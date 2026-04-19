Era o grande calcanhar de Aquiles antes do dérbi, manteve-se como grande calcanhar de Aquiles depois do dérbi. Se o histórico do Sporting na presente temporada já não era famoso nos jogos diante dos adversários do top 5 da classificação, agora a situação ficou ainda pior. Tão má que, na semana mais importante de toda a temporada e jogando para mais do que isso, o conjunto de Rui Borges foi eliminado dos quartos da Liga dos Campeões frente ao Arsenal, pode ter hipotecado em definitivo as possibilidades de chegar ao título com uma derrota frente ao Benfica e vai agora deslocar-se ao Dragão para defrontar o FC Porto para a Taça.

Pela primeira vez desde 2019/20, ano que ficaria marcado pela entrada de Ruben Amorim para o comando da equipa uma semana antes da interrupção em todas as competições pela pandemia da Covid-19, o Sporting perdeu com os dois adversários diretos em Alvalade, depois de ter ganho a Benfica e FC Porto em casa nas últimas duas temporadas. Ao todo, o conjunto de Rui Borges fez apenas quatro pontos em 18 possíveis nos encontros com os primeiros classificados, juntando-se aos empates na Luz e no Dragão as duas igualdades frente ao Sp. Braga, ambas em período de compensação e com a marcação de um penálti.

Sporting sofreu a 2.ª derrota da época, ambos em ???? casa frente aos rivais FC Porto e Benfica, ambas por 1-2 ⚠ Os leões estão, neste momento, a 5 pontos do líder FC Porto e a um do 2.º classificado Benfica (aqui, com menos um jogo) e com desvantagem no confronto direto frente… pic.twitter.com/LieoR3qnXa — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Também nesse particular tudo correu mal, com Luis Suárez a falhar o segundo de nove penáltis que tentou desde que chegou aos leões – sendo que, ao contrário do que acontecera no Dragão, não conseguiu fazer a recarga para a baliza. Desde 2010/11 que não havia um castigo máximo falhado num dérbi (nesse caso por Óscar Cardozo, antigo avançado paraguaio dos encarnados que anunciou o final da carreira esta semana, na Taça da Liga), desde 1982/83 que um jogador verde e branco não falhava um penálti num dérbi (Jordão). Foi também por isso que Luis Suárez, melhor marcador da Liga, pediu desculpa após o encontro.

2.º penalti falhado por Luis Suárez esta época, em 9 cobranças ⚠ O anterior penalti falhado por Suárez foi no Dragão, frente ao Sporting – mas marcou na recarga pic.twitter.com/exPOlAc5cd — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Desde 2010/11 que não havia um penalti falhado no dérbi entre Benfica e Sporting: Cardozo, em jogo da Taça da Liga ⚠ O último jogador do Sporting a falhar um penalti frente ao Benfica tinha sido Rui Jordão, em 1982/83 pic.twitter.com/fMrRDZFeOb — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

“Foi um jogo complicado. Quando jogamos este tipo de encontros, há pequenos detalhes que escapam. Não gosto de falar nas câmaras, nem quando sou o melhor jogador, nem quando ganhamos, mas hoje quis estar aqui para pedir desculpa aos adeptos. Não mereciam sair com esta tristeza e assumo a minha parte da culpa por ter falhado o penálti. Mas isto só me fará mais forte”, comentou o avançado colombiano à SportTV. “Se podia ter mudado a história do jogo? Claro, este detalhe é tão importante que pode decidir uma partida. Hoje existiram dois penáltis, eu falhei, o rival marcou e a partir de aí as coisas mudaram”, frisou.

Sporting derrotado em ???? casa frente a FC Porto e Benfica na mesma época na Liga: não acontecia desde 2019/20 ⚠ Nas 2 últimas épocas, os leões tinham ganho nas receções aos 2 principais rivais pic.twitter.com/EatSpgfZHL — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Sem querer ainda assumir o fim da luta pelo título, o sul-americano projetou já atenções para o clássico da próxima quarta-feira, no Dragão, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal. “É muito fácil dizer que a luta pelo título acabou mas vamos lutar até final, até termos possibilidades para tal. Agora, há que passar a dor deste jogo. Amanhã [Segunda-feira] vamos colocar o foco e a mente no jogo com o FC Porto, para tentar chegarmos à final [da Taça]. Próximo penálti? Não sei, mas tenho confiança para marcar”, concluiu.