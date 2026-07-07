Todos os anos, algures entre a primavera e o início do verão, inicia-se uma espécie de operação logística silenciosa em muitas famílias portuguesas. Termina a escola e um novo trabalho é acrescentado à panóplia de tarefas dos pais. Começa então a procura: campos de férias, ATL, programas culturais, avós disponíveis, dias de férias guardados estrategicamente e alguma ginástica mental para fazer caber tudo no calendário.

É um problema previsível. Acontece todos os anos. E, ainda assim, todos os anos parece apanhar-nos de surpresa.

Durante o ano letivo, a escola organiza uma parte importante do tempo das crianças e das famílias. Mas quando chegam as férias, essa estrutura desaparece… Para as crianças, as férias representam descanso, liberdade, descoberta. Para muitos pais, trazem um dilema muito concreto: onde vai ficar o meu filho enquanto eu estou a trabalhar?

A resposta raramente é simples.

Há famílias que conseguem resolver o verão com relativa facilidade: têm avós por perto, horários flexíveis, orçamento disponível, rede de apoio, acesso à informação e tempo para pesquisar. Outras não. E é aqui que o problema deixa de ser apenas uma questão de organização familiar e passa a ser também uma questão de desigualdade.

A verdade é que o verão de uma criança pode ser profundamente diferente consoante os recursos, tempo e logística da família. Para algumas, é tempo de experimentar natação, teatro, surf, programação, música, ciência, natureza ou dança. Para outras, é tempo de ficar em casa, de passar demasiadas horas em frente a ecrãs, ou de depender de soluções improvisadas porque as alternativas são caras, longe, incompatíveis com os horários dos pais ou simplesmente difíceis de encontrar.

A desigualdade pode assumir múltiplas formas e aquilo que acontece depois das aulas, aos fins de semana e durante as férias, também molda a infância. As experiências que uma criança tem fora da sala de aula ajudam-na a descobrir interesses, ganhar confiança, desenvolver autonomia, fazer amigos, mexer o corpo, criar, experimentar e falhar em ambientes diferentes.

As atividades de verão são, no mínimo, uma forma de “ocupar” crianças e, no máximo, uma oportunidade de descoberta. São lugares onde uma criança tímida pode encontrar uma linguagem no teatro, onde uma criança irrequieta pode encontrar pertença no desporto, onde uma criança curiosa pode descobrir ciência, natureza ou tecnologia. Espaços de crescimento que não deviam estar acessíveis apenas a quem tem mais tempo, dinheiro ou informação.

E, no entanto, para muitas famílias, encontrar essas oportunidades continua a ser um pequeno trabalho de investigação. Procura-se em sites de escolas, páginas de Instagram, grupos de WhatsApp, recomendações de amigos, flyers esquecidos em mochilas, newsletters de juntas de freguesia. Depois é preciso comparar: horários, preços e localização. Por fim, pesa a logística: refeições, transporte, eventual sobreposição com horários dos pais (e dos outros irmãos!).

Estaremos a desenhar soluções para crianças e famílias reais, ou para uma versão idealizada de famílias com tempo, flexibilidade e margem financeira?

As férias escolares continuam a ser tratadas como um problema privado, resolvido dentro de cada casa com os recursos que cada família consegue mobilizar. Mas quando o mesmo desafio se repete todos os anos, para milhares de famílias, talvez deixe de ser apenas um problema individual. Como engenheira, não consigo deixar de ver isto como um padrão – e, assim, algo que podemos antecipar, organizar e resolver melhor com tecnologia.

O verão não devia ser um período em que as oportunidades das crianças dependem tanto da sorte, da rede ou do código postal. E também não devia ser apenas mais uma prova de resistência para os pais.

O Observador associa-se à comunidade PortugueseWomeninTech para dar voz às mulheres que compõe o ecossistema tecnológico português. O artigo representa a opinião pessoal do autor enquadrada nos valores da comunidade.