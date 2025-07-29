As forças especiais dos serviços de inteligência ucranianos tomaram uma ilha no Mar Negro esta segunda-feira, segundo um comunicado emitido pelo Serviço Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia no Telegram.

A ilha de Tendra Spit foi conquistada depois de um desembarque das forças ucranianas, que eliminaram a posição das forças de ocupação, juntamente com o pessoal, para além das instalações de guerra eletrónica e de radar instalados pela Rússia.

“A bandeira ucraniana foi hasteada sobre a ilha. A operação decorreu sem baixas do nosso lado”, concluiu o comunicado.