Zelensky diz que negociações alcançaram "novo marco" e sugere que guerra poderá acabar na primeira metade de 2026

Volodymyr Zelensky diz acreditar que a guerra da Rússia contra a Ucrânia poderá chegar ao fim no primeiro semestre de 2026, avançou o Kyiv Independent.

Durante a cerimónia que marcou o início da presidência do Chipre no Conselho da UE, o Presidente da Ucrânia apontou para o que descreveu como uma nova fase nas negociações com os parceiros europeus e os EUA, salientando que a UE deve desempenhar um papel centro no processo de negociação.

“À medida que o Chipre inicia a sua presidência do Conselho da UE, observamos que as negociações alcançaram um novo marco junto com os nossos parceiros europeus e, é claro, os EUA e todos os membros da Coalition of the Willing”, disse Zelensky, acrescentando: “Acreditamos sinceramente que esta guerra pode ser encerrada durante a sua presidência do Conselho da UE.”