Rússia reclama avanços na Ucrânia apesar de ultimato dos Estados Unidos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu impor uma “penalização” às tarifas de 25% aplicadas à Índia por comprar armas e receber fornecimento energético da Rússia

Numa publicação na rede social Truth Social, o líder norte-americano apontou à relação entre a Índia e a Rússia a nível comercial — que não aprova.

“Eles compraram a grande maioria do seu equipamento militar da Rússia e são os maiores compradores de ENERGIA da Rússia, juntamente com a China, numa altura em que todos querem que a Rússia PARE COM A MATANÇA NA UCRÂNIA — NADA DISSO É BOM!”, escreveu.

“A ÍNDIA VAI, PORTANTO, PAGAR UMA TARIFA DE 25%, MAIS UMA MULTA PELO ACIMA REFERIDO, A PARTIR DE 1 DE AGOSTO. OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO A ESTE ASSUNTO. MAGA!”, lê-se.