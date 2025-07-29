Momentos-chave
- Forças especiais ucranianas tomaram ilha no Mar Negro
- Três mortos num ataque russo na aldeia de Novoplatonivka, na região de Kharkiv
- Jovem de 16 anos foi resgatado pelas forças ucranianas
- Trump precisa ultimato a Putin. Será "daqui a dez dias" — a 8 de agosto — que pode aplicar sanções à Rússia
- Zelensky e primeira-ministra dinamarquesa discutiram medidas ucranianas anti-corrupção ao telefone
- Cinco pessoas morreram em Kharkiv enquanto esperavam por ajuda humanitária
- Kremlin diz que "tomou nota" do novo prazo dado por Trump para o fim da guerra na Ucrânia
- "O Kremlin não leva a paz a sério. O Reino Unido continuará a aumentar pressão", diz Embaixada britânica na Ucrânia
- Ataque a Zaporíjia: "Foi um ataque deliberado e direcionado", afirma Zelensky
- Em caso de ataque, União Europeia não tem capacidade de resposta em termos de infraestuturas, alerta comissário europeu
- China quer melhoria da relação entre EUA e Rússia
- Ucrânia lançou ataque de larga escala com drones contra a Rússia. Alvos foram infraestruturas ferroviárias
- Ataque na região de Zaporíjia faz 16 mortos e 35 feridos
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Bom dia.
Este liveblog fica por aqui. Pode continuar a acompanhar as notícias que marcam o conflito na Ucrânia nesta nova página, que agora abrimos.
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Três soldados mortos e 18 feridos em ataque russo a unidade de treino militar da Ucrânia
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O que se passou até agora
- A Ucrânia alcançou um feito significativo ao tomar a ilha de Tendra Spit no Mar Negro. As forças especiais ucranianas conseguiram eliminar a ocupação russa e hastear a bandeira ucraniana, sem sofrer baixas do seu lado.
- Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, confirmou o ultimato à Rússia, declarando que em dez dias, a 8 de agosto, serão aplicadas sanções severas caso Moscovo não decida negociar o término do conflito. Esta ameaça de sanções é uma tentativa de pressionar a Rússia a reconsiderar a sua abordagem militar na Ucrânia e a envolver-se em discussões de paz.
- Na região de Kharkiv, um ataque aéreo russo resultou na morte de cinco civis e ferimentos em três outros durante um evento de distribuição de ajuda humanitária. Estes ataques aéreos estão a intensificar a crise humanitária na Ucrânia e a colocar em questão o compromisso da Rússia com qualquer processo de paz.
- A Embaixada do Reino Unido na Ucrânia condenou veementemente os ataques russos que causaram a morte de 20 pessoas na região de Zaporíjia e Kamianske. Estes ataques sublinham a contínua agressão russa na região, levando o Reino Unido a prometer o aumento da pressão internacional sobre Moscovo.
[Horas depois do crime, a polícia vai encontrar o assassino de Issam Sartawi, o dirigente palestiniano morto no átrio de um hotel de Albufeira. Mas, também vai descobrir que ele não é quem diz ser. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o segundo episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E ouça o primeiro aqui]
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Forças especiais ucranianas tomaram ilha no Mar Negro
As forças especiais dos serviços de inteligência ucranianos tomaram uma ilha no Mar Negro esta segunda-feira, segundo um comunicado emitido pelo Serviço Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia no Telegram.
A ilha de Tendra Spit foi conquistada depois de um desembarque das forças ucranianas, que eliminaram a posição das forças de ocupação, juntamente com o pessoal, para além das instalações de guerra eletrónica e de radar instalados pela Rússia.
“A bandeira ucraniana foi hasteada sobre a ilha. A operação decorreu sem baixas do nosso lado”, concluiu o comunicado.
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Três mortos num ataque russo na aldeia de Novoplatonivka, na região de Kharkiv
Um ataque russo na aldeia de Novoplatonivka, na região de Kharkiv, matou três pessoas, de acordo com a procuradoria regional de Kharkiv no Telegram. ´
O ataque feito usando artilharia deixou ainda quatro pessoas feridas, lê-se ainda.
“Foi registado um impacto perto de uma loja, onde, naquele momento, estava a ser distribuída ajuda humanitária: água. Começou um incêndio, o fogo atingiu a loja e um carro estacionado”, disse a procuradoria.
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Ucrânia prestes a concluir acordo de construção de drones no valor de 400 milhões euros, afirma Zelensky
O Presidente ucraniano relatou hoje que o acordo com os parceiros internacionais para o investimento na construção de drones está perto de estar concluído. O “acordo Ucrânia-Países Baixos” prevê investimentos nas empresas ucranianas no valor de 400 milhões de euros. “Todas as tarefas de produção de drones para este ano estão a ser cumpridas exatamente como deveriam”, declarou Volodymyr Zelensky no seu discurso diário.
“Quando os nossos ataques atingirem o território russo, não nos podemos esquecer: isto é trabalho de muitos”, acrescentou o chefe de Estado ucraniano, que hoje visitou uma empresa que produz componentes eletrónicos utilizados nestes mesmos drones.
Russia shows absolutely no regard for anyone in the world who wants to bring this war to an end. Just yesterday, there was a very necessary statement from President Trump. There is a lot of support around the world.
But still, strikes continue, and even demonstrative killing of… pic.twitter.com/APh47bdj9M
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2025
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Jovem de 16 anos foi resgatado pelas forças ucranianas
Um jovem de 16 anos foi resgatado pelas forças ucranianas da ocupação da Rússia, disse o chefe de gabinete do Presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, no Telegram.
“No âmbito da iniciativa do Presidente da Ucrânia Bring Kids Back UA, foi possível salvar um adolescente que passou mais de três anos sob ocupação”, escreveu Yermak, que conta que o jovem estava em casa da avó quando rebentou a guerra.
A aldeia onde ficava a casa terá sido ocupada, separando o jovem da mãe, que estava numa zona ucraniana.
“Durante todos estes anos, o rapaz cuidou sozinho da avó, que precisava de ajuda, sem acesso a cuidados médicos adequados nem aos medicamentos necessários. E hoje, após longos anos de espera, o jovem está novamente ao lado da mãe”, afirmou ainda o chefe do Gabinete, que diz que “as equipas da Rede Ucraniana pelos Direitos da Criança e à iniciativa voluntária HUMANITY” ajudaram no resgate.
“Estamos a cumprir a missão do Presidente — trazer todas as crianças de volta”, acrescentou.
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Trump precisa ultimato a Putin. Será "daqui a dez dias" — a 8 de agosto — que pode aplicar sanções à Rússia
O Presidente norte-americano, Donald Trump, acaba de confirmar que será “daqui a dez dias certos” — a 8 de agosto — que vai aplicar sanções à Rússia, caso Moscovo não decida entrar em negociações para terminar a guerra.
“Vai daqui a 10 dias desde hoje”, divulgou Donald Trump aos jornalistas, que defendeu que as sanções “vão afetar a Rússia”.
“Putin quer continuar a guerra. As nossas tarifas podem afetar a Rússia — ou não podem. Mas eles têm dez dias”, prosseguiu Donald Trump.
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Zelensky e primeira-ministra dinamarquesa discutiram medidas ucranianas anti-corrupção ao telefone
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, conversaram ao telefone esta terça-feira tendo abordado, entre assuntos de defesa, as medidas de anti-corrupção que estiveram no centro da polémica na Ucrânia e que levou a um passo atrás do Governo.
“A proposta de lei presidencial que garante a independência dos órgãos anti-corrupção já foi registrada na Verkhovna Rada [parlamento ucraniano]. Agradeço à Dinamarca pelo seu apoio. Concordamos que o parlamento deve votar este projeto de lei sem demora, ainda esta semana”, lê-se na publicação de Zelensky no X sobre este assunto.
I had a conversation with the Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen @Statsmin. I thanked Denmark for its tangible and strong support for Ukraine, which strengthens our defense capabilities and helps our people.
Of course, we discussed Ukraine’s European integration and… pic.twitter.com/14uVou0JG2
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2025
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Ucrânia x Rússia. “Trump não pode achar que os EUA definem o fim da guerra”
Jorge Rodrigues admite que Trump deve perceber que a sua ajuda na Ucrânia não garante o fim do conflito. O Coordenador de risco geopolítico diz que reconhecer a Palestina pode causar vaga de ataques.
Ouça aqui na íntegra.
Ucrânia x Rússia. “Trump não pode achar que os EUA definem o fim da guerra”
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Cinco pessoas morreram em Kharkiv enquanto esperavam por ajuda humanitária
Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas num ataque aéreo de mísseis em Kharkiv enquanto estavam reunidos para receber ajuda humanitária, informa o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia, citado pelo The Kyiv Independent.
O ataque na aldeia de Novoplatonivka, perto da fronteira nordeste do país com a Rússia decorreu quando as vítimas estavam reunidas para recolher alimentos e outros produtos essenciais.
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Kremlin diz que "tomou nota" do novo prazo dado por Trump para o fim da guerra na Ucrânia
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou esta terça-feira que a Rússia “tomou nota” das declarações de Donald Trump sobre a redução do prazo para a resolução do conflito na Ucrânia, relata a agência estatal russa TASS.
“Tomamos nota da declaração que o Presidente Trump fez ontem”, disse Peskov, acrescentando que “gostaria de evitar comentar” as declarações do líder norte-americano.
“A operação especial continua. E também continuamos a manter o nosso compromisso com o processo de paz para resolver o conflito em torno da Ucrânia e preservar os nossos interesses”, sublinhou, ainda, o porta-voz do Kremlin.
Donald Trump avisou, esta segunda-feira, Vladimir Putin de que “vai reduzir o prazo de 50 dias” para impor sanções à Rússia, que prometem ter um efeito bastante negativo na economia russa.
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"O Kremlin não leva a paz a sério. O Reino Unido continuará a aumentar pressão", diz Embaixada britânica na Ucrânia
A Embaixada do Reino Unido na Ucrânia condenou os ataques russos à região de Zaporijía e a Kamianske, uma localidade perto de Dnipro, que resultaram na morte de 20 civis.
“A Rússia está a aterrorizar os civis ucranianos. Ontem à noite, bombas planadoras atingiram uma prisão. Uma maternidade foi danificada e duas pessoas morreram”, lê-se na publicação feita na rede social X.
A Embaixada acrescenta ainda que “o Kremlin não leva a paz a sério”. “O Reino Unido continuará a aumentar a pressão.”
Russia is terrorising Ukrainian civilians.
Last night glide bombs hit a detention facility killing at least 16 and injuring 35.
A maternity hospital was damaged, and 2 people died.
The Kremlin is not serious about peace. The UK will continue to ramp up the pressure on Russia. pic.twitter.com/D8uN60TZ8x
— UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) July 29, 2025
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Ataque a Zaporíjia: "Foi um ataque deliberado e direcionado", afirma Zelensky
“No final do dia de ontem, quase à meia-noite, as tropas russas bombardearam a área de uma colónia correcional na região de Zaporíjia. Foi um ataque deliberado, direcionado e não acidental. A Rússia não podia ignorar que estava a atingir civis”, escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X esta terça-feira em reação aos ataques da passada madrugada.
O líder ucraniano escreveu ainda que, além de “muitos mortos, 43 pessoas ficaram feridas, e entre eles há pessoas com ferimentos muito graves”.
“Isto foi feito depois de os Estados Unidos terem assumido uma posição clara, apoiada pelo mundo, de que a Rússia deve pôr fim a esta guerra e avançar para a diplomacia.”
Agradecendo os “esforços” de Donald Trump, Zelensky disse salientou que o líder norte-americano “ontem proferiu palavras muito importantes sobre como a liderança russa faz o resto do mundo desperdiçar o seu tempo em vão”.
“Todos queremos uma paz verdadeira, digna e duradoura: a Ucrânia e toda a Europa, os Estados Unidos, muitos líderes e países decentes. Todos, menos a Rússia. Até ao momento, sabe-se que ontem, quando todos voltaram a sentir esperança pelo fim das mortes, o exército russo matou 22 pessoas na Ucrânia”, rematou.
Yesterday, very important words were spoken by President Trump about how the Russian leadership is wasting the world’s time by talking about peace while simultaneously killing people. We all want genuine peace – dignified and lasting: Ukraine, all of Europe, the United States,… pic.twitter.com/w1HjWbXFmw
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2025
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Em caso de ataque, União Europeia não tem capacidade de resposta em termos de infraestuturas, alerta comissário europeu
Se os tanques da NATO fossem necessários para dar resposta a uma invasão das tropas russas, ficariam presos em túneis, levariam ao colapso de pontes e ficariam presos em protocolos de fronteira.
O alerta foi dado pelo Comissário Europeu para os Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ao Financial Times. O responsável quer investir 17 mil milhões de euros na renovação de infraestruturas para termos defacilitar a mobilidade militar.
“A realidade hoje é que, se quisermos transportar equipamento militar e tropas do lado ocidental da Europa para termos deo lado oriental, isso leva semanas e, em alguns casos, meses”, disse. E acrescentou: “Temos pontes antigas que precisam de ser modernizadas. Pontes estreitas que precisam de ser alargadas. E pontes inexistentes para termos deconstruir.”
No caso dos tanques, por exemplo, o comissário europeu destacou que estes veículos pesam até 70 toneladas, enquanto os camiões nas estradas europeias pesam geralmente até 40.
Segundo o Financial Times, está agora a ser elaborada uma estratégia que garanta que as tropas conseguem deslocar-se “numa questão de horas, no máximo em questão de dias” em caso seja necessário responder a um ataque.
Isto será feito através da modernização de 500 projetos de infraestruturas. Estes projetos foram identificados pela UE em conjunto com a NATO, sendo que serão mantidos secretos por questões de segurança.
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China quer melhoria da relação entre EUA e Rússia
A China gostaria que a relação entre a Rússia e os EUA melhorasse, disse o Ministério das Relações Exteriores do país citado pela agência noticiosa russa TASS.
A declaração surge depois de o líder dos EUA admitir — após uma reunião com o primeiro-ministro britânico — que já “não está assim tão interessado” em falar com Vladimir Putin.
“Temos tão conversas tão boas, tão respeitosas e depois as pessoas morrem na noite seguinte com um míssil a matar pessoas em cidades”, disse.
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Ucrânia lançou ataque de larga escala com drones contra a Rússia. Alvos foram infraestruturas ferroviárias
A Ucrânia lançou um ataque de larga escala com recurso a drones contra a região russa de Rostov. Terá sido atingida uma estação ferroviária na localidade de Salsk.
O ataque — confirmado pelo governador da região Yuri Slusar no seu canal de Telegram — atingiu ainda um veículo civil, matando o condutor.
Segundo a operadora ferroviária estatal Russian Railways, citada pelo Kyiv Independent, o ataque danificou linhas de energia aéreas, obrigando à suspensão temporária de toda a atividade na estação de Salsk.
Já na região ocupada de Donetsk, os drones enviados por Kiev tiveram como alvo casas s veículos. E na localidade de Orlovsky, na região de Rostov, um drone atingiu uma estação que fornecia energia à infraestrutura ferroviária.
No total, na última noite Moscovo conseguiu abater 74 drones ucranianos, confirmou o Ministério da Defesa da Rússia.
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Ataque na região de Zaporíjia faz 16 mortos e 35 feridos
“Durante a noite, as tropas russas atacaram uma das instituições penitenciarias da região. Infelizmente, há mortos e feridos”, anunciou no seu canal de Telegram o governador de Zaporíjia, Ivan Fedorov.
De acordo com este responsável militar, a região foi bombardeada oito vezes, sendo que “um dos ataques atingiu uma prisão. Dezasseis pessoas foram mortas e 35 feridas”, acrescentou.
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Bom dia. Retomamos aqui a cobertura da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Pode rever todos os acontecimentos da passada segunda-feira no liveblog que agora encerramos. Obrigada por estar connosco.
Zelensky agradece “posição clara e determinação expressa” de Trump