Vivemos tempos em que a inteligência artificial é convocada para tudo: prever tendências, aconselhar decisões, redigir discursos, resumir relatórios. Em plena crise do Serviço Nacional de Saúde, com mais de 1,6 milhões de portugueses sem médico de família e um sistema hospitalar sem capacidade para responder às necessidades reais da população com doença, torna-se tentador recorrer à Inteligência Artificial (IA) como fonte de soluções “inteligentes”, rápidas e aparentemente neutras.

Mas essa tentação encerra um risco profundo: confundir inteligência com reprodutibilidade estatística. Os algoritmos não pensam: compõem. Não interpretam: interpolam. Não visam a transformação: oferecem coerência com o que já foi dito. Quando se pergunta a um modelo de IA generativo que medidas implementar para resolver a crise do SNS, a resposta será, quase sempre, tecnicamente adequada, institucionalmente aceitável e ideologicamente neutra. Soará sensata, equilibrada e até útil. Mas será, quase invariavelmente, uma repetição elegante do que já foi tentado, ou, pior, do que já falhou.

É fundamental perceber que os modelos de IA se baseiam em padrões. O que devolvem não é um juízo de valor, mas uma síntese estatística do que é frequente. O que propõem não é o que é certo, mas o que é comum. Se um dia a maioria dos textos disser que o céu é vermelho, o algoritmo tenderá a incorporar essa “verdade”. Porque a verdade que conhece é distribuída, não crítica. É produzida por consenso de massas textuais, não por análise de contextos singulares ou dilemas éticos complexos.

Ora, o SNS está a colapsar precisamente por ter sido gerido, durante décadas, dentro da normalidade do razoável. A história tem pesado mais do que a estratégia. As reformas foram, regra geral, adaptativas e incrementais, sempre temendo o confronto com as estruturas instaladas. Melhorias administrativas aqui, reorganizações subtis ali, e mesmo quando pareceu, não houve verdadeira mudança de paradigma. O resultado está à vista: um sistema de que os utentes desconfiam e em que os profissionais já não acreditam. Um sistema que foi sendo tecnicamente ajustado, mas politicamente abandonado.

Neste contexto, aceitar como suficiente a resposta de um algoritmo, por mais articulada que pareça, é perpetuar o erro. A racionalidade algorítmica pode ser útil para consolidar informação, mas é absolutamente insuficiente para guiar decisões num setor onde o humano, o ético e o político são a essência, não o acessório.

O perigo da IA generativa não está em ela pensar por nós: está em dar-nos a ilusão de que pensa melhor do que nós. Porque responde com frases compostas, sem hesitação, sem dúvida, sem conflito. Mas essa neutralidade é, na prática, uma forma de abdicação: não toma partido, não assume riscos, não propõe ruturas. E o SNS, neste momento, precisa precisamente do contrário.

É tempo de assumir que a continuidade já não é solução. Que repetir as mesmas estratégias, ainda que adornadas por linguagem tecnologicamente formatada, irá conduzir-nos inevitavelmente ao mesmo beco sem saída. A crise do SNS não é apenas orçamental ou operacional. É estrutural e cultural. Exige uma reforma que respeite o que de valioso foi construído, mas que rompa com o modelo organizacional, relacional e político que o tornou frágil. E exige que o direito universal à saúde seja percebido como uma responsabilidade intrínseca de cada um no dever de a defender e promover.

Essa reforma deve partir de uma pergunta que os algoritmos não sabem fazer: para que serve o sistema de saúde que queremos construir?

Se na base da resposta concordarmos que será fundamental garantir o acesso universal, equitativo, seguro e digno à saúde, em todas as fases da vida, então todas as medidas devem alinhar-se com esse fim. Isso implica centrar os cuidados nas pessoas numa perspetiva de organização da base para o topo, respeitar a interdisciplinaridade na saúde, abraçar a inovação e desenvolvimento, investir nos profissionais, garantir lideranças efetivas e eficientes, rever a governança, colocar estabilidade nas estratégias e sobretudo, devolver à política a coragem de decidir com base na evidência, mas também na experiência, na ética e na visão de futuro.

Pedir à IA um plano estratégico, com frases bonitas e restauradoras, apenas manterá o essencial de Lampedusa para deixar o essencial na mudança efetuada. É preciso outro tipo de inteligência: consolidada no conhecimento, mas inquieta, baseada na evidência, mas orientada por valores, informada pelos dados, mas movida pela justiça social.

É essa inteligência que pode fazer a diferença e manter o SNS tecnicamente vivo e politicamente viável, reconstruindo-o como verdadeira política pública ao serviço de todos.

Talvez, mais do que escrever um novo prompt, esteja na hora de reescrever o propósito.