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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Trazemos agora os destaques da imprensa russa com a Laura Figueiredo. E Laura, Moscovo parece sinalizar prontidão para retomar o diálogo diplomático.

Numa declaração que marca o dia de hoje, o Kremlin afirmou estar preparado para retomar os contactos e o diálogo internacional. O porta-voz do Kremlin disse que a comunicação é necessária para resolver o enorme número de questões complexas e os desafios impostos pelas tensões globais. Ainda assim, a presidência russa recusa qualquer culpa pelo corte anterior de comunicações, afirma que a Rússia não foi responsável pelo início do isolamento diplomático. Esta abertura surge dias depois de o Kremlin ter negado formalmente a recepção de uma proposta de Volodymyr Zelensky para conversações durante a Cimeira do G7 em França. Apesar desta aparente vontade de dialogar, Moscovo continua a insistir que qualquer acordo deve basear-se nos termos discutidos anteriormente na Cimeira do Alasca, que incluem o reconhecimento da Crimeia ocupada e também a cedência da região do Donbass por parte da Ucrânia.

Ainda pela Rússia, Moscovo fala em ataques maciços contra a Ucrânia em resposta aos drones sobre a capital russa.

Na imprensa russa de hoje, o foco está na resposta de Moscovo à vaga de ataques de drones ucranianos que atingiram nos últimos dias a região da capital e infraestruturas energéticas consideradas estratégicas pelo Kremlin. A agência Ria Novosti descreve como entre 13 e 19 de junho, as forças russas lançaram um ataque maciço e seis ataques de grupo contra alvos em toda a Ucrânia, apresentados como uma retaliação direta às ações terroristas de Kiev em território russo. O enquadramento oficial continua a falar numa operação militar especial, sublinhando que estes bombardeamentos visam apenas centros de comando, depósitos de munições e bases de drones ucranianos, embora as autoridades de Kiev falem em novos danos em infraestruturas civis e também em vítimas entre a população. Ao mesmo tempo, a imprensa pró-governamental insiste que a ofensiva aérea russa está a limitar a capacidade ucraniana de lançar drones sobre Moscovo e sobre a Crimeia ocupada, numa narrativa que procura mostrar iniciativa estratégica do lado russo, apesar de admitir a intensificação dos ataques ucranianos em zonas fronteiriças.

E Laura, ataques russos fizeram pelo menos um morto na região de Odessa.

Pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas na sequência de ataques russos na região de Odessa, no sul da Ucrânia. A informação é avançada pelo chefe da administração militar regional. De acordo com o responsável, os bombardeamentos provocaram um incêndio num parque de estacionamento de veículos pesados. No Telegram, o responsável russo diz que camiões-cisterna vazios que transportavam combustível e um camião-cisterna de gás incendiaram-se, acrescentando que os bombeiros conseguiram controlar as chamas.

E terminamos com a notícia de que Kiev estará a discutir com Washington um cessar-fogo faseado na linha da frente.

É outra das manchetes de hoje na Ria Novosti, que dá conta de que a Ucrânia estará a discutir com os Estados Unidos um plano de cessar-fogo faseado ao longo da linha da frente, com base em informações atribuídas à revista The Economist. Segundo este texto, uma das ideias em cima da mesa passa por uma primeira etapa em que os combates seriam restringidos a uma faixa de 50 a 70 km de cada lado da linha de contacto, abrindo depois caminho a um acordo mais amplo. A Ria sublinha que estes contactos são descritos como diários entre Kiev e a equipa do presidente norte-americano Donald Trump, sugerindo que Washington procura gerir o conflito impondo um ritmo próprio. A agência acrescenta que, paralelamente, a Ucrânia terá também retomado contactos informais com Moscovo, algo apresentado pela imprensa russa como um sinal de fraqueza e cansaço de guerra do lado ucraniano, ainda que não haja confirmação oficial de Kiev.

Fica então por aqui esta edição desta sexta-feira com a jornalista Laura Figueiredo. A "Guerra Traduzida" está de regresso para a semana.