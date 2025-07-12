Conhece o Sr. Ernesto? Refiro-me a um cinquentão que é camionista de profissão e youtuber por vocação. Da cabine do seu camião, que percorre quilómetros por toda a Europa, observa o mundo, particularmente Portugal, e grava vídeos quase diariamente. É um i. O seu canal de YouTube tem mais de 11 mil subscrições e qualquer vídeo tem milhares de visualizações… Como é influenciador, influencia, neste caso, o voto no Chega, porque a sua opinião é quase sempre coincidente com as ideias defendidas pelo Partido e todos os vídeos terminam com um miminho de simpatia para com André Ventura.

Este Sr. é um dos muitos influencers, youtubers, ativistas, opinion makers que diariamente coloca no ar conteúdos de opinião política, neste caso com inspiração na Direita. Cada um com o seu estilo, estética e uma maior ou menor ligação partidária, os influencers políticos arrastam seguidores e, em alguns casos, mecenas. Assumem-se como alternativa aos media tradicionais e substituem-se a eles através de lives, como em noites eleitorais e debates televisivos reagindo no próprio momento.

Alguns deles envergonham os 11 mil seguidores do Sr. Ernesto. É o caso de Gonçalo Sousa que comenta excertos dos debates que passam nos canais de televisão. Para ele não há nada melhor que uma boa descasca dada por alguém da Direita que deixe sem palavras o representante da Esquerda. Para reunir os seus subscritores do YouTube, que são 197 mil, eram necessários quase quatro Estádios de Alvalade. E se eu disser que um deles precisaria de quase nove Estádios de Alvalade para lá colocar todos os seus subscritores? É verdade! Sérgio Tavares tem 437 mil subscritores no YouTube. Posiciona-se como alguém que mostra a verdade, aquilo que os outros canais não mostram. Os apaniguados do Ex-Presidente brasileiro Bolsonaro elevaram-no a herói por causa da detenção feita pela Polícia Federal quando Sérgio Tavares aterrou no Brasil para fazer a cobertura de uma manifestação de apoio ao Ex-Presidente. O papel de perseguido político, que lhe foi atribuído pelos Bolsonaristas, levou a que tivesse os seus minutos de fama ao elencar umas breves palavras nessa manifestação de apoio a Bolsonaro.

O resultado do partido Chega nas últimas eleições legislativas alterou o sistema de forças político-partidárias. Foram muitos os comentadores (políticos e não políticos que fazem verdadeiro comentário e, também, os que fazem outra coisa qualquer) que disseram não ser surpresa os resultados do dia 18 de maio. Na verdade, não ouvi ninguém antever o paraíso para o Chega ou o inferno para o Partido Socialista. São os prognósticos feitos após o jogo, onde de repente tudo estava à vista…

Muitas explicações são apresentadas para o comportamento eleitoral dos portugueses e particularmente para o voto no Chega, mas poucas têm os Ernestos referidos como importantes formiguinhas virais… Eles estão para além de uma estratégia ou das comunicações oficiais que se definem no planeamento de uma campanha eleitoral.

Já Obama os tinha identificado quando na sua primeira eleição referiu, em momento de preparação da estratégia para a campanha eleitoral, a existência de um conjunto de pessoas, que em alguns casos mal se levanta para participar numa qualquer ação política, mas que são verdadeiras formiguinhas de atividade através da net. Eles existem em todos os quadrantes políticos e são os Netroots.

Mas eles também são símbolo de uma nova lógica de Marketing Político, que se afasta dos media tradicionais para valorizar novos modelos de aquisição de informação que facilmente podem promover o descrédito e a mentira.

É na cultura, na informação fidedigna e na capacidade intelectual que cada um promove de si mesmo, que poderá estar a chave do convívio são com este novo modelo.