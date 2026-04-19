Momentos-chave
- Os destaques individuais
- Os números do dérbi
- Acabou! Benfica vence Sporting em Alvalade (1-2)
- Golo do Benfica! 1-2 por Rafa Silva
- Golo anulado ao Sporting!
- Golo do Sporting! 1-1 por Morita
- Pote atira ao poste!
- Volta a jogar-se na capital portuguesa!
- Intervalo em Alvalade! Águia em vantagem (0-1)
- Golo do Benfica! 0-1 por Schjelderup (g.p.)
- Penálti para o Benfica!
- Trubin defende o penálti de Suárez!
- Penálti para o Sporting!
- Geny atira à trave após fífia de Trubin!
- Começa o Sporting-Benfica!
- Início do dérbi adiado para as 18h15
- Benfica chega a Alvalade a menos de uma hora do pontapé de saída (devido a acidente)
- Borges repete receita europeia, Mourinho surpreende com Ivanovic
- O onze inicial do Benfica
- O onze inicial do Sporting
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Benfica venceu Sporting em Alvalade por 2-1 com golos de Schjelderup, Morita e Rafa e subiu de forma provisória ao segundo lugar, a sete pontos do líder do FC Porto e com mais um do que os leões (que têm o jogo a menos). Voltamos na próxima quarta-feira, com a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting. Até lá, boa noite!
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Do insulto a Rui Costa à "resposta" de Mourinho: como foi o incidente no hall VIP que marcou o dérbi
Chegada com atraso do Benfica a Alvalade pelo acidente na ponte 25 de Abril ficou marcada por um insulto no hall VIP de Alvalade que desagradou a Rui Costa. No final, Mourinho não “esqueceu” episódio.
Do insulto a Rui Costa à “resposta” de Mourinho: como foi o incidente no hall VIP que marcou o dérbi
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Penálti devia ter sido repetido? Ivanovic sofreu falta na área? Golo bem anulado? Os casos do dérbi, em vídeo
Num dérbi que só teve três amarelos por protestos e atraso na reposição, João Pinheiro marcou dois penáltis, anulou um golo e teve apenas mais dois lances nas áreas num jogo em que acabou… elogiado.
Penálti devia ter sido repetido? Ivanovic sofreu falta na área? Golo bem anulado? Os casos do dérbi, em vídeo
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Como ficam as contas pelo título (e pela Champions): os calendários de FC Porto, Benfica e Sporting até ao final
Vitória do Benfica no dérbi em Alvalade e triunfo do FC Porto na receção ao Tondela aproximou ainda mais dragões do título. Caso não existam mais deslizes, festa pode acontecer a 10 de maio com AVS.
Como ficam as contas pelo título (e pela Champions): os calendários de FC Porto, Benfica e Sporting até ao final
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"Estou aqui para pedir desculpa, adeptos não mereciam": o mea culpa de Suárez, o primeiro a falhar penálti pelo Sporting no dérbi desde 1983
Luis Suárez falhou segundo penálti em nove tentativas, Sporting perdeu com FC Porto e Benfica em casa como não acontecia desde 2019/20 e somou apenas quatro em 18 pontos possíveis nos jogos grandes.
“Estou aqui para pedir desculpa, adeptos não mereciam”: o mea culpa de Suárez, o primeiro a falhar penálti pelo Sporting no dérbi desde 1983
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Os destaques individuais
⚽️ RATINGS FINAIS ⭐️
???? Sporting 1 – 2 Benfica ????
◉ Os ratings completos do último dérbi de Lisboa da época: Trubin (MVP) e Geny os melhores, Ríos e Suárez na cauda
◉ Todos os ratings e stats da jornada no site goalpoint#SCPSLB #RatersGonnaRate pic.twitter.com/iDO4RoSMby
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 19, 2026
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Os números do dérbi
⚽️ FINAL ✅
???? Sporting 1 – 2 Benfica ????
◉ Que dérbi! Benfica vence em Alvalade, o que já não fazia desde 2022, num final de partida electrizante
◉ Leões andaram sempre atrás do marcador e fecham uma Liga em que perderam com FCP e SLB em casa e não venceram qualquer jogo… pic.twitter.com/9rtQtk8OmC
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 19, 2026
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"Pagámos pela ambição de querer muito ganhar o jogo." Rui Borges sublinha "crueldade", mas diz que "não podia pedir mais"
Treinador leonino mostrou-se naturalmente desiludido com a derrota no dérbi, mas elogiou a resposta da equipa depois da Champions e antecipou Taça com o FC Porto sem atirar a toalha do título ao chão.
“Pagámos pela ambição de querer muito ganhar o jogo.” Rui Borges sublinha “crueldade”, mas diz que “não podia pedir mais”
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Ganhar em Alvalade quatro anos depois, continuar sem perder, manter fortaleza com os rivais: os registos positivos do Benfica
Os encarnados voltaram a vencer em Alvalade, algo que não acontecia há quatro anos, e continuam uma invencibilidade na Liga que já dura desde janeiro de 2025. Aursnes foi MVP e elogiou exibição.
Ganhar em Alvalade quatro anos depois, continuar sem perder, manter fortaleza com os rivais: os registos positivos do Benfica
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Mou, do gesto final codificado a como descodificar o dérbi: "Estrategicamente, o Benfica fez um jogo fantástico"
Mourinho aumentou série de dez jogos sem derrotas frente ao Sporting, ganhou com a terceira equipa diferente em Alvalade e acabou a partida a elogiar tudo e todos – incluindo as três equipas em campo.
Mou, do gesto final codificado a como descodificar o dérbi: “Estrategicamente, o Benfica fez um jogo fantástico”
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Seis anos depois, Rafa voltou a saltar do banco para gelar Alvalade
Em janeiro de 2020, o avançado entrou na segunda parte e bisou para dar a vitória ao Benfica em Alvalade. Em abril de 2026 e com a Turquia pelo meio, repetiu a façanha e reforçou o estatuto de herói.
Seis anos depois, Rafa voltou a saltar do banco para gelar Alvalade
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Rafa foi a taluda de quem percebeu tarde que tinha de ir a jogo (a crónica do Sporting-Benfica)
Penálti de Schjelderup colocou dérbi como Mourinho gosta mas, entre um penálti falhado e bolas nos postes, Sporting nunca desistiu, recusou cair e só perdeu nos descontos após um golo anulado (1-2).
Rafa foi a taluda de quem percebeu tarde que tinha de ir a jogo (a crónica do Sporting-Benfica)
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Acabou! Benfica vence Sporting em Alvalade (1-2)
Termina o dérbi em Alvalade! O Benfica vence o Sporting, sobe provisoriamente ao segundo lugar e deixa o FC Porto com uma mão no título (1-2).
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Mourinho volta a mexer
Sai Leandro Barreiro, entra Enzo Barrenechea.
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Anatomia de um golo
Ríos recebe entrelinhas, vira-se para a baliza e coloca em Barreiro à entrada da área, o luxemburguês isola Rafa Silva em zona central. Só com Rui Silva pela frente, o avançado antecipa-se ao guarda-redes e encosta para o 1-2.
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Golo do Benfica! 1-2 por Rafa Silva
As águias respondem da mesma moeda, mas a valer! Rafa segura o Benfica na luta pela Champions.
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Golo anulado ao Sporting!
Rafael Nel coloca a bola no fundo da baliza, depois de ultrapassar Trubin, mas estava em fora de jogo.
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Cinco minutos de compensação
Jogam-se os últimos cinco minutos.
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Sporting esgota as alterações
Saem Geny Catamo e Hidemasa Morita, entram Rafael Nel e Daniel Bragança.
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Números oficiais
Estão em Alvalade 51.470 espectadores. É a melhor casa da temporada.