Foi a 23 de janeiro, há quase três meses, e o local até foi inusitado. No Campus da Justiça, em Lisboa e no último dia das alegações finais do processo “Saco Azul”, Rui Costa aproveitou a presença dos jornalistas para comentar o regresso de Rafa Silva ao Benfica. E não só não poupou nos elogios como aproveitou para deixar a certeza de que o clube não estava a fazer um favor ao jogador português.

“É um jogador que é determinante, foi sempre determinante nos oito anos em que representou o Benfica. Volta a casa com o mesmo espírito. E deixem-me só referir uma coisa que parece pertinente: há muito adepto, muito sócio, que acredita que o Rafa não se portou bem com o Benfica porque saiu a custo zero. E não é verdade. O Rafa teve um comportamento exemplar com o Benfica — ao ponto de a última época que fez ter sido a melhor em termos de números. Mas isto não é um prémio, é contratar um jogador que acreditamos que serve para o Benfica, que conhece o Benfica, que tem a prontidão para chegar e jogar. Entendemos que é uma mais-valia tremenda”, disse, na altura, o presidente encarnado.

4.º ⚽ golo de Rafa Silva neste seu regresso ao Benfica – marca pelo 2.º jogo consecutivo ⚠ 7.º golo de Rafa Silva ao Sporting, o 4.º em Alvalade pic.twitter.com/sTCTlHcs24 — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Este domingo, dificilmente existirá “muito adepto, muito sócio” a contrariar o regresso de Rafa ao Benfica. O jogador português foi uma das surpresas de José Mourinho no dérbi contra o Sporting, já que perdeu a titularidade e começou no banco, mas entrou na segunda parte e com o resultado empatado para decidir nos descontos. Foi o quarto golo de Rafa desde que voltou aos encarnados e o segundo consecutivo, já que também marcou ao Nacional na semana passada, assinando o sétimo golo da carreira contra os leões — e o quarto em Alvalade.

Mas esta nem sequer foi a primeira vez em que Rafa saltou do banco para decidir um dérbi entre Sporting e Benfica em Alvalade. Em janeiro de 2020, há mais de seis anos e ainda antes de o Campeonato parar devido à pandemia de Covid-19, os encarnados de Bruno Lage visitaram os leões de Silas: Rafa foi suplente, entrou no último quarto de hora e quando o resultado ainda era nulo para substituir Chiquinho e bisou aos 80′ e aos 90+9′ para garantir a vitória. Seis anos depois, com um único golo, repetiu a façanha.

Aos 32 anos, Rafa voltou ao Benfica em janeiro depois de época e meia no Besiktas. Antes, tinha passado oito anos nos encarnados, somando mais de 320 jogos e 94 golos, tendo chegado à Luz em 2016 e vindo do Sp. Braga. Conquistou rapidamente a titularidade às ordens de José Mourinho, em detrimento de Sudakov, mas esperou por um momento em que até foi suplente para ter o dia mais bonito desde que voltou a Lisboa.