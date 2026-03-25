Negociações em tempo de guerra? Diplomacia é "fluida", mas chegada a acordo entre EUA e Irão é improvável

As muitas declarações confirmam a existência de contactos, mas os relatos de responsáveis com conhecimento dos mesmos ao Financial Times e ao New York Times ajudam a explicar por que motivo Ghalibaf os negou: os diálogos estão ainda numa fase muito embrionária, longe de poderem ser considerados negociações de paz formais. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano confirmou, aliás, que “chegaram mensagens através de países amigáveis que indicam o pedido da América para negociações para acabar com a guerra e que tiveram respostas apropriadas”.

A diferença subtil entre conversas e negociações é destacada por uma pessoa com conhecimento dos diálogos à CNN como uma parte natural de um processo mais extenso. “Diplomacia está a ser conduzida neste momento, há múltiplas propostas em jogo. A natureza da diplomacia é que é uma discussão fluída. Nenhuma das propostas discutidas chegou a uma fase de maturação ou de aceitação geral”, elaborou a mesma fonte. Ou seja, antes de JD Vance (ou Witkoff ou Kuschner) se sentar à mesa com um mediador paquistanês para discutir pontos específicos das propostas de paz — que, por sua vez, transmite as informações ao representante iraniano—, a diplomacia já começou há muito tempo nos bastidores, com mensagens trocadas entre diplomatas que “testam as águas”, neste caso junto dos mediadores. Este formato é de tal forma comum na diplomacia que os representantes que dialogam nos bastidores têm um título — são conhecidos como “sherpas”, o nome dos guias nativos dos Himalaias, especialistas no terreno e que guiam os montanhistas, ou neste caso, os líderes políticos.

Contudo, os especialistas mostram-se céticos que os atuais diálogos possam sequer chegar a uma destas fases mais avançadas e ainda menos que possam pôr fim à guerra. “Eu não acho que isto seja um sinal que a guerra está a chegar ao fim”, argumenta Sanam Vakil, analista do think tank Chatham House, ao Financial Times. “Não vejo vontade de qualquer um dos lados para [chegar a] um compromisso”, elaborou, considerando que “Trump não pode abandonar uma crise que se está a formar”, enquanto o Irão não dá sinais de “ceder”.

As condições apresentadas por ambos os lados para o fim da guerra ajudam a perceber o ceticismo dos especialistas. No plano de 15 pontos, os Estados Unidos exigem o fim do financiamento e apoio aos grupos satélite (Hamas, Hezbollah e Houthis, entre outros), a reabertura do Estreito de Ormuz como um corredor marítimo livre e a limitação do programa de mísseis exclusivamente para autodefesa. Já as exigências do Irão, detalhadas pela imprensa estatal, incluem o fim dos conflitos regionais, ou seja, dos ataques aos grupos armados seus aliados (como os ataques de Israel ao Hezbollah ou ao Hamas), a criação de um novo regime legal em Ormuz e as garantias de que os ataques não se irão repetir, somadas à retirada das bases norte-americanas da região.