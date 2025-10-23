Há um ditado popular que diz: “Quem corre por gosto não cansa.” É bonito, mas suspeito, certamente quem o inventou nunca tentou gerir uma associação juvenil em Portugal. Porque, por muito que se goste do associativismo, correr atrás de apoios, formulários e respostas de ministérios que nunca chegam é uma maratona sem linha de chegada.

O associativismo é constantemente apresentado como o coração da participação cívica, a base da cidadania ativa e o laboratório da democracia. Mas, se olharmos de perto, esse coração anda a bater em esforço. Falta-lhe oxigénio, financiamento e, sobretudo, atenção política. Vivemos num país que adora elogiar o associativismo, mas hesita em tratá-lo com a seriedade que merece. Somos uma nação que diz valorizar os jovens que se envolvem — e depois deixa-os sozinhos, a navegar um mar de burocracia e desinteresse institucional. Tentar candidatar uma associação a apoios públicos é um exercício de resistência digno de uns “Jogos Sem Fronteiras”. Os dirigentes passam horas a preencher formulários que pedem relatórios de atividades com carimbo de quem já não é presidente desde 2015, a atualizar plataformas que caem no momento da submissão e a decifrar regulamentos que mudam mais depressa do que o Governo consegue formar secretários de Estado. É um retrato fiel daquilo que é, tantas vezes, a relação entre o Estado e as associações: uma mistura de boas intenções e má execução.

O discurso político sobre o associativismo é bonito. Fala-se de “motor da participação jovem”, de “pilares da democracia viva” e de “prioridade estratégica”. Mas, entre a palavra e a prática, há um fosso onde caem relatórios, programas e promessas. Os apoios chegam tarde (quando chegam…) e os programas mudam de nome como quem troca o rótulo de uma prateleira vazia. Enquanto isso, as associações sobrevivem à custa de muita dedicação, improviso e voluntariado. São uma espécie de startups sem capital de risco, com um investidor público que aparece uma vez por ano, geralmente em agosto, para anunciar “mais uma linha de financiamento”. O Estado, quando o assunto é associativismo, comporta-se como aquele amigo que promete ajudar a mudar a casa, mas chega depois do almoço, quando as caixas já estão arrumadas. O problema é que este atraso custa futuro. Porque o associativismo juvenil é, para muitos jovens, a primeira experiência de liderança, de participação cívica e de responsabilidade coletiva. É ali que se aprende, na prática, o que é organizar, decidir, ouvir e negociar. Quando o Estado abandona as associações à sua sorte, está, na verdade, a desperdiçar um dos mais poderosos instrumentos de formação democrática que tem ao seu alcance.

Não é de mais reconhecimento que o movimento associativo precisa, é de compromisso. De financiamento previsível, de regras simples, de políticas públicas que tratem as associações como parceiras e não como pedintes de subsídios. O voluntariado não pode ser desculpa para o abandono, nem o entusiasmo dos jovens pode ser usado como argumento para o desinvestimento. Apoiar o associativismo não é um ato de caridade, é uma obrigação de quem acredita na democracia. Se o Estado realmente ama o associativismo, tem de o demonstrar fora dos feriados e dos comunicados. Porque o associativismo não é apenas uma rede de associações: é uma escola de cidadania que o país insiste em deixar sem orçamento, sem reconhecimento e, por vezes, sem esperança. E, ainda assim, os jovens continuam lá — a organizar, a motivar, a construir comunidade — movidos por um ideal que teima em resistir.

Dizem que quem corre por gosto não cansa. Talvez seja verdade. Mas já mereciam, pelo menos, um copo de água a meio da maratona.