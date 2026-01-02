No dia 3 de janeiro de 2026 está agendada uma AG Extraordinária do SLB que apresenta um Ponto único na ordem de trabalhos: «Apreciação e votação da proposta da Direção denominada “Benfica District”». Não deixo de notar a ausência de uma simples palavra: “discussão”. Inocente? Não creio.

Aquilo que esta Direção nos habituou nos últimos tempos, foi o de simular discussões e apelar à falsa participação dos sócios, numa democracia aparente de faz de conta. Para os menos atentos basta recordar a AG de 27 de setembro de 2025, onde assistimos à chamada “discussão” de um Regulamento Eleitoral, uma simulação de debate onde os sócios não puderam propor alterações e onde se assistiu a uma votação de “sim” ou “sim”.

E o que diz a convocatória da AG de 3 de janeiro de 2026 sobre a discussão e a possibilidade dos sócios de apresentarem sugestões? Que os sócios podem solicitar esclarecimentos e apresentar sugestões ao projeto Benfica District “na área [do website] dedicada à mesma». E o que vai fazer a Direção do SLB com essas sugestões? Nada. O projeto vai ser votado, tal e qual foi apresentado à comunicação social no dia 22 de julho de 2025, em plena campanha eleitoral, com muitas imagens, vídeos e gráficos, mas com pouca ou quase nenhuma informação técnica de relevo, projeto de viabilidade financeira e visão real do processo a encetar.

Que não se enganem. Dia 3 de janeiro de 2026, os sócios vão ser chamados a votar “sim” ou “sim”.

A questão nunca foi o projeto Benfica District. Não tenho dúvidas que qualquer sócio se orgulhará, um dia, de ter um estádio com a fachada modernizada, pavilhões novos, uma arena, um novo museu e até hotéis, escritórios e residências para atletas. E os sócios querem tudo isso. Mas entre a alternativa entre terem isso ou um estádio com maior capacidade, querem a última opção.

De acordo com os dados apresentados pela própria Direção do SLB, das sugestões dos sócios que optaram por comentar o projeto Benfica District na área do website dedicada à mesma, 26% referem-se ao aumento da lotação do estádio através da construção de um novo anel, 12% com o aumento do estacionamento no estádio, cerca de 24% com a inclusão, no estádio, de mais imagem do Benfica, dos sócios e dos ícones do Clube e cerca de 18% com a melhoria das acessibilidades e com a criação, no estádio, de mais opções para as famílias e para as crianças. Ou seja, 80% das sugestões dos sócios estão diretamente relacionadas com o estádio e não com arenas, pavilhões, hotéis e escritórios.

Entretanto, a Direção apresentou pela primeira vez aos sócios, na sessão de esclarecimento que teve lugar em Faro, a 16 de dezembro passado, um projeto separado de aumento da lotação do estádio de 65.000 lugares para 80.000 lugares (já em curso) e com um custo aproximado de 75M.

Terá a Direção ouvido as sugestões dos sócios? Não. Esta opção já havia sido avançada, numa entrevista ao jornal OJogo em 29 de outubro de 2020, por Damon Lavelle, Senior Architect da empresa Populous e responsável pelo projeto original do estádio da luz, pelo que passo a citar: «quando construímos a Luz em 2003 garantimos a capacidade de haver mais espaço na parte de cima. Pensámos no futuro. Na altura, não fizemos isso porque não tínhamos tempo nem dinheiro (…)» mas temos «na estrutura atual, a capacidade, em termos de betão, para mais um nível no topo, a toda a volta». Um novo anel que, segundo ele, permitiria a tal expansão para 80.000 lugares. E o que disse a Direção atual sobre a criação de mais um anel superior no estádio? Que não era viável, nem estruturalmente, nem financeiramente.

Era possível um estádio da luz com mais de 80.000 lugares? A resposta é sim. O novo anel superior (que já estava idealizado, desde a fase de projeto do estádio da luz no início dos anos 2000) permitiria 15.000 lugares. Somando aos 15.000 lugares (incluindo 4.000 em regime de safe standing) que a Direção pretende construir sem o tal novo anel superior, permitiria alcançar os 95.000 lugares.

Quando cerca de 80% das sugestões dos sócios estão diretamente relacionadas com o estádio – e desses, 26% respeitam ao aumento da lotação do estádio através da construção de um novo anel – porque razão insiste a Direção num projeto alternativo de 220M que visa a construção de arenas, pavilhões, hotéis e escritórios?

No próximo sábado votamos apenas o Benfica District. Que não se enganem. A expansão do estádio e o Benfica District são dois projetos autónomos e independentes. O mesmo foi confirmado por Nuno Catarino aos sócios numa sessão de esclarecimento que teve lugar em Paredes, a 28 de dezembro passado.

Olhando agora apenas para o Benfica District, pouco ou nada foi esclarecido aos sócios. No mínimo, aguardo resposta às seguintes questões:

Os sócios vão poder ter acesso ao project finance, ainda que uma versão preliminar?

Qual a opinião do Conselho Fiscal do SLB e dos órgãos de fiscalização da sociedade Benfica Estádio, detida a 100% pela SGPS do Clube, sobre este projeto?

Vai ser criado um veículo separado (uma StadCo) para gerir a dívida criada com este projeto? Como vai funcionar?

As contas da StadCo vão fazer parte do perímetro de consolidação do Grupo SLB?

As últimas contas consolidadas do Grupo SLB apresentavam um passivo consolidado de 500M. Tem o Benfica condições financeiras para gerir um passivo consolidado de 500M + 220M + 75M, quando a sua receita anual consolidada é, neste momento, de 400M (rácio de cerca de 200% entre dívida vs. receita)?

Existe risco de acontecer ao universo Benfica aquilo a que se assistiu neste verão passado ao Club Atlético Madrid que, perante um passivo de mais de 900M (após a construção do Estádio Metropolitano) e de uma receita anual de cerca de 400M (sem venda de jogadores) acabou de anunciar a venda da MAIORIA do seu capital à Apollo Sports Capital?