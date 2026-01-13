A forma como a guerra é travada tem mudado profundamente, e hoje, muitos conflitos são conduzidos à distância, a partir de ecrãs, com controlos, teclados e algoritmos. Em paralelo, o investimento em tecnologia de defesa está a crescer de forma acelerada, tanto por parte dos Estados como do setor privado. E, o impacto desta dinâmica vai muito além do campo de batalha: nos próximos anos, o tempo entre a inovação militar e a sua aplicação civil será encurtado, com efeitos profundos sobre infraestruturas, resposta a emergências e sistemas de saúde.

A história mostra-nos que muitas das tecnologias civis mais transformadoras nasceram de necessidades militares. O trabalho pioneiro de Grace Hopper na Marinha dos Estados Unidos esteve na origem do COBOL, que sustentou sistemas empresariais durante décadas. A investigação da DARPA deu-nos a internet e o GPS. O radar evoluiu para sistemas de controlo de tráfego aéreo e, de forma inesperada, para o micro-ondas. Até o EpiPen tem raízes em investigação sobre antídotos para agentes nervosos durante a Guerra Fria. São exemplos de como a pressão no setor da defesa pode gerar inovação com impacto global.

Historicamente, porém, esta transição foi lenta. Levar uma tecnologia do campo de batalha para o uso civil exigia reduções de custos, melhorias na produção e validação de mercado, e o processo podia demorar entre 10 e 20 anos. É precisamente aqui que o paradigma muda, e 2026 está aqui para nos provar isso,

O que distingue o momento atual não é só o investimento, mas a forma de inovar. As novas empresas de defesa funcionam como startups tecnológicas, e criam desde o início soluções de uso duplo, militar e civil, o que acelera drasticamente a chegada ao mercado civil.

Nos atuais cenários de conflito, vemos tecnologias a serem testadas e refinadas sob pressão extrema. Sistemas autónomos recebem atualizações de software semanais, não anuais. Algoritmos de inteligência artificial aprendem com dados reais e evoluem quase de um dia para o outro. Criam-se ciclos de feedback medidos em dias, não em décadas. E quando um agricultor utiliza um drone comercial para reconhecimento e partilha informação através de aplicações encriptadas, estamos a assistir à convergência, em tempo real, entre tecnologia militar e civil.

Fora dos conflitos, os exemplos multiplicam-se. Tecnologias antes exclusivas do meio militar, como visão noturna, computação de ponta e sistemas autónomos, já apoiam operações de resgate, saúde remota, agricultura, energia e segurança marítima, tornando processos mais eficientes e sustentáveis. A robótica militar começa assim a gerar impacto humanitário direto em setores que afetam milhares de milhões de pessoas.

Este encurtar de ciclos tem implicações claras. Sistemas de saúde, serviços de emergência e operadores de infraestruturas devem preparar-se para capacidades que surgirão dos atuais investimentos em defesa nos próximos dois anos, não nas próximas duas décadas. E as organizações que compreenderem esta aceleração estarão bem posicionadas para responder a desafios críticos, da gestão de catástrofes à segurança alimentar, passando pelo acesso a cuidados de saúde em zonas remotas.

As tecnologias aperfeiçoadas sob pressão não vão esperar pelo fim dos conflitos para chegar ao nosso dia a dia. São criadas desde o início para fins militares e civis. O antigo modelo de adaptação lenta dá lugar a caminhos diretos de implementação, e quem compreender que se trata não apenas de evolução, mas de uma rutura estrutural, será capaz de liderar a resolução de problemas que moldam o futuro de milhões de pessoas.