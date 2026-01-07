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"Guerra Traduzida", da Rádio Observador. Trazemos os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana com o António José Soares. António, boa noite. Vamos olhar primeiro para o que diz a imprensa ucraniana.

Olá, João, e começamos com o The New Voice of Ukraine, que escreve que Volodymyr Zelenskyy diz que ainda não recebeu uma resposta clara dos parceiros ocidentais sobre se vão defender a Ucrânia em caso de novo ataque russo e se existe um plano concreto para essa situação. Em declarações aos jornalistas, o presidente ucraniano admitiu que a pergunta é muito complexa para uma resposta simples. Zelenskyy sublinhou que enquanto não houver garantias de seguranças legais aprovadas pelos parlamentos e pelo Congresso dos Estados Unidos, ninguém consegue responder de forma definitiva a esse cenário. O chefe de Estado acrescentou que mesmo que a Ucrânia venha a ter garantias robustas, o país tem de confiar, antes de mais, nas suas próprias Forças Armadas.

Já no The Kyiv Independent, o destaque é as reuniões em Paris entre os negociadores ucranianos e os enviados dos Estados Unidos.

Encontros que acontecem um dia depois da cimeira da chamada Coligação das Vontades, em que o Reino Unido e a França assinaram uma declaração para o envio de uma força multinacional para a Ucrânia após o fim da guerra. Os Estados Unidos, que estão a liderar o esforço diplomático para terminar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, não assinaram o texto que prometia garantias de segurança reforçadas a Kiev. Ainda assim, o enviado Steve Witkoff falou em progressos significativos em vários dossiês críticos.

E continuamos no Kyiv Independent, António. O jornal ucraniano escreve que as autoridades da região russa de Kamchatka restringiram o acesso à internet móvel, alegando risco de ataque de drones ucranianos.

Assim é, João, mas já de acordo com o Centro Ucraniano de Combate à Desinformação, o verdadeiro objetivo destas restrições é o controle da informação dentro da Rússia e não a segurança pública. O centro, que depende do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, afirma que o Kremlin está a usar a segurança como pretexto para restringir o acesso livre à internet e reforçar a propaganda. Desde 2025, dezenas de regiões russas têm sofrido cortes semelhantes, alguns deles sem prazo para terminar.

E voltamos já a seguir para a segunda parte com os destaques da imprensa russa.