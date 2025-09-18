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Seguimos com a Guerra Traduzida, agora com os destaques da imprensa da Rússia, outra vez com a jornalista Diana Rosa. Diana, está de saída do Kremlin o vice-chefe de gabinete de Vladimir Putin.

Ainda não é claro, Vasco, se Dmitri Kozak, que tem mantido uma posição até antiguerra na Ucrânia, renunciou ou se foi demitido por causa das divergências com o presidente russo. De acordo com a RBC, que cita duas fontes com conhecimento deste processo, Kozak escreveu no fim de semana uma carta de demissão do cargo e está a considerar várias propostas para ingressar no mundo dos negócios. Não existe, até agora, outra versão. O Instituto para o Estudo da Guerra fala na demissão de Dmitri Kozak devido a divergências com Putin. Numa nota pode ler-se que a provável decisão do presidente de afastar um alto funcionário do Kremlin do círculo próximo, depois de ter expressado o desejo de acabar com a guerra na Ucrânia, indica ainda mais que Putin e os seus conselheiros estão a unir-se em torno do objetivo de continuar este conflito na Ucrânia e em torno das exigências megalómanas da guerra de Putin. Ainda no início de agosto, o New York Times noticiou que em 2022 Kozak aconselhou Putin a não invadir a Ucrânia e já este ano terá instado o presidente russo a iniciar negociações de paz por forma a fazer reformas internas, propostas que não terão sido acolhidas. Kozak, Vasco, é um dos antigos aliados do presidente Vladimir Putin.

A Ucrânia estava a planear um ataque terrorista na Rússia que envolvia um esconderijo num cemitério?

Sim, duas mulheres de 31 e 32 anos, em São Petersburgo, usaram o Telegram para contactar o administrador de um canal que pertence a uma organização terrorista afiliada ao Ministério da Defesa da Rússia. Estou a citar as informações da imprensa russa. Supostamente, tinham o plano de matar um responsável do governo de Moscovo, da pasta da Defesa. Para começar, as mulheres compraram duas bicicletas, equiparam-nas com câmeras de vídeo e rastrearam o carro do suposto alvo ao longo de vários dias. Montaram depois um esconderijo num cemitério, onde esconderam uma bomba improvisada e nesse mesmo dia, Vasco, um morador de São Petersburgo foi lá buscar a bomba. Os explosivos estavam num invólucro de uma bateria externa com um ímã e deviam ser acionados de forma remota através de uma chamada telefónica. Este homem, que por acaso ia disfarçado de mulher, foi detido pelos serviços especiais. Os três foram interrogados. Alegadamente, tinham ainda de fazer grafites nas paredes de vários edifícios com nomes de organizações terroristas e símbolos nazis. Os três arguidos podem ser condenados a longas penas de prisão, a saber, as duas mulheres podem apanhar até 30 anos, o homem que foi buscar a bomba pode apanhar perpétua por traição e terrorismo. É uma notícia do Komsomolskaya Pravda.

Jornal que publica também, Diana, um artigo em que cita o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, diz que o Ocidente quer ocupar parte do território da Ucrânia.

Diz que os países ocidentais não têm a intenção de substituir o regime de Volodymyr Zelensky, mas sim de ocupar a parte da Ucrânia que vai ficar sob controle de Kiev depois de um acordo, assumindo aqui a Rússia que a Ucrânia vai ceder território. Sergei Lavrov diz ainda que o presidente dos Estados Unidos demonstrou entender que para chegar a um acordo, as aspirações da Ucrânia de se juntar à NATO devem ser deixadas de lado. Sublinha também que Donald Trump nunca prevarica ou esconde os pensamentos, está sempre focado nos resultados e na conclusão de acordos em diversas áreas, como economia, exploração espacial e acordos de recursos, como os minerais, por exemplo.

Falamos também da polícia britânica que prendeu três pessoas acusadas de espionagem para a Rússia.

Dois homens, uma mulher. Notícia avançada pela Polícia Metropolitana, citada pelo Moscow Times, foram presos sob suspeita de ajudar um serviço de informações estrangeiro, foram levados para uma esquadra em Londres, capital inglesa. Um homem de 41 anos e uma mulher de 35 foram presos na mesma casa. O outro homem, de 46 anos, foi detido noutra zona, em Grays, no sudeste de Essex. O comando britânico antiterrorismo diz que há um número crescente de pessoas que descreve como sendo recrutadas por serviços de informações externos. Já há uns meses, Vasco, seis cidadãos búlgaros foram presos por pertencerem a uma célula de espionagem russa no leste de Inglaterra. O chefe da espionagem britânica alerta que os serviços russos pretendem causar caos no Reino Unido como retaliação do apoio prestado à Ucrânia.

E é assim que chegamos ao fim de mais uma edição da Guerra Traduzida, que está de regresso amanhã.