Todas as manhãs o talento atravessa o portão da escola cheio de promessas e, horas depois, sai, desaproveitado e por vezes irremediavelmente perdido. Numa carteira junto à janela, uma aluna resolve o exercício de álgebra em dez minutos certeiros. Depois, passa o resto da aula a fingir que está concentrada, refém de um horário que lhe impede qualquer avanço. Duas filas à frente, um rapaz ainda tenta decifrar a pergunta quando já é empurrado para a matéria seguinte embora a de hoje continue sem fazer sentido. Agora imagine este desajuste multiplicado por milhares de salas, em milhares de escolas, todos os dias. O resultado? Um massacre silencioso de potencial humano, demasiado vasto para ser quantificado. Uma pandemia de desperdício intelectual devastadora como a peste, só que mais subtil.

Uma fábrica que produzisse alguns exemplares de excelência entre muitos que não atingem os padrões exigidos, dificilmente manteria a confiança por muito tempo. Os chefes de linha interromperiam de imediato a produção, procurariam a origem da falha e nada sairia da fábrica até que cada peça cumprisse os padrões exigidos. E, no entanto, a instituição encarregada da mais preciosa matéria-prima da civilização — a mente humana — carimba cada diplomado como um produto acabado, atribui os desistentes ao fracasso individual e sacode os ombros perante a chocante disparidade dos resultados, como se se tratasse de algo fora do seu alcance… ou, pior ainda, de uma lei da natureza.

Prezo Euclides, as mitocôndrias e Macbeth e mantenho (com alguma teimosia, admito) a convicção de que a escola existe para formar o pensamento, não para treinar a repetição. Contudo, quando um sistema concebido para desenvolver a razão deixa, com persistência, metade dos seus alunos para trás, atribuir-lhes a responsabilidade pelo fracasso não é apenas injusto é uma forma inadmissível de negligência moral. Qualquer engenheiro de sistemas com um mínimo de seriedade conhece a lei fundamental: quando os resultados divergem de forma gritante, não se culpam as peças. Revê-se, com rigor, o processo.

Esta mudança não pode ficar confinada a quem pode pagar por soluções modernas. A reforma de que a educação precisa tem de chegar a todos, públicos e privados, centros e periferias, salas com ou sem quadro interativo. Qualquer mudança que exclua a maioria não é apenas incompleta. É conivente com a desigualdade que diz combater.

A armadilha das métricas na educação: A Lei de Goodhart

A escola organiza-se segundo blocos rígidos de tempo, como se todas as disciplinas exigissem o mesmo esforço, a mesma atenção, o mesmo tempo de recuperação. Quarenta e cinco minutos para tudo: da álgebra à literatura, da química à história. Mas será razoável esperar que todos os temas se encaixem na mesma medida e que todas as mentes funcionem no mesmo compasso?

O toque da campainha ignora que há alunos que precisam de tempo para ganhar embalo, enquanto outros arrancam em sprint. Reduz-se o dia a segmentos iguais, como se o pensamento humano fosse um processo mecânico. A diversidade dos ritmos cognitivos perde espaço perante a lógica imutável do horário.

Um atleta de musculação não treina sempre da mesma forma: começa com os exercícios mais exigentes quando a energia está em alta, adapta a intensidade à fadiga, ajusta o plano conforme a resposta do corpo. Por que motivo a aprendizagem, ainda mais complexa e instável, não segue uma lógica semelhante? Em vez disso, trinta alunos enfrentam o mesmo “peso” intelectual, ao mesmo tempo, todos os dias.

A Lei de Goodhart é clara: quando uma métrica se torna o objetivo, deixa de ser uma medida fiável. Na escola, o tempo sentado e os resultados em testes tornaram-se indicadores centrais. Contam-se minutos de presença como se garantissem aprendizagem. Valorizam-se classificações como se captassem, a régua e esquadro, o entendimento profundo. O risco? Ensinar para os números, e não para o conhecimento. Ensinar para o teste, e não para o mundo.

Com o foco virado para o que é mais fácil de medir: a pontualidade, a permanência, a nota final, o ensino tende a adaptar-se ao sistema, e não aos alunos. As aulas tornam-se exercícios de gestão de tempo. Os currículos estreitam-se. E aquilo que não cabe numa grelha, nomeadamente o pensamento crítico, a criatividade, e a colaboração vai desaparecendo em silêncio.

É urgente repensar o modo como organizamos o tempo na escola. Em vez de moldar a aprendizagem ao relógio, deveríamos moldar o tempo às necessidades da aprendizagem. Porque a compreensão verdadeira não floresce ao toque da campainha, nem se resume a uma nota na pauta.

A Educação que Faz Sentido

Se quisermos recentrar a educação naquilo que verdadeiramente importa — aprender — teremos de abandonar métricas vazias como o tempo sentado ou os resultados em testes padronizados, e passar a valorizar o progresso com base na competência: avançar apenas quando se domina, de facto, o conhecimento e as competências essenciais. O financiamento e a acreditação das escolas devem deixar de premiar a mera ocupação do tempo e passar a apoiar aquelas que apresentam provas claras de desenvolvimento, prontidão e realização dos seus alunos. Só assim criaremos incentivos reais para privilegiar a compreensão profunda, e não apenas o cumprimento do calendário. Ao dar aos alunos liberdade para avançar ao seu ritmo, não só evitamos o desperdício de tempo e o desinteresse, como também fomentamos um sentido de responsabilidade pessoal pelo próprio crescimento, ligando a escola ao mundo que a rodeia e às exigências de uma economia em transformação.

Claro que isto exige flexibilidade horária, caminhos personalizados e o recurso a ferramentas de diagnóstico eficazes, sempre sob a orientação de professores preparados, capazes de interpretar os dados com sensibilidade e agir quando necessário. Períodos modulares e sessões de trabalho aberto permitem que cada aluno invista mais tempo nas áreas que lhe são difíceis ou avance mais rapidamente naquilo que já domina. E a avaliação, para ser justa e significativa, deve recorrer a métodos diversificados: portefólios, apresentações, projetos etc., métodos que espelhem competências do mundo real e desincentivem o estudo superficial e mecânico. A formação contínua dos professores é essencial: devem ser apoiados para conceber e avaliar estas novas formas de ensino, coordenar recursos com eficácia e usar a tecnologia com critério, garantindo que ninguém, por falta de meios, fica para trás.

As políticas públicas, por sua vez, precisam de abrir espaço à autonomia local, permitindo projetos-piloto focados na aprendizagem com resultados mensuráveis, apoiados por parcerias público-privadas que conjuguem inovação com equidade. Envolver famílias e comunidades na definição de metas claras fortalece a confiança no sistema e partilha a responsabilidade do sucesso educativo. Se apresentarmos esta mudança como um investimento em capital humano, os seus benefícios tornam-se evidentes: maior empregabilidade, menor necessidade de intervenções corretivas, maior participação cívica. Reformar o sistema para servir mentes diversas é, afinal, honrar o potencial de todos e lançar os alicerces de um progresso verdadeiramente sustentável.

Da Escola Industrial à Escola Humana

Todos os dias, nas salas de aula, o talento é desperdiçado em silêncio. A criança com talento para a arte é travada por uma ficha cronometrada. O futuro cientista perde o fio do raciocínio ao som de uma campainha. O génio tecnológico é esmagado por um modelo que exige uniformidade. Quantos potenciais notáveis não se perdem em exercícios repetitivos, avaliados por testes que medem pouco e inspiram menos? Acreditamos que a escola prepara para o futuro, mas continuamos a formar alunos para um mundo que já não existe. Repetimos fórmulas, ignoramos ritmos individuais, esquecemos que pensar é mais do que responder certo.

É tempo de mudar. Pais, defendam o direito dos vossos filhos a aprenderem ao seu ritmo. Educadores, resistam ao modelo industrial e abracem abordagens mais humanas, centradas na compreensão. Políticos, deixem de premiar o tempo sentado e comecem a valorizar o conhecimento real. Alunos, façam-se ouvir. A escola deve ser trampolim, não colete de forças. Só com coragem, visão e responsabilidade conseguiremos construir uma escola que não desperdice talento, mas o cultive. Uma escola onde cada mente conte.

Tenho um sonho… Que nenhum génio seja abafado. Que nenhuma vocação fique por cumprir por falta de tempo ou espaço. E que, um dia, nos levantemos para salvar, de vez, o potencial que todos os dias é desperdiçado