A escola é verdadeiramente o mundo dos sonhos! Quando andava no ensino secundário um professor fez-me sonhar… Evoluir do miúdo que achava que queria vir a ser arquiteto para alguém que se iria perder no mundo da ciência, fosse num laboratório ou numa selva qualquer de um país longínquo… O destino parecia traçado e quando fui fazer as escolhas para entrar na Universidade escolhi apenas a minha primeira e única opção! Era um ser confiante e decidido! Nas restantes opções (obrigatórias para que me aceitassem a candidatura) pedi aos meus colegas que me ditassem os códigos com que tinham preenchido as suas folhas…

Semanas depois, confiante, fui consultar os resultados expostos nas vitrines da Faculdade de Economia do Porto e… Segunda opção! ENTREI EM ENFERMAGEM!!! E eu que nunca senti afeto pela área da saúde…

Os primeiros tempos foram difíceis… Falavam em cuidar de pessoas; em teorias que revolucionaram a prática dos enfermeiros; treinava com bonecos em salas de simulação, mas nada daquilo me seduzia… até que um dia tudo mudou…

Mais uma vez um professor!!! Falava por cima de todos os outros, do que éramos capazes de fazer, do que as pessoas nem sequer sabiam que podiam esperar de nós, e fazia-nos sonhar ser enfermeiros…

Os estágios foram somente a etapa seguinte para consolidar aquele que era agora um novo sonho… mas os estágios também eram cruéis e, por vezes, sentíamos a impotência de não sermos Deus perante as pessoas que tratávamos… Num desses dias perguntei ao Professor – “Onde estão os enfermeiros que lemos nos livros? Os que fazem milagres com as pessoas que cuidam?” – e ele respondeu num tom assertivo – “Esses estão em Marte… Sempre que um estudante com esse potencial está a terminar o curso os Marcianos (povo muito evoluído que recolhe superdotados noutros planetas para cuidarem deles) vêm e levam”.

Inicialmente ri, para de seguida achar que simplesmente fugiu da resposta… mas com o tempo comecei a acreditar… Eles tinham de existir, pois, os livros, escritos por enfermeiros, assim o indicavam…

Terminei o curso e comecei a trabalhar… Apesar de adorar o que fazia, carregava uma enorme frustração… por muito que me esforçasse, nunca fui suficientemente bom, pois nunca que visualizei qualquer feixe de luz vindo de Marcianos… Contudo, numa fase da minha vida onde me preparava para um novo desafio na área do ensino, um sonho saneou a frustração… Algures no meio do nevoeiro alguém me dizia com uma voz grave – “Não conseguiste ser levado para Marte, mas tens uma segunda oportunidade… Agora vais poder formar muitos Enfermeiros para Marte!”

Essa é a nossa finalidade… Formar Enfermeiros competentes seja para trabalhar em Marte, em Portugal ou noutra qualquer parte do mundo… Para isso os nossos estudantes experienciam, desde o primeiro ano, o que é ser Enfermeiro em contexto real! Obviamente alguns desistem, pois, esta profissão não é para todos… mas os que ficam têm todas as condições e motivação para voar…

Fazemos questão de estar muito presentes nas suas vidas ao longo dos 4 anos… Acreditamos que formamos pessoas, em toda a sua integralidade, para que possam, também, serem profissionais de excelência.

Substituímos a palavra vocação, tantas vezes ouvida no passado, pelas palavras motivação, trabalho, conhecimento e competência, e estamos cá para proporcionar essa aprendizagem até para aqueles que simplesmente se enganam a colocar os códigos nas candidaturas ao ensino superior.