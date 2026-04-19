Histórico de atualizações
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    00:21
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Benfica venceu Sporting em Alvalade por 2-1 com golos de Schjelderup, Morita e Rafa e subiu de forma provisória ao segundo lugar, a sete pontos do líder do FC Porto e com mais um do que os leões (que têm o jogo a menos). Voltamos na próxima quarta-feira, com a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting. Até lá, boa noite!

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    00:10
    Bruno Roseiro

    Do insulto a Rui Costa à "resposta" de Mourinho: como foi o incidente no hall VIP que marcou o dérbi

    Chegada com atraso do Benfica a Alvalade pelo acidente na ponte 25 de Abril ficou marcada por um insulto no hall VIP de Alvalade que desagradou a Rui Costa. No final, Mourinho não “esqueceu” episódio.

    Do insulto a Rui Costa à “resposta” de Mourinho: como foi o incidente no hall VIP que marcou o dérbi

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    23:34
    Bruno Roseiro

    Penálti devia ter sido repetido? Ivanovic sofreu falta na área? Golo bem anulado? Os casos do dérbi, em vídeo

    Num dérbi que só teve três amarelos por protestos e atraso na reposição, João Pinheiro marcou dois penáltis, anulou um golo e teve apenas mais dois lances nas áreas num jogo em que acabou… elogiado.

    Penálti devia ter sido repetido? Ivanovic sofreu falta na área? Golo bem anulado? Os casos do dérbi, em vídeo

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    22:36
    Bruno Roseiro

    Como ficam as contas pelo título (e pela Champions): os calendários de FC Porto, Benfica e Sporting até ao final

    Vitória do Benfica no dérbi em Alvalade e triunfo do FC Porto na receção ao Tondela aproximou ainda mais dragões do título. Caso não existam mais deslizes, festa pode acontecer a 10 de maio com AVS.

    Como ficam as contas pelo título (e pela Champions): os calendários de FC Porto, Benfica e Sporting até ao final

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    21:42
    Bruno Roseiro

    "Estou aqui para pedir desculpa, adeptos não mereciam": o mea culpa de Suárez, o primeiro a falhar penálti pelo Sporting no dérbi desde 1983

    Luis Suárez falhou segundo penálti em nove tentativas, Sporting perdeu com FC Porto e Benfica em casa como não acontecia desde 2019/20 e somou apenas quatro em 18 pontos possíveis nos jogos grandes.

    “Estou aqui para pedir desculpa, adeptos não mereciam”: o mea culpa de Suárez, o primeiro a falhar penálti pelo Sporting no dérbi desde 1983

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    21:37
    Tiago Gama Alexandre

    Os destaques individuais

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    21:37
    Tiago Gama Alexandre

    Os números do dérbi

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    21:33
    Mariana Fernandes

    "Pagámos pela ambição de querer muito ganhar o jogo." Rui Borges sublinha "crueldade", mas diz que "não podia pedir mais"

    Treinador leonino mostrou-se naturalmente desiludido com a derrota no dérbi, mas elogiou a resposta da equipa depois da Champions e antecipou Taça com o FC Porto sem atirar a toalha do título ao chão.

    “Pagámos pela ambição de querer muito ganhar o jogo.” Rui Borges sublinha “crueldade”, mas diz que “não podia pedir mais”

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    21:23
    Mariana Fernandes

    Ganhar em Alvalade quatro anos depois, continuar sem perder, manter fortaleza com os rivais: os registos positivos do Benfica

    Os encarnados voltaram a vencer em Alvalade, algo que não acontecia há quatro anos, e continuam uma invencibilidade na Liga que já dura desde janeiro de 2025. Aursnes foi MVP e elogiou exibição.

    Ganhar em Alvalade quatro anos depois, continuar sem perder, manter fortaleza com os rivais: os registos positivos do Benfica

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    21:17
    Bruno Roseiro

    Mou, do gesto final codificado a como descodificar o dérbi: "Estrategicamente, o Benfica fez um jogo fantástico"

    Mourinho aumentou série de dez jogos sem derrotas frente ao Sporting, ganhou com a terceira equipa diferente em Alvalade e acabou a partida a elogiar tudo e todos – incluindo as três equipas em campo.

    Mou, do gesto final codificado a como descodificar o dérbi: “Estrategicamente, o Benfica fez um jogo fantástico”

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    20:51
    Mariana Fernandes

    Seis anos depois, Rafa voltou a saltar do banco para gelar Alvalade

    Em janeiro de 2020, o avançado entrou na segunda parte e bisou para dar a vitória ao Benfica em Alvalade. Em abril de 2026 e com a Turquia pelo meio, repetiu a façanha e reforçou o estatuto de herói.

    Seis anos depois, Rafa voltou a saltar do banco para gelar Alvalade

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    20:46
    Bruno Roseiro

    Rafa foi a taluda de quem percebeu tarde que tinha de ir a jogo (a crónica do Sporting-Benfica)

    Penálti de Schjelderup colocou dérbi como Mourinho gosta mas, entre um penálti falhado e bolas nos postes, Sporting nunca desistiu, recusou cair e só perdeu nos descontos após um golo anulado (1-2).

    Rafa foi a taluda de quem percebeu tarde que tinha de ir a jogo (a crónica do Sporting-Benfica)

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    20:17
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Benfica vence Sporting em Alvalade (1-2)

    Termina o dérbi em Alvalade! O Benfica vence o Sporting, sobe provisoriamente ao segundo lugar e deixa o FC Porto com uma mão no título (1-2).

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    95'
    Tiago Gama Alexandre

    Mourinho volta a mexer

    Sai Leandro Barreiro, entra Enzo Barrenechea.

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    20:15
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Ríos recebe entrelinhas, vira-se para a baliza e coloca em Barreiro à entrada da área, o luxemburguês isola Rafa Silva em zona central. Só com Rui Silva pela frente, o avançado antecipa-se ao guarda-redes e encosta para o 1-2.

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    93'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Benfica! 1-2 por Rafa Silva

    As águias respondem da mesma moeda, mas a valer! Rafa segura o Benfica na luta pela Champions.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo anulado ao Sporting!

    Rafael Nel coloca a bola no fundo da baliza, depois de ultrapassar Trubin, mas estava em fora de jogo.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Cinco minutos de compensação

    Jogam-se os últimos cinco minutos.

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    88'
    Tiago Gama Alexandre

    Sporting esgota as alterações

    Saem Geny Catamo e Hidemasa Morita, entram Rafael Nel e Daniel Bragança.

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    86'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    Estão em Alvalade 51.470 espectadores. É a melhor casa da temporada.

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