KyHLGa8mV0
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 23, 2025
-
Marco Rubio avisa para a importância de preservar o cessar-fogo antes de viagem para Israel
Antes de rumar a Israel, o Secretário de Estado norte-americano Marco Rubio defendeu a importância de preservar o cessar-fogo alcançado entre Israel e o Hamas, apesar dos confrontos e das mortes que já se registaram desde o anúncio do acordo promovido pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
“É importante, e particularmente nas próximas duas semanas, que mantenhamos o cessar-fogo. O vice-presidente está lá agora e regressará amanhã com excelentes relatórios sobre o progresso alcançado. Mas ainda há muito trabalho a fazer, e sabemos disso. Portanto, as primeiras duas semanas serão fundamentais”, afirmou, em declarações citadas no jornal israelita Haaretz.
O governante norte-americano sublinhou também que após esta fase inicial se irá avançar com a construção de “um processo permanente”, que deverá recair na ONU para a obtenção de um “mandato internacional” para as forças internacionais de segurança. “Portanto, há muito trabalho a ser feito, mas certamente queríamos ter a certeza de que estávamos lá e garantir que tínhamos as pessoas certas no centro de coordenação, o que é fundamental para manter tudo isso unido”, notou.
-
Forças militares israelitas dispararam hoje no sul de Gaza
As forças militares israelitas bombardearam hoje a zona de Sheikh Nasser, em Khan Yunis, no sul de Gaza, através de carros de combate, disseram à Agência EFE fontes locais.
As mesmas fontes testemunharam “fortes explosões” a sul de Khan Yunis, “apesar do cessar-fogo”.
A área de Sheikh Nasser situa-se junto à designada “linha amarela”, o ponto de demarcação para o qual as tropas israelitas se retiraram em Gaza no âmbito do acordo de cessar-fogo.
A população de Gaza está proibida de se aproximar da linha de demarcação.