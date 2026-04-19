Era preciso recuar quatro anos para encontrar a última vitória do Benfica em Alvalade. Na altura, em abril de 2022 e com Nélson Veríssimo ao leme, os encarnados derrotaram os leões de Ruben Amorim com um golo de Darwin a abrir e outro de Gil Dias a fechar. De lá para cá, com duas derrotas e um empate, não voltaram a ser felizes em casa do Sporting. Até este domingo.

Quatro anos depois, o Benfica voltou a ganhar ao Sporting em Alvalade e até ultrapassou os leões à condição, ocupando agora o segundo lugar do Campeonato que dá acesso à Liga dos Campeões, com mais um ponto, já que tem mais um jogo disputado. Mais do que isso, os encarnados alargaram o registo positivo contra os principais rivais na atual temporada: não perderam qualquer dérbi contra o Sporting, com duas vitórias e um empate, e também não perderam qualquer clássico com o FC Porto no Campeonato, caindo com os dragões apenas nos quartos de final da Taça de Portugal.

Além disso, o Benfica continua a manter a invencibilidade no Campeonato, somando agora 45 jogos seguidos sem perder — a última derrota foi em janeiro do ano passado, contra o Casa Pia, ainda com Bruno Lage. Este domingo, Rafa Silva foi naturalmente o herói dos encarnados, mas Fredrik Aursnes acabou por ser distinguido como o melhor jogador em campo no regresso à titularidade depois da ausência de algumas semanas por lesão.

Nos 3 jogos realizados frente ao Sporting esta época, o Benfica não perdeu: 2 vitórias e um empate ⚠ Na Liga ????????, os encarnados não perderam nenhum Clássico frente a FC Porto e Benfica (uma vitória e três empates) pic.twitter.com/n0oL0qNpKe — Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2026

“Tivemos de sofrer durante grande parte do jogo, mas sofremos juntos. Lutámos juntos e no fim marcámos. O Sporting teve muita posse de bola e algumas oportunidades, mas nós também as criámos. São três pontos muito bons e uma boa vitória”, começou por dizer o médio norueguês, que está a cumprir a quarta temporada na Luz.

“Temos de olhar jogo a jogo e focámo-nos neste jogo. Podíamos ter dominado mais, mas o Sporting teve muita posse de bola e jogou bem. É uma boa vitória e temos de olhar para o próximo jogo. Não está apenas nas nossas mãos, o que podemos fazer é ganhar os nossos jogos e depois ver como termina. Foi bom começar o jogo a titular, mas estava cansado no fim. Espero estar a 100% para o que resta da época”, acrescentou, antecipando desde logo a receção ao Moreirense no próximo fim de semana.