A música sempre viveu de revoluções tecnológicas. A escrita musical alterou a memória, a gravação transformou radicalmente a circulação e a escuta, o digital reconfigurou a produção, e a internet redefiniu distribuição e consumo. Por isso, talvez seja precipitado afirmar que a inteligência artificial representa a maior transformação de sempre. O que parece distinguir o presente não é apenas a magnitude da mudança, mas sobretudo a sua velocidade: tecnologias poderosas, acessíveis e massivas estão a ser incorporadas no quotidiano da criação, circulação e consumo musical num espaço de meses, não de décadas.

É tentador discutir o futuro da música a partir de perguntas simples: “a IA vai substituir músicos?”, “vai destruir a criatividade?”, “devemos proibi-la?”. Mas a realidade resiste a respostas binárias. Estamos perante um problema simultaneamente tecnológico, económico, jurídico, cultural e estético. A inteligência artificial introduz desafios sérios, mas também expõe fragilidades que já existiam: precariedade laboral, modelos de remuneração frágeis, concentração de poder nas plataformas digitais e uma relação ambivalente entre sociedade e valor cultural.

A autoria talvez seja o território onde estas tensões se tornam mais visíveis. Se um sistema é treinado sobre milhares de obras existentes, onde começa a criação e onde termina a recombinação de materiais extraídos? Quando uma voz é clonada ou um estilo reproduzido, estamos perante colaboração, homenagem, apropriação ou simples automatização da imitação? O problema não é apenas legal: é conceptual. A figura da autoria tem vindo a ser desafiada há décadas pelo sampling, pela composição algorítmica, ou pela curadoria digital. A IA intensifica essa ambiguidade.

Mas reduzir a tecnologia ao seu potencial imitativo seria igualmente um erro. Há utilizações artisticamente relevantes da inteligência artificial enquanto instrumento criativo: sistemas treinados para expandir possibilidades expressivas, gerar material inesperado ou criar relações entre intérprete, máquina e composição. O álbum PROTO (2019), de Holly Herndon, por exemplo, explorou uma inteligência artificial vocal treinada colaborativamente não para reproduzir estilos existentes, mas para construir uma gramática sonora própria, situada entre coral, improvisação e machine learning. Em muitos casos, o gesto artístico permanece menos na produção direta do objeto e mais na escolha, mediação, edição e decisão. Uma autoria talvez mais difusa, mas ainda assim humana.

A regulamentação será inevitavelmente parte da resposta. A União Europeia deu passos relevantes ao criar o primeiro enquadramento regulatório abrangente procurando enquadrar transparência, rastreabilidade e responsabilidade nos sistemas de IA. Saber quando um conteúdo foi gerado artificialmente, compreender as fontes de treino ou garantir direitos sobre propriedade intelectual são avanços importantes. Ainda assim, seria ingénuo esperar que legislação ou plataformas resolvessem sozinhas um problema desta escala.

O verdadeiro desafio talvez esteja noutro lugar: como sustentar o criador num ecossistema musical já profundamente instável. O futuro da música dependerá menos de travar a tecnologia do que de reinventar modelos de valor, remuneração e mediação cultural entre os vários agentes envolvidos: criadores, plataformas, instituições e públicos. Isso implica políticas públicas mais robustas, novas formas de licenciamento, maior literacia crítica sobre tecnologia e, sobretudo, uma discussão séria sobre o que queremos preservar quando falamos de criação artística.

O futuro da música não será construído apenas pela inteligência artificial, mas pela forma como escolhemos reorganizar autoria, valor e sustento num ecossistema musical já frágil.