Rafa foi a taluda de quem percebeu tarde que tinha de ir a jogo (a crónica do Sporting-Benfica)

Um jogo, dois cenários em equação, o dérbi que mais do que nunca podia pender para um lado ou para outro pelo contexto em que estava inserido – e com o FC Porto a seguir tudo à distância de forma atenta, tão atenta como o Sporting e o Benfica seguiram a recente deslocação dos dragões ao Estoril. A cinco jornadas do final, a margem de erro era nula na luta pelo título ou na corrida ao segundo lugar com consequente apuramento para as eliminatórias da Liga dos Campeões (a não ser que o Aston Villa ajude e qualifique de forma direta mais uma equipa nacional para a Liga milionária), com os encarnados ainda mais pressionados em caso de insucesso contra uns leões presos entre a esperança efémera de revalidarem o campeonato e a inevitabilidade de tentarem defender a entrada na Champions. No entanto, era era sobretudo o dérbi para “ajustar contas”. Ajustar contas com o que tem sido a carreira na presente temporada, ajustar contas com o que tem sido o passado recente, ajustar contas depois do que foi acontecendo ao longo das últimas semanas.

Do lado do Sporting, com menos tempo de descanso depois de uma inglória eliminação da melhor presença de sempre na Liga dos Campeões com um nulo em Londres frente ao Arsenal, o encontro diante do Benfica surgia na semana mais complicada da época (segue-se a deslocação ao Dragão para defrontar o FC Porto nas meias da Taça de Portugal) mas com o propósito de quebrar duas “regras” que poucos ou nenhumas exceções têm encontrado: por um lado, a falta de vitórias em dérbis e clássicos para o Campeonato, que vinha ainda de 2024 quando Rui Borges bateu os encarnados na estreia no comando do conjunto verde e branco; por outro, aquilo que tem sido o calcanhar de Aquiles no presente Campeonato, com os 13 pontos perdidos na competição a surgirem todos nos encontros contra as cinco equipas que estão no top 5 da classificação.

Sporting derrotado em ???? casa frente a FC Porto e Benfica na mesma época na Liga: não acontecia desde 2019/20 ⚠ Nas 2 últimas épocas, os leões tinham ganho nas receções aos 2 principais rivais pic.twitter.com/EatSpgfZHL — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

“Não faço comparações com o meu primeiro jogo, são momentos diferentes. É o mesmo adversário mas não faço comparação nesse sentido. Acredito que seja um Benfica forte. Precisa de ganhar, seja por que objetivo for. Tem feito um bom Campeonato, é uma equipa intensa, a que recupera mais bolas em zonas altas, o que define a capacidade de ganhar duelos. Tem muitas dinâmicas em termos de corredores, muitos golos de cabeça. Temos de ser frios e perceber de que forma empatámos alguns jogos. Com o Sp. Braga sofremos dois golos de penálti nos descontos. Estamos a fazer um grande Campeonato mas quem está em primeiro está a fazer melhor. Aquilo que fizemos na Liga dos Campeões tem de servir como motivação para estarmos neste nível, se conseguimos na Europa temos de conseguir no Campeonato. Na reta final tudo pesa mas faz parte. Desde que a energia esteja lá, está tudo certo”, apontara Rui Borges na antecâmara do dérbi.

Sporting sofreu a 2.ª derrota da época, ambos em ???? casa frente aos rivais FC Porto e Benfica, ambas por 1-2 ⚠ Os leões estão, neste momento, a 5 pontos do líder FC Porto e a um do 2.º classificado Benfica (aqui, com menos um jogo) e com desvantagem no confronto direto frente… pic.twitter.com/LieoR3qnXa — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Da parte do Benfica, um sem número de diferenças. Quando em Alvalade a renovação de Rui Borges é quase um não assunto, na Luz o cenário não é bem assim – apesar da vontade manifestada por José Mourinho para ficar nos encarnados. Depois, as flutuações nos resultados e nas exibições que retiram muito daquilo que é a “previsibilidade” de um jogo – a parte da competitividade está sempre lá, o caminho para chegar ao triunfo tem momentos de “apagão”, como se viu com o Casa Pia. No final, sobrava uma distinção: apesar de não ter perdido ainda qualquer encontro no Campeonato diante do top 4, com empates frente a FC Porto, Sporting e Sp. Braga, o “não perder” não era suficiente no atual momento da temporada – era necessário ganhar.

4 anos depois, o ???? Benfica volta a ganhar em Alvalade: a última vitória tinha sido em 2021/22 (0-2) ⚠ Nas últimas 3 épocas, o Benfica somou um empate e 2 derrotas em Alvalade na Liga pic.twitter.com/bcrf7hVAxl — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Nos 3 jogos realizados frente ao Sporting esta época, o Benfica não perdeu: 2 vitórias e um empate ⚠ Na Liga ????????, os encarnados não perderam nenhum Clássico frente a FC Porto e Benfica (uma vitória e três empates) pic.twitter.com/n0oL0qNpKe — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

“Já disse que há empates que não fazem do Benfica maior do que é, há empates que pelo contrário foram sentidos como derrotas, aqueles em que desperdiçámos as vitórias nos últimos minutos, aqueles em que não fizemos um bom jogo. Depois, temos outros empates em que nos sentimos prejudicados. Há muita maneira de olhar. Uma equipa que não está nem nunca esteve à frente do Campeonato precisa de ser resiliente, séria, honesta, respeitadora dos valores do clube, dos adeptos. Esta equipa lutou sempre. As classificações dizem muito sobre o teu mérito e demérito, mas dizem muito do mérito e demérito dos adversários. Somos uma equipa super difícil, por isso é que não temos derrotas. Quero acreditar neste comportamento. Temos de ser pragmáticos, coerentes, humildes no sentido de reconhecer que vamos ter um jogo difícil. O Benfica há muito tempo não ganha o dérbi de Alvalade, mas vamos lá para ganhar”, frisara José Mourinho.

José Mourinho continua invicto frente ao Sporting: em 10 jogos, soma 7 vitórias e 3 empates ⚠ 3.ª vitória de Mourinho em Alvalade, por 3 equipas diferentes:

2002/03 FC Porto, 0-1

2014/15 Chelsea, 0-1

2025/26 Benfica, 1-2 pic.twitter.com/UB13Gj6qfc — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Benfica continua invicto neste campeonato: os encarnados não perdem na competição há 45 jogos ⚠ Máximo de jogos do Benfica sem perder na Liga ????????: 56 pic.twitter.com/HgByhZKnpy — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Não foi isso que se viu em todos os momentos, foi isso que acabou por acontecer. Após Trubin defender o penálti de Luis Suárez e Schjelderup não ter falhado o castigo máximo, o Benfica entrou naquela que era a zona de conforto tático e de momentos de jogo que Mourinho mais podia desejar. Até determinado ponto, foi isso que imperou. Depois, quando os encarnados esqueceram a baliza, sofreram muitas vezes sem haver essa necessidade, arriscaram “oferecer” não só o empate mas algo mais a um Sporting que podia ter ficado apenas encostado às cordas e chegaram apenas ao triunfo nos descontos depois de um golo anulado a Rafael Nel na jogada anterior. No final, Mourinho apontou para a camisola, colocou o dedo na zona da cabeça como que a explicar que é preciso cabeça para ser melhor e colocou-se como uma espécie de herói do triunfo mas aquilo que se viu foi outra realidade entre o mérito de quem saiu do banco a 13 minutos do fim.

4.º ⚽ golo de Rafa Silva neste seu regresso ao Benfica – marca pelo 2.º jogo consecutivo ⚠ 7.º golo de Rafa Silva ao Sporting, o 4.º em Alvalade pic.twitter.com/sTCTlHcs24 — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

Já o Sporting pode e deve refletir sobre aquilo que se passou durante 90 minutos e ao longo da época para perceber o porquê de não chegar ao tricampeonato. E não é preciso muito, até se torna simples: o mercado de verão ficou curto, o mercado de inverno foi quase inexistente. Com uma equipa sem jogos constantes com a maior intensidade como os recentes duelos com o Arsenal, com outro leque de opções no banco que desse a Rui Borges a possibilidade de fazer outra gestão e não ter de esgotar até à última gota sobretudo o capitão Hjulmand e os quatro jogadores da frente, tudo poderia ser diferente sobretudo nestes encontros com as equipas do top 5. A segunda derrota do Campeonato, de novo em Alvalade, hipotecou de vez o título mas não foi por aí que o insucesso começou e a falta de alternativas válidas a sair do banco foi gritante.

Sporting termina o campeonato ???????? sem qualquer vitória frente a FC Porto, Benfica e SC Braga: 4 empates e 2 derrotas – total de 4 pontos conquistados, em 18 possíveis pic.twitter.com/W19sLw0ULZ — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

⚽️ RATINGS FINAIS ⭐️

???? Sporting 1 – 2 Benfica ???? ◉ Os ratings completos do último dérbi de Lisboa da época: Trubin (MVP) e Geny os melhores, Ríos e Suárez na cauda ◉ Todos os ratings e stats da jornada no site goalpoint#SCPSLB #RatersGonnaRate pic.twitter.com/iDO4RoSMby — GoalPoint (@_Goalpoint) April 19, 2026

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Benfica, 1-2 30.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: João Pinheiro (AF Braga) Sporting: Rui Silva; Eduardo Quaresma (Vagiannidis, 60′), Diomande (Debast, 60′), Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, Morita (Daniel Bragança, 88′); Geny Catamo (Rafael Nel, 88′), Francisco Trincão, Pedro Gonçalves (Geovany Quenda, 68′) e Luis Suárez Suplentes não utilizados: João Virgínia, Kochorashvili, Salvador Blopa e Ricardo Mangas Treinador: Rui Borges Benfica: Trubin; Dedic, Tomás Araújo (António Silva, 77′), Otamendi, Samuel Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Leandro Barreiro (Enzo Barrenechea, 90+4′); Prestianni (Lukebakio, 77′), Schjelderup (Rafa Silva, 77′) e Ivanovic (Pavlidis, 77′) Suplentes não utilizados: Samu Soares, Bah, Sudakov e Sidny Lopes Cabral Treinador: José Mourinho Golos: Schjelderup (27′), Morita (72′) e Rafa (90+3′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Hjulmand (36′), Rui Silva (53′) e Trubin (75′)

Antes do início da história, já havia dérbi. Sem que se percebesse ao certo o que se passou, Hjulmand, capitão do Sporting, não ficou propriamente satisfeito na escolha de campo com Otamendi, capitão do Benfica, e fez ver isso mesmo a João Pinheiro. O árbitro sorriu, todos se cumprimentaram, haveria mesmo uma inversão na habitual orientação da primeira parte nos encontros em Alvalade, com os leões a atacarem para a baliza do topo sul de início. Não foi por isso que houve menos qualidade, longe disso. E bastaram dez minutos para se ver as oportunidades e os remates que os mais céticos não esperavam ver sequer até ao intervalo: Geny Catamo teve uma tentativa rasteira que sofreu ainda um desvio e levou Trubin a uma defesa pouco ortodoxa para a trave (5′), o mesmo Geny obrigou o ucraniano a nova defesa complicada antes da recarga de Pedro Gonçalves ao lado (6′), Richard Ríos teve uma meia distância com perigo que deu canto por sofrer ainda um desvio (8′), Rui Silva teve uma grande intervenção a um desvio de Otamendi depois do canto (9′).

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