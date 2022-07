Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As alegações do Ministério Público no Tribunal de Família e Menores de Famalicão, que incluem a possibilidade de retirar aos pais a responsabilidade de educar os filhos, entregando a tutela ao director e à psicóloga do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, são um misto de prepotência orwelliana, delírio kafkiano e fanatismo ideológico. Ou, como diria Camilo Castelo Branco, o involuntário patrono do Agrupamento de Escolas em causa, “uma imbecilidade moral”.

O caso é conhecido. Paula e Artur Mesquita Guimarães têm dois filhos menores. Não são terraplanistas. Antes, contestam o “terraplanismo” do Estado. Ou melhor, o “terraplanismo” veiculado por um Estado que, cedendo à pressão de lobbies minoritários, inclui no curriculum de uma disciplina obrigatória uma teoria experimentalista e de duvidosa cientificidade sobre a sexualidade humana. Assim, a par da segurança rodoviária e do bem-estar financeiro, laboral, ambiental e animal, apresenta-se a docentes e menores a total dissociação entre o “sexo atribuído à nascença” e o género escolhido ou a escolher como se de uma incontestável verdade científica se tratasse.

