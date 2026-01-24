O futebol é um sonho. Para os miúdos é o lugar onde tudo parece possível. Onde os olhos brilham enquanto imaginam um futuro feito de clubes famosos, estádios cheios e jogos grandes. E para alguns pais é também isso, a projeção de uma aspiração própria, o rascunho de um sonho que ficou por escrever e que agora teimam em ver realizado noutras pernas. Para outros pais, contudo, é algo diferente. É uma escola. Um campo onde os miúdos aprendem, pouco a pouco, aquilo que a vida raramente ensina de forma suave: a lidar com a frustração, a aceitar limites, a insistir quando custa, a perceber que o esforço nem sempre tem recompensa imediata, a ser resiliente. O desporto coletivo quando é bem vivido, ensina a ganhar com humildade, a perder sem desistir, a existir em função de um grupo. E depois, muito de vez em quando, acontece outra coisa. Mais rara. Mais difícil de ensinar. Mais difícil ainda de explicar.

No início de janeiro, nos sub13 do Futebol Clube de Penafiel, essa aprendizagem tomou forma e revelou-se como uma jogada construída com tempo, em que cada toque na bola ganha sentido quando o que acontece fora das quatro linhas explica tudo o que acontece lá dentro.

A história, como parece ser regra para as boas lições da vida, é simples. Os dias eram longos como sempre, mas a luz era escassa, vítima da rotação da Terra que nesta altura do ano parece querer apressar a noite. Escola durante o dia, treinos ao fim da tarde, já debaixo de holofotes. O corpo cansado. As pernas pesadas. Aquela dor difusa que não é lesão nem exaustão, mas crescimento. Corpo e cabeça a aprenderem juntos. É nesta rotina exigente, feita de viagens tardias, que o carácter se vai moldando no silêncio. O saco que chega quase sempre molhado ao ombro, com o cheiro a relvado húmido e a suor frio, que parecem nunca sair completamente. Por vezes a família já jantou, a mesa está arrumada, a comida aquece-se em 2 minutos e janta-se sozinho. Também isto educa. Também isto constrói disciplina.

Foi precisamente no meio desta jornada, numa tarde deste janeiro, que um esquecimento pôs à prova o que se aprende para além da bola. Um miúdo chegou ao treino sem calções. O guarda-redes titular. Um esquecimento simples, próprio de quem ainda está a aprender a organizar o mundo. Mas o futebol tem regras não escritas intemporais, sendo uma delas que uma falta ao treino equivale a não ser convocado para o jogo do final de semana. O guarda-redes suplente percebeu imediatamente o que estava em causa. Sabia que se o colega não treinasse seria ele o titular. Jogaria de início e jogaria o jogo inteiro. Num ano de escassas oportunidades, aquele esquecimento podia ser o seu momento. Ainda assim, falou com o treinador. Decidiu treinar apenas de calças e emprestar os seus calções ao colega.

Não houve anúncio. Não houve heroísmo. Houve consciência. A escolha clara de abdicar de uma vantagem fortuita para que o outro não ficasse para trás. Um gesto pequeno, feito sem plateia, mas enorme no que revela.

No sábado seguinte, ao início da tarde, em jogo na Vila da Aves, o treinador decidiu premiar esse gesto. O suplente foi titular.

E o jogo começou como tantos outros, relvado pesado, ar frio, o som seco da bola a bater no chão. Algumas defesas simples, outras mais difíceis, com a confiança a crescer a cada intervenção. A equipa respirava tranquilidade. O resultado sorria e a vantagem ia-se dilatando, enquanto o jogo mais conseguido da época se desenrolava como um relógio bem afinado. No relvado, cada peça encontrava o seu lugar, dando vida e movimento às instruções que o treinador traçava de fora. A meio da segunda parte, chegou o sinal para uma substituição na baliza e o habitual titular foi chamado para aquecer. Ia entrar.

Mas então aconteceu algo que não cabe nos planos de treino nem nas táticas de jogo. O miúdo disse que não. Disse que o colega estava bem. Disse que este tinha jogado pouco durante o ano e que, naquela tarde, merecia acabar o que tinha começado. E acabou. Acabou o jogo no relvado e com a baliza a zeros, defendida não apenas por um par de luvas, mas pela generosidade de dois companheiros.

Como pais é aqui que percebemos porque é que tudo isto vale a pena. Para além dos resultados e das lições aprendidas, existem estes momentos raros em que o desporto coletivo se eleva, tornando-se o palco onde o carácter dos miúdos brilha mais que qualquer troféu. Onde se aprende a olhar para o outro antes de olhar para si. Onde se percebe que crescer não é ocupar espaço, mas saber partilhá-lo.

Acaba o jogo e, como tantas vezes acontece quando os jogos são à hora de almoço, vem o ritual simples, a ida a um estabelecimento que sirva refeições a meio da tarde, normalmente um que começa por M e tem o logotipo amarelo. Cabelos ainda molhados e despenteados, batatas quentes, gargalhadas, o corpo ainda em tensão a começar a relaxar. Espreitamos os resultados dos adversários. A semana fica para trás, começamos a pensar na próxima, próximos treinos, próximo jogo e onde este nos levará. Olhamos para os miúdos e vemos como estão cada vez maiores, como crescem sem pedir licença. Refletimos sobre o jogo que passou. Talvez nenhum daqueles miúdos venha a ser jogador profissional. A probabilidade é pequena. Mas aquilo que aprenderam naquela semana fica. Fica na forma como vão enfrentar frustrações, lidar com o esforço, trabalhar em equipa, respeitar quem caminha ao lado.

O futebol é o meio. O carácter é o fim.

E quando essa aprendizagem acontece, tudo, absolutamente tudo, faz sentido.