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???? Sporting 1 – 2 Benfica ????

◉ Os ratings completos do último dérbi de Lisboa da época: Trubin (MVP) e Geny os melhores, Ríos e Suárez na cauda

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— GoalPoint (@_Goalpoint) April 19, 2026