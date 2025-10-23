"Israel não fará nada com a Cisjordânia", garante Donald Trump

Antes de rumar a Israel, o Secretário de Estado norte-americano Marco Rubio defendeu a importância de preservar o cessar-fogo alcançado entre Israel e o Hamas, apesar dos confrontos e das mortes que já se registaram desde o anúncio do acordo promovido pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“É importante, e particularmente nas próximas duas semanas, que mantenhamos o cessar-fogo. O vice-presidente está lá agora e regressará amanhã com excelentes relatórios sobre o progresso alcançado. Mas ainda há muito trabalho a fazer, e sabemos disso. Portanto, as primeiras duas semanas serão fundamentais”, afirmou, em declarações citadas no jornal israelita Haaretz.

O governante norte-americano sublinhou também que após esta fase inicial se irá avançar com a construção de “um processo permanente”, que deverá recair na ONU para a obtenção de um “mandato internacional” para as forças internacionais de segurança. “Portanto, há muito trabalho a ser feito, mas certamente queríamos ter a certeza de que estávamos lá e garantir que tínhamos as pessoas certas no centro de coordenação, o que é fundamental para manter tudo isso unido”, notou.