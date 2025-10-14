Enviado dos EUA à NATO pediu gastos “significativos” aos aliados para fortalecer Ucrânia com armas dos EUA

Pelo menos 88 pessoas foram detidas na Bielorrússia por alegadas ligações ao Belarusian Hajun, um grupo que monitorizava o exército do país e também o da Rússia, avançou a organização de direitos humanos bielorrussa Centro de Direitos Humanos Viasna.

De acordo com o Kyiv Independent, o grupo usava informações militares open source para rastrear os movimentos militares de ambos os exércitos durante a invasão da Ucrânia. O projeto já tinha sido fechado em fevereiro, acrescentou o jornal, depois da base de dados de contactos ter sido hackeada.

A maioria das detenções de pessoas ligadas a este grupo têm ocorrido maioritariamente no sudeste do país, na região de Gomel. A organização indica que o número de detidos, porém, pode ser ainda maior.

“Desde o início de setembro, 68 pessoas condenadas por ‘promover o extremismo’ foram adicionadas à ‘lista de extremistas’. Isso representa mais de um terço de todas as pessoas adicionadas à lista durante esse período”, lê-se no comunicado do Viasna, publicado no Telegram.