A Rússia está perto de concluir o envio gradual de drones, medicamentos e alimentos para o Irão, de acordo com relatórios de serviços secretos ocidentais que detalham os esforços de Moscovo para manter seu parceiro em guerra, avança esta quarta-feira o Financial Times.

O jornal detalha que o processamento das entregas começou no início de março e que a previsão era de que fosse concluído até o final do mês.

Questionado sobre o envio de drones de Moscovo para o Irão, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que “há muitas notícias falsas a circular” e que a Rússia mantém o “diálogo com a liderança iraniana”.

Publicamente, Moscovo tem destacado o fornecimento de ajuda humanitária desde o início do conflito, afirmando na semana passada que enviou mais de 13 toneladas de medicamentos ao Irão através do Azerbaijão e confirmando que planeia continuar a fazer chegar ajuda aos iranianos.