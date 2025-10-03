Em outubro, Portugal vai às urnas. Dirão que são eleições autárquicas, que é “local”. Não é. O que está em causa é se os nossos concelhos e freguesias vão ser repartições do passado ou laboratórios do futuro.

A história mostra o poder do concreto. Em apenas 14 anos, Dom João II mudou o destino de Portugal. Não o fez com discursos vazios, mas com decisões que transformaram portos, fortalezas e cidades. Mostrou que o local pode reposicionar o global. Hoje, o princípio é o mesmo: ou fazemos das nossas terras plataformas de futuro, ou ficaremos presos ao papel amarelado da rotina.

Vivemos numa era em que tudo acelera: inteligência artificial, biotecnologia, computação quântica. Tecnologias que já não são ficção científica, são quotidiano. A política, porém, continua a avançar como se estivéssemos no século XX: lenta, pesada, defensiva. Mas a vida das pessoas não espera. Quem não cria habitação acessível, expulsa famílias. Quem não atrai emprego qualificado, perde talento. Quem não investe em saúde preventiva, gasta fortunas em hospitais sobrelotados. Quem não reinventa a educação, condena os seus jovens a empregos que desaparecem antes de começarem.

É nas autarquias que esta diferença se torna visível. É aí que a abstração se torna real: na chave de casa que não existe, no autocarro que não chega, no emprego que não aparece, no centro de saúde que não responde. É também aí que pode nascer a transformação.

O erro está em ver os municípios como meras administrações de proximidade. Não são. Podem ser laboratórios vivos. Lugares onde se experimenta primeiro, onde se erra depressa e se corrige depressa, onde se multiplica em vez de dividir. Quando uma câmara ou uma junta assume esse papel, tudo muda: a habitação deixa de ser drama e passa a ser estratégia; a saúde deixa de ser espera e passa a ser prevenção; a educação deixa de ser currículo estagnado e passa a ser treino para futuros empregos; a economia deixa de ser sobrevivência e passa a ser criação de novas oportunidades.

Não é ficção. Barcelona fez da cidade um polo global de inovação urbana. Tallinn reinventou-se como capital digital. Singapura transformou restrição em abundância. Austin passou de periferia a centro tecnológico mundial. Pequenas decisões locais amplificaram-se até mudarem narrativas globais. É a borboleta do caos a bater asas no concelho certo.

Portugal tem tudo para o fazer. A nossa escala, longe de ser limite, é vantagem. Somos suficientemente pequenos para experimentar depressa, mas suficientemente grandes para ter impacto global. Um concelho português pode ser mais ágil do que Bruxelas, mais ousado do que Lisboa, mais concreto do que qualquer discurso em parlamento. Só precisa de uma coisa: coragem.

Coragem para quê? Para transformar o local em plataforma de futuro abundante. Uma autarquia pode decidir que a habitação não é apenas construir prédios, mas criar comunidades inteligentes, que produzem energia em excesso e exportam eletricidade para a rede nacional. Pode decidir que o emprego qualificado não nasce de multinacionais distantes, mas de hubs municipais de biotecnologia, inteligência artificial ou ocean tech, capazes de atrair investimento global a partir de uma vila costeira. Pode decidir que o talento não se perde na emigração, mas floresce em escolas que ensinam programação quântica, neurociência e empreendedorismo aos 15 anos. Pode decidir que a saúde não é gastar em hospitais sobrelotados, mas investir em longevidade: oferecer check-ups genómicos gratuitos, usar IA para antecipar doenças e transformar cada cidadão num projeto de vida longa. Pode decidir que a educação não é currículo morto, mas treino para criar mundos — jovens a resolver problemas reais do concelho e a apresentar soluções ao planeta. Pode decidir que a democracia não é assembleia anual, mas participação em tempo real, com plataformas digitais e até modelos de blockchain que permitam aos cidadãos não só decidir, mas financiar projetos municipais e colher benefícios diretos do seu sucesso. Pode decidir que a cultura não é herança parada, mas motor vivo de futuro, com tradições transformadas em património imersivo e economias criativas globais. Pode até decidir que o território não é risco, mas resiliência: concelhos com reservas estratégicas de água, alimentos e energia, verdadeiros bunkers de futuro num mundo em crise climática. E pode ainda negociar com o Estado zonas de experimentação regulatória, onde novas leis, modelos económicos e tecnologias possam ser testados em escala real antes de se tornarem política nacional. Quando uma freguesia, uma vila, uma cidade ousa isto, deixa de ser periferia da História e torna-se centro criador da civilização.

E aqui entra a escolha decisiva: viver em escassez ou em abundância. A escassez é o instinto de gerir apenas o que já existe. A abundância é a coragem de criar o que ainda não existe. A escassez olha para trás. A abundância olha em frente. A escassez divide. A abundância multiplica. A escassez administra. A abundância lidera.

Em outubro, não elegemos apenas presidentes de câmara ou juntas de freguesia. Elegemos a alma do país. Elegemos se Portugal será repartição — pouco mais do que gerir o que existe — ou laboratório. Se viverá do medo ou da criação. Se continuará a administrar a escassez ou ousará inaugurar a abundância.

A história não espera. O futuro também não.

Desta vez, o futuro não se discute em abstrato: decide-se aqui, no concreto, no voto que escreverá o país que queremos habitar.